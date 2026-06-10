🔹 ORICO、ファイルフォルダ風デザインの外付けSSDを発表⚡ 5Gbps高速転送・iPhone Live写真保存・アルミ合金製・57.6g軽量
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⏰ コード有効期間：
2026年6月10日 20:00 (JST) ～ 2026年6月25日 23:59 (JST) まで
このモデルが1万8千円台で手に入るチャンスは滅多にありません。
早い者勝ちですので、お早めにチェックしてください！
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📁 ファイルフォルダ風外観
ファイルフォルダをモチーフにした独自デザイン
書類フォルダから着想を得たフラット形状
デスクに置いても自然に馴染む、これまでにない外付けSSDのデザイン
「見せたくなるストレージ」 という新しい選択肢
iPhone 15/16/17 Pro Max対応・Live写真そのまま保存
Type-Cポート搭載のiPhone 15以上シリーズに対応
Live写真をそのままバックアップ可能
再度スマホに戻しても実況状態を維持
※iPhone 14以前のモデルはORICO LC10 Lightningアダプターを選択可能（他ブランドのアダプターは非対応）
⚡ 最大5Gbps高速転送
USB 3.0対応、最大5Gbpsの高速データ転送を実現
大容量ファイルや高画質動画もスムーズに保存・共有可能
最大460MB/sの転送速度を実現するには、パソコンのUSB 3.0以上のポートに接続してください
※従来のUSB 2.0ポートでは速度が制限されます（転送速度は理論値）
アルミ合金・ミニマル美学
CNC加工アルミボディを採用
無駄を削ぎ落としたシンプルな外観と、落ち着いた質感
ビジネスバッグにも自然に収まる上質な佇まい
高級感のある外観と優れた放熱性能を両立
サイズ：9.02×6.12×1.07cm
重量：57.6gの軽量設計で持ち運びにも最適
マルチOS対応・挿すだけ使用
対応OS：Windows／Mac OS／Linux／Android／iPhone 15以上
ドライバ不要、接続するだけですぐ使用可能
※ご使用上の注意：
使用中に保存できない状況が発生した場合は、ハードディスクをexFAT形式でフォーマットしてください