累計331億円の応募、平均実績利回り14.21%を達成『第5回月次レポート』公開

TORCHES株式会社

TORCHES株式会社（代表取締役：與那嶺健人、以下「TORCHES」）は、不動産クラウドファンディングサービスにおける運用状況をまとめた「第5回月次レポート」を公開いたしました。

本レポートでは、2025年11月のサービス開始から2026年6月2日までの運用実績をもとに、最新状況を開示しております。

■ TORCHES、第5回月次レポートを公開

TORCHESは、この度「第5回月次レポート」を公開いたしました。

本レポートでは、2025年11月のサービス開始以降、2026年6月2日時点までの運用実績およびファンド状況を掲載しております。

■ 月次レポート公開の背景

当社では、投資家の皆様に対して透明性の高い情報提供を行うことを目的として、月次レポートを継続的に公開しております。

不動産クラウドファンディングは、運用期間や案件ごとにリスク・リターンが異なる投資手法であることから、実績や運用状況を定期的に開示することで、より安心して投資判断を行っていただける環境づくりを推進しています。

今回で、第5回目の公開となります。

■ 第5回月次レポートのポイント

本レポートにおける主な実績は以下の通りです。

- 償還実績：13本- 累計応募額：約331億円- 平均実績利回り：14.21％

※上記は運用実績に基づくものであり、将来の利回りを保証するものではありません。

▪️レポート閲覧方法

第5回月次レポートは、以下よりご覧いただけます。

■ TORCHES株式会社概要

第5回月次レポート :https://report.torches.fund/monthly_report202606.pdf[表: https://prtimes.jp/data/corp/168373/table/12_1_6185298c60efacfd566bb77085a61784.jpg?v=202606101051 ]