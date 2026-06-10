🔹 ORICO、ファイルフォルダ風デザインの外付けSSDを発表⚡ 5Gbps高速転送・iPhone Live写真保存・アルミ合金製・57.6g軽量

深圳市奥睿科电子商务有限公司

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⏰ コード有効期間：

2026年6月10日 20:00 (JST) ～ 2026年6月25日 23:59 (JST) まで

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📁 ファイルフォルダ風外観

ファイルフォルダをモチーフにした独自デザイン

書類フォルダから着想を得たフラット形状

デスクに置いても自然に馴染む、これまでにない外付けSSDのデザイン

「見せたくなるストレージ」 という新しい選択肢

iPhone 15/16/17 Pro Max対応・Live写真そのまま保存

Type-Cポート搭載のiPhone 15以上シリーズに対応

Live写真をそのままバックアップ可能

再度スマホに戻しても実況状態を維持

※iPhone 14以前のモデルはORICO LC10 Lightningアダプターを選択可能（他ブランドのアダプターは非対応）

⚡ 最大5Gbps高速転送

USB 3.0対応、最大5Gbpsの高速データ転送を実現

大容量ファイルや高画質動画もスムーズに保存・共有可能

最大460MB/sの転送速度を実現するには、パソコンのUSB 3.0以上のポートに接続してください

※従来のUSB 2.0ポートでは速度が制限されます（転送速度は理論値）

アルミ合金・ミニマル美学

CNC加工アルミボディを採用

無駄を削ぎ落としたシンプルな外観と、落ち着いた質感

ビジネスバッグにも自然に収まる上質な佇まい

高級感のある外観と優れた放熱性能を両立

サイズ：9.02×6.12×1.07cm

重量：57.6gの軽量設計で持ち運びにも最適

マルチOS対応・挿すだけ使用

対応OS：Windows／Mac OS／Linux／Android／iPhone 15以上

ドライバ不要、接続するだけですぐ使用可能

※ご使用上の注意：

使用中に保存できない状況が発生した場合は、ハードディスクをexFAT形式でフォーマットしてください