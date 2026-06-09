「おじさんが怖いのは、加齢ではなく隣のおじさんだった。」―393名調査で見えた、男性が本当に比較している相手― 6月10日～父の日 ギフトキャンペーン 開催

株式会社タカミツ

■お伝えしたいこと

▶ 「おじさん」と聞いて最も多かったのは「街中で見かける男性」（41.2％）

▶ 男性回答者の44.1％が、おじさんと聞いて「自分自身」を想起

▶ 肌状態が整っていない男性に対し63.4％が「老けて見える」と回答

▶ 株式会社タカミツ「#イケおじ改造計画」調査結果を公開

▶ あわせて父の日ギフトキャンペーンを開催

アンケートの立ち上げ背景

愛知県名古屋市に本社を置く医薬品メーカー、株式会社タカミツ（代表取締役社長：高岡誠弥）は、男性のスキンケア意識と肌印象に関するアンケート調査「#イケおじ改造計画」を実施し、393件の回答を集計いたしました。

その結果、「おじさん」と聞いて最も多く思い浮かべられたのは、「街中で見かける男性（41.2％）」でした。職場の同僚や知人ではなく、日常の中ですれ違う男性が最も多く想起される結果となりました。

また、男性回答者（n=204）の44.1％が「自分自身」と回答しており、おじさん問題を他人事ではなく、自分自身の課題として捉えている実態も明らかになりました。

さらに、肌状態が整っていない男性に対しては63.4％が「老けて見える」と回答しており、肌状態が第一印象に大きく影響していることが分かりました。

調査実施の背景

近年、男性向けスキンケア市場は拡大を続けています。

一方で、男性がスキンケアを行う理由は「美容」だけではありません。

株式会社タカミツでは、SNS企画「#イケおじ改造計画」の一環として、男性の肌に対する意識と、周囲の男性への印象について調査を実施しました。

その結果、多くの人が若者ではなく、身近な同世代男性を意識していることが明らかになりました。

調査結果

・調査名称：#イケおじ改造計画アンケート

・調査方法：Googleフォームによるインターネット調査

・調査日：2026年５月27日～６月2日

・有効回答数：393件

・回答者構成：男性51.9％、女性46.1％

■ 調査結果１. 「おじさん」と聞いて誰を思い浮かべますか？

1位 街中で見かける男性 41.2％

2位 父親・義理の父親 30.0％

3位 職場の男性 28.8％

4位 自分自身 22.9％

「おじさん」は、職場の上司や知人ではなく、街中で見かける男性として認識される傾向が見られました。

一方で、男性回答者では44.1％が「自分自身」を選択しており、おじさんという言葉が他人だけでなく、自分自身を表す言葉としても認識されていることがうかがえます。

■ 調査結果２. おじさんの肌で気になるポイントはどこですか？

1位 たるみ・ハリの低下 49.1％

2位 シミ 46.1％

3位 毛穴の開き・黒ずみ 45.5％

4位 肌のテカリ・皮脂 44.8％

5位 乾燥・肌のカサつき 43.0％

肌悩みは一つではなく、複数の変化が同時に気になっている実態が見られました。

特に「たるみ」「シミ」「毛穴」など、見た目の印象に直結する項目が上位を占めています。

■ 調査結果３. 肌状態が整っていない男性に対してどのような印象を持ちますか？

1位 老けて見える 63.4％

2位 疲れて見える 48.9％

3位 不潔に見える 45.8％

3位 清潔感がない 41.0％

肌状態は美容上の問題だけではなく、見た目年齢や清潔感など人物評価にも影響していることが分かりました。特に「老けて見える」が6割を超えたことから、肌状態は年齢以上に人の印象を左右する要素になっていることがうかがえます。

では逆に、肌状態を整えることでどのような印象が得られるのでしょうか。

同じ回答者に対して、肌がきれいな男性への印象についても調査しました。

■ 調査結果４. 肌状態を整えることで得られる印象とは？

1位 清潔感がある 71.5％

2位 若々しく見える 63.1％

3位 健康的に見える 42.2％

4位 好印象を持つ 32.1％

肌状態が整っている男性に対しては、「清潔感」「若々しさ」「健康的」といったポジティブな印象が集まりました。男性スキンケアに求められているのは、単なる若返りではなく、周囲に与える印象を整えることにあると考えられます。

■ 株式会社タカミツの考察

今回の調査で最も印象的だったのは、

「おじさんが怖いのは、加齢ではなく、隣のおじさんだった」という点です。

人は街中で見かける同世代の男性を無意識に見ています。

そして、その印象に大きく影響しているのが肌状態です。

肌状態が整っていない男性には「老けて見える」、一方で肌状態が整っている男性には「清潔感がある」「若々しい」という印象が集まりました。

若い世代と競争する必要はありません。

同世代の中で清潔感を保つことが、これからの男性のセルフケアの価値になっていくのではないでしょうか。

私たちタカミツは、男性のスキンケアを美容の話ではなく、自分らしく年齢を重ねるためのセルフケアとして捉えています。

アンケート結果のコメント（X（旧Twitter）より）

・かっこいい人でもたるみやハリの低下があると少し老けて見えやすいなと感じました 顔の筋肉やハリを維持するセルフケアを取り入れるだけでスッキリした見栄えを目指せそうです

・毛穴の開き・黒ずみですね 結構近くで見ると気になります😆

・年齢を重ねるとシミやたるみは仕方ないのかなと思いますが、皮脂テカテカは気になってしまいますね

・毛穴です 主人の毛穴がひどくて本人も悩んでるみたいで🥲🥲皮脂が多い男性はやっぱり毛穴悩みあるんだなあ…としみじみ💭逆に毛穴のない方は清潔感があるしお肌お手入れしっかりしてるんだなあ、すごいなあと思っちゃいます

・シミですね。日焼け止め使っておけば良かった

・乾燥やカサつきは気になりやすいポイントだと思います 年齢に関係なく、自分らしく清潔感を保てるのは素敵ですね

・自分が毛穴目立ちがちなので… 毛穴の開きが一番気になりますね――

・テッカテカのおでこと鼻の脂です

・シミです！1番目立つかなと思いました

・乾燥でしぼんだ感じよりテカリやベタつきや毛穴の広がりのある人のほうが気になります

・かっこいい人もたるみがひどいとかなり老けて見えちゃうので、どれだけ顔の筋肉を維持するかが大事だと思います

・年齢とともに、頬にできたシミが気になるようになりました。 外に出ることが多いので、紫外線の影響もあってか少しずつ濃くなってきた気がします。

父の日ギフトキャンペーン

上記の調査結果を受け、株式会社タカミツでは父の日ギフトキャンペーンを実施いたします。

普段スキンケアを行わない男性でも始めやすいよう、1回使い切りの分包包装を採用しており、父の日の贈り物としてもご活用いただけます。

【期間】

・2026年6月10日～21日 ※Amazon、公式オンライン

【内容】

・対象商品20％OFFまたは20％ポイント付与 ※Amazon、公式オンライン

・ギフト仕様対応 ※公式オンラインのみ

【販売チャネル】

Amazon内ページ ：https://amzn.asia/d/8A0QP1y

公式オンライン ：https://kk-takamitsu.stores.jp/?category_id=673bfcb954311b03898eb717

商品概要 （Perserum（パーセラム）とは）

Perserumは、タカミツの医薬品製造で培った密封・品質管理技術を応用し1回分ずつ充填した分包包装美容液です。

完全個包装にすることで、

・ 開封直前まで品質を保持

・ 空気や雑菌に触れにくい高い衛生性

・ 1回分ずつ密封された個包装設計

・ 必要な分だけ持ち運べる携帯性

・ 詰め替えの手間がなく、液漏れ・破損の心配が少ない

という価値を同時に実現します。日常使いだけでなく、旅行・外出シーンでも安心して使える設計が特長です。

【商品情報】

１. 商品名 ：パーセラムVC美容液

価格 ：3,300円（税込）

特長 ：3種のビタミンＣ誘導体（AA-2G、VCエチル、APPS）※をバランス良く配合し、お肌を整えます。分包包装で高い気密性に優れます。1回使い切りで持ち運びに便利です。

内容量 ：14包

サイズ ：H120×W80×D25mm , 30ｇ

公式オンライン ：https://kk-takamitsu.stores.jp/items/67206968bb97770d135d7127

Amazon内ページ ：https://amzn.asia/d/8A0QP1y

※3種のビタミンC誘導体（整肌成分、保湿成分）

アスコルビルグルコシド（AA-2G）

3-O-エチルアスコルビン酸（VCエチル）

パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na（APPS）

２. 商品名 ：パーセラムRT美容液

価格 ：3,300円（税込）

特長 ：パルミチン酸レチノール※1がエイジングサイン※2にアプローチし、お肌にハリと弾力を与えます。ナイアシンアミド※1、エラスチンペプチド※3、コラーゲンペプチド※4をバランス良く配合し、お肌を整えます。分包アルミ包装で気密性に優れます。

内容量 ：14包

サイズ ：H120×W80×D25mm , 30ｇ

公式オンライン ： https://kk-takamitsu.stores.jp/items/6720699acc85d00ca88ba73b

Amazon内ページ ：https://amzn.asia/d/eJ3Neb7

※1整肌成分

※2年齢に応じた肌状態

※3加水分解エラスチン（保湿成分）

※4加水分解コラーゲン（保湿成分）

３. 商品名 ：パーセラムCE美容液

価格 ：3,300円（税込）

特長 ：5種のヒト型セラミド※1と、3種のセラミド類似成分※2を配合し、お肌を整えます。ナイアシンアミド※3とビタミンC誘導体※4が、うるおいによる透明感をサポートします。分包アルミ包装で気密性に優れます。

内容量 ：14包

サイズ ：H120×W80×D25mm , 30ｇ

公式オンライン ： https://kk-takamitsu.stores.jp/items/672069c0bb97770d415d70cb

Amazon内ページ ：https://amzn.asia/d/6wKwUj4

※1 保湿成分：セラミドNG、セラミドAP、セラミドAG、セラミドNP、セラミドEOP

※2 保湿成分：セレブロシド、フィトステリルグルコシド／グルコシルセラミド、ユズ果実エキス

※3 整肌成分

※4 整肌成分：ビスグリセリルアスコルビン酸、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル

パーセラムVC美容液パーセラムRT美容液パーセラムCE美容液

皆さまの声（パーセラムを使用したエピソード）※販売サイトの口コミより引用

パーセラムVC美容液

・ 少しとろみのあるタイプでお肌に素早く浸透してくれます

・ 翌日のお肌のコンディションがとても良かった

・ アルミパウチの個包装タイプで空気に触れないので鮮度抜群

・ 個包装で旅行などにも持ち出しやすい

・ ビタミンC誘導体配合の美容液で、分包タイプになっているのが特徴です。1回分ずつ個包装なので衛生的で、量も分かりやすく使いやすいと感じました。

パーセラムRT美容液

・ 出張が多いのでトラベル用にもなって清潔なこちらの商品を買ってみました。製薬会社さんが開発した化粧水なので、効果が高そう！と期待しています。肌の調子が良くなったらリピートしたいと思います。

・ 親が欲しがっていたのでプレゼント。とても良いと言っています。

・ 14回分あるので、2週間の集中美容液として肌を立て直すのにも良さそう。。レチノールは刺激の強い商品もありますが、此方は刺激が全くありませんでした。

・ 少しトロミがあって肌馴染みも◯ 就寝前にたっぷり塗ると翌朝は肌の調子が良いです。

パーセラムCE美容液

・ こちら使用して二日目ですが感動しました！お風呂上がりに使いました。テクスチャが好きです。

・ すっと伸びて馴染みキメが整い肌密度がアップしているのをきちんと感じられました。

・ とろみのあるテクスチャーの美容液で、伸びが良く肌馴染みが良いです。ベタつかず肌がしっとりして、肌がもちっと滑らかな手触りで良かったです。

・ 肌が荒れてる時に使っても沁みたりすることもないので安心して使えます。

・ 14包の個包装で衛生的に使えるし、旅行や温泉など持ち運びにもぴったりです。

今後の展開

タカミツは、約60年にわたり外用消炎鎮痛薬や貼付剤などの医薬品製造で培ってきた、厳格な品質管理体制と密封・品質保持技術を基盤に、「安心・安全な製品づくり」を企業活動の根幹としてきました。

その医薬品レベルの品質思想をスキンケア分野にも応用し、内容物の品質を最後の1回まで守るための包装技術として、分包包装の研究・開発に継続的に取り組んでいます。

今後も、剤形・包装・品質設計を一体で考える“医薬品メーカーならではのアプローチ”により、安心して使い続けられるセルフケア製品の提供を通じて、新たなスタンダードの創出を目指してまいります。

「株式会社タカミツ（取扱いブランド）」について

株式会社タカミツは、1966年の創業以来、約60年にわたり外用剤（シップ薬）の製造・開発を行う医薬品メーカーです。医療用から一般用まで幅広い医薬品・外用剤を手がけ、長年培った製剤技術と品質管理により高い信頼を築いてきました。一般用医薬品ブランド「リフェンダ」シリーズでは、痛みに寄り添う貼付剤として多くの支持を得ています。また、医薬品製造で培ってきた浸透設計技術を活かした化粧品ブランド「Perserum（パーセラム）」では、分包包装による鮮度保持と安心・安全を追求し、国内外へ発信しています。

URL：https://kk-takamitsu.co.jp/company/

リフェンダID0.5％クールリフェンダaリフェンダLXテープ

医薬品ブランド「リフェンダ」

パーセラムVC美容液

化粧品ブランド「Perserum」

関連サイト情報

HP ：https://kk-takamitsu.co.jp/

公式オンライン ：https://kk-takamitsu.stores.jp/

Amazon内ページ ：https://amzn.asia/d/8A0QP1y

Instagram ：https://www.instagram.com/perserum_takamitsu/

X ：https://x.com/takamitsu_1966

note ：https://note.com/takamitsu_0811

株式会社タカミツについて

当社は、消炎・鎮痛剤の製造に長年従事しており、日々腰痛・関節痛などの「痛み」と向き合って参りました。現在は病院・医院などで処方される「医療用医薬品」、ドラッグストア・薬局・薬店等でお買い求め頂ける「一般用医薬品」、その他様々な方面で、皆様の「痛み」を和らげるお手伝いをしています。

現在、日本では少子高齢化にあたり、セルフメディケーションの普及が必須となっている状況であり、私たちは腰痛・関節痛などの「痛み」と向き合う為のプロフェッショナル集団として、皆様のセルフメディケーションのお手伝いをできるようこれからも日々精進して参ります。

【会社概要】

社名 ：株式会社タカミツ

本社所在地 ：愛知県名古屋市北区上飯田東町4丁目68の1

代表取締役 ：高岡誠弥

事業内容 ：医薬品（シップ薬など）、化粧品の製造・販売

設立 ：1966年8月11日

HP ：https://kk-takamitsu.co.jp/