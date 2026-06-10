株式会社ミツウロコグループホールディングス

当社は、国の電気・ガス価格激変緩和対策事業（以下、本事業）に参画しており、令和8年5月26日に閣議決定された「中東情勢を踏まえたエネルギー価格の支援」において、2026年7月使用（2026年8月検針分）から2026年9月使用（2026年10月検針分）までの電気・ガス料金支援を実施する旨の発表がありましたので、同支援に基づく電気・都市ガス料金の値引きを以下のとおり実施いたします。

本事業は、国が指定する値引き単価によりお客様の使用量に応じた電気・ガス料金の値引きを行った事業者に対して、その値引き原資を国が支援するものです。

当社は、お客様の電気・都市ガス料金の負担軽減につながるよう、引き続き本事業の実施に最大限協力してまいります。

■「電気・ガス価格激変緩和対策事業」の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/70816/table/355_1_28074850a17939fb4c690fb69f1ccc81.jpg?v=202606101051 ]

ミツウロコグリーンエネルギー株式会社

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本社：03-6758-6311

北海道支店：011-209-9350 東北支店：022-778-0063

西日本支店：06-6396-8210 九州支店：092-432-8130

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