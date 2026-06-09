【楽天スーパーSALE残り2日】Android 16搭載10.1インチAIタブレット「AROLYM P10 PRO」が27%OFF！通常21,900円→15,900円の特別価格に

深圳市新义腾飞电子商务有限公司AORLYM P10PRO 楽天市場・今だけ27%OFF

AROLYM楽天市場店は、楽天市場で開催中の「楽天スーパーSALE」にて、Android 16搭載の10.1インチAIタブレット「AROLYM P10 PRO」を、通常価格21,900円（税込）のところ、SALE価格15,900円（税込）で販売中です。

今だけの継続赤字キャンペーン

商品名：AORLYM P10 PRO

楽天市場 商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/ap10pro/(https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/ap10pro/)

原価：21900円（税込）

27%セール：15900円（税込）

本キャンペーンは楽天スーパーSALE期間限定の特別価格で、通常価格から6,000円OFF、27%割引となります。楽天スーパーSALE終了まで残り2日となり、在庫限り・先着順でのご案内です。

世界的なメモリ価格の高騰が続く中、48GB RAM相当、128GB ROM、最大2TB拡張対応、Android 16、Gemini AI、120Hzディスプレイ、8800mAh大容量バッテリーを備えた高性能タブレットを1万円台で購入できる貴重なチャンスです。次回同条件での再登場は未定のため、タブレットの買い替え、学習用タブレット、在宅ワーク用、動画視聴用、サブ端末を検討している方におすすめです。

楽天スーパーSALE終了まで残り2日。通常21,900円が今だけ15,900円

今回の楽天スーパーSALEでは、「AROLYM P10 PRO」を通常価格21,900円（税込）から、SALE価格15,900円（税込）へ大幅値下げ。6,000円OFF、27%OFFの特別価格で販売しています。

AROLYM P10 PROは、Android 16、Gemini AI、120Hz高リフレッシュレート、48GB RAM相当、128GB ROM、8800mAhバッテリー、Widevine L1対応など、日常使いに欲しい機能をしっかり搭載。楽天スーパーSALE期間中だけの特別価格で、高コスパモデルとして注目を集めています。

Android 16 × Gemini AI対応。検索・翻訳・文章作成・学習にも便利

AROLYM P10 PROは、Android 16を搭載したAI対応タブレットです。Gemini AIに対応しており、検索、文章作成、翻訳、アイデア整理、調べもの、学習サポートなど、日常のさまざまなシーンで活躍します。

動画視聴やネット検索だけでなく、オンライン授業、電子書籍、資料確認、メール作成、SNS、ショッピング、ライトなゲーム、ビジネス用途まで幅広く対応。子供用タブレット、学生向けタブレット、社会人のサブ端末、家族共用タブレットとしても使いやすい1台です。

10.1インチ大画面 × 120Hz高リフレッシュレートで快適表示

10.1インチのIPSディスプレイを搭載し、動画視聴、電子書籍、Web閲覧、オンライン学習にちょうど良いサイズ感を実現。120Hz高リフレッシュレートにより、スクロールや画面切り替えもなめらかで、普段使いでも快適です。

YouTube、Netflix、Prime Videoなどの動画視聴、ニュース閲覧、電子書籍、レシピ確認、オンライン会議、リモート学習など、自宅でも外出先でも使いやすいAndroidタブレットです。

48GB RAM相当＋128GB ROM＋最大2TB拡張対応

AROLYM P10 PROは、8GB物理メモリに最大40GBの仮想メモリ拡張を組み合わせ、合計48GB RAM相当のメモリ環境に対応。複数アプリの切り替え、動画再生、SNS、ブラウジング、資料閲覧などをスムーズに行えます。

ストレージは128GB ROMを搭載し、写真、動画、アプリ、電子書籍、学習資料の保存にも便利。さらに最大2TBのmicroSDカード拡張に対応しているため、容量不足が気になる方にも安心です。

メモリ価格の高騰が続く現在、48GB RAM相当・128GBストレージ搭載モデルを15,900円で購入できる今回のSALE価格は、非常に魅力的な内容となっています。

8800mAh大容量バッテリーで長時間利用にも対応

8800mAhの大容量バッテリーを搭載し、動画視聴、オンライン学習、電子書籍、Web会議、資料閲覧など、長時間の使用にも対応します。自宅でのリラックスタイムから、外出先での作業、旅行中のエンタメ端末まで、幅広いシーンで活躍します。

通勤・通学、カフェ作業、子供の学習用、家族での動画視聴など、1台あると便利な10インチクラスのAndroidタブレットです。

Widevine L1対応。動画視聴用タブレットとしてもおすすめ

AROLYM P10 PROはWidevine L1に対応しており、対応サービスで高画質動画視聴を楽しめます。Netflix、YouTube、Prime Videoなどの動画視聴を重視する方にもおすすめです。

10.1インチの見やすい画面と大容量バッテリーにより、映画、ドラマ、アニメ、オンライン授業、レシピ動画、語学学習など、さまざまなコンテンツを快適に楽しめます。

6部品付属で届いた日からすぐ使える

製品は、タブレット本体だけでなく、キーボード、マウス、タッチペン、保護ケース、保護フィルム、有線イヤホンなどの実用的なアクセサリーが付属するセット版です。

追加で周辺機器を買い足す手間を抑えられるため、初めてAndroidタブレットを購入する方、学習用としてすぐに使いたい方、仕事用・在宅ワーク用として活用したい方にもぴったりです。

タブレット単体としてはもちろん、キーボードとマウスを組み合わせることで、簡単な資料作成、メール返信、オンライン授業、ビデオ会議、レポート作成など、ノートPCのような使い方も可能です。

商品概要

商品名：AROLYM P10 PRO

OS：Android 16

AI機能：Gemini AI対応

画面サイズ：10.1インチ

リフレッシュレート：120Hz

メモリ：48GB RAM相当

ストレージ：128GB ROM

外部ストレージ：最大2TB microSDカード拡張対応

バッテリー：8800mAh

動画視聴：Widevine L1対応

付属品：キーボード、マウス、タッチペン、保護ケース、保護フィルム、有線イヤホン



■ 今だけの限定キャンペーン通常価格21900円（税込）

キャンペーン価格15900円（税込）｜27%OFF

数量限定・先着順。売り切れ次第終了。

■ 購入はこちら（楽天市場）

https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/ap10pro/(https://item.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/ap10pro/)

■ 店舗情報POCKAM楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/(https://www.rakuten.co.jp/footwear-bamboo1/)