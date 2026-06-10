生成AIの法人利用が一般の6.6倍--GRAND接触者は『AI親和性が高い決裁者』、生成AI事例の認知は平均約7割

GRAND株式会社

オフィスビル広告メディア『GRAND』を運営するGRAND株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：坂上仁／三菱地所グループ）は、生成AI（LLM・AIエージェント・プライベート生成AI等）の認知獲得をめぐる自社の調査結果と実証事例を公開しました。

GRAND接触者のうち、法人サービスの情報収集に生成AIを利用する層は16.0%（一般2.4%の6.6倍）、新規AI導入意欲は一般の4.8倍にのぼり、生成AIに親和性の高い決裁者層が高密度で含まれることが分かりました。あわせて、生成AI領域の代表事例では、ブランドリフト調査で接触者認知63～82%（非接触者比 最大11.9倍）を実証しています。

GRAND接触者は「AI親和性が高い決裁者」が高密度

GRAND接触者（n=1,036）と一般の方（n=1,035）を比較したところ、生成AIへの親和性・新規AI導入意欲・決裁関与のすべての指標で、接触者が一般を上回りました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/47349/table/65_1_203b951c457bc2251c28600be31053a3.jpg?v=202606101051 ]

加えて、GRAND接触者は決裁関与48.2%・従業員1,001名以上の企業勤務50.0%・係長以上54.5%と、組織内での意思決定に関わる層が中心です。生成AIの「新規領域開拓」「業務効率化」という訴求と合致する決裁者層が、高密度で含まれます。

なお、GRANDは原則として全設置面に配信するマスメディアであり、特定の個人に絞って配信するものではありません。本データは、GRAND接触者という母集団のなかに、生成AIへの親和性が高い決裁者層がどの程度含まれているか、すなわち「どの決裁者層に届くか」を「可視化」したものです。

生成AI事例のブランドリフト実証--接触者認知は平均約7割

生成AI（LLM・AIエージェント・プライベート生成AI）の代表事例では、GRAND接触者の認知率は平均しておよそ7割に達し、非接触者（平均1割前後）と比べて約6倍以上の差がついています。生成AI領域のあるBtoB SaaSでは、2025年6月～2026年5月にかけて6回連続でブランドリフトを実証しており、再現性のある認知拡大が確認できます。

- 接触者の認知率（平均）：およそ7割- 非接触者の認知率（平均）：1割前後- 接触による認知リフト（平均）：約6倍以上

社内データ活用型のプライベート生成AI、AIエージェントなど、複数の生成AI領域で同様の傾向を確認しています。別のChat AIサービスも2026年5月より実証中です。

※数値は複数事例の平均値です。本リリースでは出稿企業の社名・個社数値は非掲載とし、各事例の詳細は事例報告書にてご案内します。

媒体環境--信頼度46.0%・低ストレス感49.4%

生成AI（LLM・AIエージェント等）の認知獲得では、媒体側の「信頼」と「差別化」が広告効果を左右します。オフィスビルワーカー2,071人を対象とした調査では、GRANDの媒体信頼度は46.0%（9媒体中2位）、低ストレス感は49.4%（9媒体中1位）でした。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/47349/table/65_2_0b137d2c74d919cafcd626282fa06672.jpg?v=202606101051 ]

低ストレス感はYouTube（33.8%）・電車車内（21.8%）と比較しても高水準で、決裁者が集中して視聴する環境が、生成AI製品のブランド構築に適しています。

なぜ生成AI業界にGRANDか--３つの理由

- 法人情報源として生成AI利用が一般の6.6倍：AI親和性が高い決裁者層が高密度で含まれる。- 生成AI事例のブランドリフトを継続実証：接触者の認知率は平均でおよそ7割（6回連続で実証した事例を含む／社名・個社数値は非掲載）。- 新規AI導入意欲4.8倍・効率化志向3.9倍：「新規領域開拓」「業務効率化」訴求と合致する決裁者層。

データ出典

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/47349/table/65_3_f11471a3db838f0ed1bb75dffa9eae40.jpg?v=202606101051 ]

GRANDは「使われていながら活かされていない空間」を、ビジネスパーソンへの新たなマスメディアへと転換するため、東京都心・関西・名古屋への設置拡大を進めています。生成AI（LLM・AIエージェント・プライベート生成AI）をはじめ、認知獲得が成長の鍵となる領域の広告主に対し、「どの決裁者層に届くか」を可視化したデータと実証事例の提供を続けてまいります。

なお、本リリースの基となる調査データと代表事例をまとめた事例報告書をご用意しております。ご関心のある広告主・代理店の皆様は、下記よりお問い合わせください。

- ▶ お問い合わせ：https://tokyo-grand.jp/contact- ▶ GRAND媒体資料（メディアシート）：https://box.tokyo-grand.jp/p/grand/ms2607_09

会社概要

- 社名：GRAND株式会社（三菱地所グループ）- 所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷3-3-1 四谷安田ビル6階- 代表取締役社長：坂上仁- 事業内容：オフィスビルメディア『GRAND』の運営- URL：https://tokyo-grand.jp/