海外eSIMアプリ「トリファ」、シリーズCラウンドにて総額約50億円の資金調達を実施

株式会社トリファ

株式会社トリファ（本社：東京都品川区、代表取締役：嘉名 雅俊、以下「当社」）は、グローバル展開の拡大と周辺領域の新規事業開発などを目的に、第三者割当増資（エクイティ）および金融機関による借入（デット）を組み合わせた総額約50億円の資金調達を実施したことをお知らせします。

資金調達の背景 ── 日本の海外旅行市場が抱える課題

日本のパスポート保有率は約18%（※1）と先進国の中でも低水準にとどまっており、海外旅行を実現できない要因として「金銭面の負担」に加え、「どうしたらよいかわからない」、「面倒」といった計画・準備の煩雑さに起因する心理的ハードルも阻害要因として挙げられています（※2）。

当社は、こうした課題を解決し、誰もが気軽に海外旅行を楽しめる社会の実現を目指して設立しました。「旅行のインフラをつくる」というビジョンのもと、旅における手間や障壁を取り除くサービスの構築に取り組んでいます。

今回の資金調達を通じて、以下の取り組みを推進し、「パスポートとトリファだけで旅をする未来」の実現をさらに加速してまいります。

１.eSIM以外の旅行関連領域への新規事業展開

決済や交通予約サービスといった旅行関連領域への新規事業展開にも注力することで、旅を豊かにするインフラへの進化を加速させます。

２.東アジア各国への展開

東アジア領域をはじめとする新規市場への進出を加速し、グローバルユーザーの獲得を推進します。

３.AIへの投資

旅行は「予約・出発・滞在・帰国」というジャーニー全体に、判断や問い合わせが連続的に発生する領域です。当社は、ユーザー体験そのものをAI起点で再構築することを目指し、汎用AIでは実現しえない、旅行領域に特化したAIエージェントの開発を推進します。

４.組織体制の拡充・既存プロダクトの強化

組織体制の拡充と、既存プロダクトのさらなる強化を並行して推進します。

（※1）外務省「旅券統計（令和7年1月～12月）(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100981883.pdf)」をもとに算出（2026年2月）

（※2）観光庁「海外旅行に対する日本人の観光行動分析に係る調査業務(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/810001414.pdf)」より一部引用（2023年12月）

パスポートとトリファだけで旅する未来を目指す「トリファ」とは

当社は、「パスポートとトリファだけで旅をする未来」を目指して、トラベルテック領域で事業を展開するスタートアップです。

2021年7月に海外eSIM（※3）アプリ「トリファ」をローンチし、2026年にはアプリダウンロード数が累計200万を突破。2025年秋ごろからはグローバル進出を本格化し、現在、海外売上比率は当社の売上の約1割を占めるまでに成長しています。

「パスポートとトリファだけで、世界中を自由に旅できる未来」の実現に向け、当社は旅における手間や障壁を取り除くサービスの構築に取り組んでいます。海外eSIMアプリ「トリファ」で現地の通信課題の解決に向き合ってきた知見を活かし、旅マエ・旅ナカで旅行者を支えるべく、VPN・海外旅行保険・ラウンジパスの提供を順次開始しています。

誰もが気軽に海外旅行を体験できる"トリップのインフラ"の構築を、引き続き推進してまいります。

（※3）eSIMとは：スマートフォンにあらかじめ内蔵された仮想SIM（通信回線を利用可能にするチップ）

資金調達の概要

＜第三者割当増資（エクイティ）＞

調達額：17.3億円

引受先（順不同）：グローバル・ブレイン9号ファンド、SMBC-GBグロースファンド、ANA未来創造ファンド

＜借入（デット）＞

借入金額：33億円

借入先（順不同）：株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策金融公庫、株式会社りそな銀行



※今回の調達により、累計調達額は約63億円となります。

投資家コメント

グローバル・ブレイン株式会社 代表取締役社長 百合本 安彦 氏

海外旅行の通信環境において、eSIMはすでに欠かせない選択肢となっています。その中でトリファが同市場において圧倒的な支持を得ている様子を間近で体感してまいりました。

今回の資金調達においても、嘉名代表率いるチームのスピード感のある事業展開、初回出資以降のKPIの推移を改めて高く評価し、追加出資を決定いたしました。引き続き同社と伴走できることを大変嬉しく思います。

旅のあり方がアップデートされる中で、トリファが日本発のグローバル・トラベルテックカンパニーとして、さらなる飛躍を遂げることを確信しています。今後もトリファの挑戦を全力でサポートしてまいります。

ANAホールディングス株式会社 上席執行役員 未来創造室長 津田 佳明 氏

前回ラウンドから、着実に国内顧客を積み上げ海外市場にも進出したことに加え、マイル交換や海外出張時の社員利用などANAとの連携が進んだことから、今回ラウンドでの連続出資を判断しました。我が家の娘たちも、それぞれの海外遠征時にトリファを利用し、とても使いやすいアプリだと満足していました。今後も、世界40都市55路線の国際線ネットワークを活かして、トリファが世界に愛されるサービスとなるようサポートしながら、ANAの経営ビジョン「ワクワクで満たされる世界を」の達成を目指します。

代表取締役 嘉名のコメント

今回のシリーズCラウンドにおいて、グローバル・ブレイン社、SMBC Edge社、ANAホールディングス社からご支援いただきましたことを、心より感謝申し上げます。

私たちは設立以来、「パスポートとトリファだけで旅をする未来」の実現を目指し、事業を推進してまいりました。しかし現状、日本の海外旅行者数は主要国と比較しても依然として少なく、その背景には円安による経済的な負担だけでなく、渡航準備の煩雑さという心理的ハードルも存在しています。こうした課題を解決し、誰もが気軽に海外旅行を楽しめる社会の実現に向けて、私たちは取り組んでまいりました。

トリファは、海外旅行時の通信インフラの提供にとどまらず、旅の準備から現地での体験までをシームレスにつなぐプラットフォームへと進化してまいります。今回の調達を通じて、海外展開の加速やプロダクトの強化、そして組織体制の拡充を推進し、誰もが気軽に海外旅行を体験できる"トリップのインフラ"の構築に向けて、全力で取り組んでまいります。

この実現に向けて、現在各ポジションで積極採用を進めています。トリファのミッションに共感いただける方と、ぜひ一緒に働きたいと考えています。

トリファの採用情報

当社は「パスポートとトリファだけで旅をする未来」の実現に向け、海外eSIMアプリ「トリファ」を起点に事業領域を広げてきました。今回のシリーズCラウンドを契機に、さらに成長を加速させるべく、特に下記ポジションにおいて、当社の次のフェーズを共に牽引いただける方を募集しています。

・経理マネージャー

・デジタルマーケティング（SEO、運用型広告）

・アライアンスセールスマネージャー

・カスタマーサポートマネージャー

詳細については、下記のトリファの採用情報からご確認ください。

海外eSIMアプリ「トリファ」について

トリファ採用情報 :https://trifa.co.jp/career#job?utm_source=pr_times&utm_medium=pr&utm_campaign=2026_funding_release

「トリファ」は、世界200以上の国と地域で利用可能な海外eSIMアプリです。WiFiルーターのレンタルや現地SIMの差し替えは不要で、アプリ上でデータ通信プランを購入し、すぐにご利用いただけます。国内の旅行用eSIMアプリとしてダウンロード数No.1を獲得し、海外旅行・出張・一時帰国など幅広いシーンでご利用いただいています。

公式サイト：https://www.trifa.co/ja

公式SNS：

LINE：https://lin.ee/Sbbuv0T

Instagram：https://www.instagram.com/trifa_travel

TikTok：https://www.tiktok.com/@trifa_travel

X：https://x.com/trifa_travel

YouTube：https://www.youtube.com/@trifa_travel

株式会社トリファについて

株式会社トリファは、「パスポートとトリファだけで旅をする未来」を目指して、トラベルテック領域で事業を展開しています。海外eSIMアプリ「トリファ」を軸に、日本国内にとどまらずグローバル市場でもサービスを提供しています。



【会社概要】

社名：株式会社トリファ / trifa Inc.

本社所在地：東京都品川区西五反田1丁目18番地9号 五反田NTビル4階

代表者：代表取締役 嘉名雅俊

設立： 2020年11月17日

コーポレートサイト：https://trifa.co.jp/