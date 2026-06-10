【マンダリン オリエンタル】2026年後半、マニラに新規ホテル マンダリン オリエンタル マカティ マニラを開業

マンダリン オリエンタル ホテル グループ

世界各地でラグジュアリークラスのホテル、リゾート、レジデンスを展開するマンダリン オリエンタル(https://www.mandarinoriental.com/ja)は2026年の後半、フィリピンの首都マニラに新規ホテル、マンダリン オリエンタル マカティ マニラ(https://www.mandarinoriental.com/ja/manila/makati)をオープンいたします。当グループは1976年から2014年まで、マンダリン オリエンタル マニラの名称で同市内屈指の高級ホテルを運営していましたが、このたび新たなロケーションにてマンダリン オリエンタル マカティ マニラを開業することで、「マンダリン オリエンタル」ブランドがマニラ市場へと戻ってくることとなります。

高さ98.7メートルの高層建造物となるマンダリン オリエンタル マカティ マニラは、2万平方メートルの敷地面積を誇る都市公園「アヤラ・トライアングル・ガーデンズ」を望む、マカティ・アベニュー、アヤラ・アベニュー、そしてパセオ・デ・ロハスという主要道路が交わるロケーションに誕生いたします。アジアはもちろんのこと、中東や北米の主要都市への航空便が数多く乗り入れるマニラ国際空港までも車で約15分というアクセスも魅力的です。館内には計275室の客室・スイート、充実の施設のスパ＆ウェルネスフロア、5つのレストラン＆バー、祝宴やビジネスイベント、文化行事など様々な催事に対応可能なイベントスペースをご用意いたします。

旧マンダリン オリエンタル マニラは約40年に渡り、ビジネス、外交、社交、文化等の分野で影響力を持つゲストを迎え入れる、マニラ市内屈指の交流の場として親しまれてきました。マンダリン オリエンタル マカティ マニラは、新しい世代のグローバルトラベラー、クリエイター、ビジネスリーダーを念頭に再構築されたホテルとなる予定で、フィリピンならではの伝統技巧、革新性、そして伝説的とまで称される当グループのサービスを融合させた、ラグジュアリー体験をご提案いたします。

マンダリン オリエンタル マカティ マニラでは現在、ホテルの開業を記念して、プレオープン限定オファー「Your Home For the Holidays(https://www.mandarinoriental.com/ja/manila/makati/offers/your-home-for-the-holidays)」をご案内しております。2泊以上の宿泊を対象に、限定記念ギフト、館内のダイニング施設でご利用いただけるクレジット、さらにクラブルームおよびスイートにご宿泊のお客様には、マンダリン オリエンタル クラブラウンジへのアクセスなどをセットにしたプランで、2027年の1月31日までご利用いただけます。

マンダリン オリエンタル マカティ マニラの概要は以下のとおりです。

マカティ中心部のパークサイドアドレス

フィリピン有数の不動産デベロッパーであるアヤラ・ランドとのパートナーシップにより開発される同ホテルは、メトロ・マニラ随一の国際的な金融・ライフスタイル地区であるマカティの一等地に誕生いたします。ホテルから徒歩圏内には、高級ショッピング＆ダイニング施設が集まるモール、グリーンベルトや、人気のレストランやカクテルバー、現代アートのギャラリー、地域密着型のカフェ、そして活気あふれるサルセド＆レガスピの週末マーケットなどが揃っています。主要ビジネス、文化、ライフスタイルが交差するマカティに位置することで、ゲストの皆様にはマニラの主要なビジネス・社交拠点に簡単にアクセスいただけます。

地元の自然から着想を得た、ゆとりあるエレガントな客室

客室およびスイートには、フィリピンの自然景観が有する質感、光、そして動きを反映したデザインを採用いたします。自然の素材、温かみのある木目調、織物、フィリピン人職人による細かなデザイン技巧が、床から天井まで連なる窓から降り注ぐ自然光と交じり合い、居住性と洗練性を兼ね備えた空間が誕生する予定です。多世代でご滞在のゲストにも柔軟に対応できるよう、客室は広さを十分に確保し、種類豊富なレイアウトをご用意いたします。マカティ市街や公園の景観をお楽しみいただける、最もお手頃なクラスのデラックスルームでも50平方メートルの広さとなる予定で、ウォークインクローゼット、独立したバス＆シャワーを設えます。家族やグループでの滞在に最適なコネクティングルーム、ファミリーデラックスルーム、スイートなどには、ゆとりあるリビングスペース、ドレッシングデスク、大型バスルームをご用意いたします。クラブルームおよびスイートにご滞在のお客様には、マンダリン オリエンタル クラブラウンジへのアクセスに加え、24時間対応の専任バトラーサービスをご利用いただけます。

現地の食文化と創造性を反映したダイニング施設

館内には、コンテンポラリーな広東料理、フィリピン料理、インターナショナルメニュー、クラフトカクテルなど、進化を続けるマニラの食文化を表現する計5つのダイニング施設をご用意いたします。全ての施設が地元と海外からのゲストが触れ合える活気ある交流の場として設計されており、魅力的なメニューと地元の食材、そして洗練されたホスピタリティ体験などを通じて、フィリピンならではの温かさと創造性を体感いただけます。

フィリピンの伝統的なヒーリング技術から着想を得たウェルネス施設

800平方メートルの敷地面積を誇るスパ＆ウェルネスフロアは、周囲の自然環境からインスピレーションを得た「静謐なオアシス」といった佇まいです。施設のハイライトは、アヤラ・トライアングル・ガーデンズの緑豊かな樹冠と、進化を続けるマカティ地区のスカイラインを望む、全長25メートルの屋外プールです。シグネチャートリートメントには、フィリピン古来のヒーリングの技術を取り入れる予定です。伝統的なマッサージで心身のエネルギー調整を試みる「ヒロット」、精神的儀式とハーブ療法、在来植物を組み合わせた「スコブ・ング・マンガガモット」などのヒーリング技術を、「心身の回復」を最重要視するマンダリン オリエンタルならではの哲学に基いて現代的に再解釈いたします。また、最新機器が揃うフィットネス施設やヨガ、マインドフルネス、ホリスティックムーブメントの専用スペースも備えます。さらに、家族向けのウェルネス＆レジャー体験も充実させる予定で、あらゆる世代のゲストが心身の回復と喜びを見いだせる洗練された空間をご用意いたします。

人生の大切な瞬間を彩るイベント空間

壮大な規模の祝宴から親密な集まりまで柔軟に対応できるイベントスペースをご用意いたします。伝説的とまで称されるサービス、洗練されたデザイン、細部への卓越した配慮によって、特別な時間を演出いたします。メイン施設となる「グランドホール」は740平方メートル、天井高8メートルを誇り、最大1千名まで収容が可能です。3つのスペースへと分割が可能で、イベントの準備などにご利用いただける小規模なスペース「ザ・ギャラリー」を併設しております。また、多様な規模の催しに対応可能な、ファンクションルーム、ミーティングルーム、ボードルームなどもご用意いたします。アヤラ・トライアングル・ガーデンズへと直接アクセスできる立地を活かし、屋外での祝宴や文化プログラム、ブランド・イベントなども計画いただけます。

「マニラ市場への帰還は、当グループにとって新たな章の始まりです。フィリピンは東南アジアでも特筆して活気に溢れ、豊かな文化を有し、伝統、創造性、そしてグローバルな志向が魅力的に融合している国です。このホテルは、卓越したデザイン、没入型の体験、そして伝説的と称されるサービスを通じて、マニラのエネルギーと個性を映し出す存在となるでしょう。また、東南アジアにおける戦略的成長をさらに推進しながら、同地域内の主要ゲートウェイ都市でのプレゼンスを強化するとともに、世界で最もダイナミックな旅行市場の一つである、フィリピンという市場との結びつきを深めて参ります。」（マンダリン オリエンタルのグループ最高経営責任者(CEO)、ローラン・クライトマンのコメント）

「マンダリン オリエンタルがマニラへと戻ってくる事は、マカティという土地にとって画期的な出来事です。長年にわたり、マニラの文化的・社会的基盤の一部であり続けてきたブランドを再び迎えられることを誇りに思います。マカティが進化を続け、都市生活のあり方を再定義していく中で、マンダリン オリエンタルの新規開業は、革新性、卓越性、そして世界水準の体験への私たちのコミットメントを象徴しているように感じます。同ホテルは、フィリピンにおけるラグジュアリーホスピタリティの新たな基準を打ち立てる施設となるでしょう。」（アヤラ・ランドの都市不動産グループ責任者、ハイメ・ウルキホ・ソベル・デ・アヤラ氏のコメント）

- アヤラ・ランドについて

アヤラ・ランドは、90平方キロメートルを超える土地バンクを有するフィリピン最大の不動産デベロッパーで、大規模な複合開発および持続可能な都市開発において豊富な実績を誇ります。フィリピン国内で計54の不動産施設を展開しており、住宅、オフィス、商業施設、工業用不動産の販売に加え、ショッピングセンター、オフィス、ホテル、リゾート、倉庫、コリビング、コワーキングスペースなどの賃貸事業も手掛けています。さらに、建設、プロパティマネジメント、不動産関連投資などでのビジネス展開も行っています。マカティCBD、アヤラ・アラバン、セブ・パーク・ディストリクト、ボニファシオ・グローバル・シティ（BGC）、ヌバリなどにおける成功事例を基盤に、国際的に認められたサステナビリティ基準を推進しています。「土地を高め、人々の暮らしを豊かにする」というビジョンのもと、すべてのステークホルダーに長期的価値をもたらす高品質な製品とサービスの提供に取り組んでいます。

- マンダリン オリエンタル マカティ マニラについて

フィリピンの首都にて伝説的なホスピタリティブランドの帰還を達成する当ホテルは、メトロ・マニラの金融・ライフスタイル地区マカティの緑のオアシスであるアヤラ・トライアングル・ガーデンズを見下ろすロケーションに誕生いたします。新しい世代のゲストを想定して再構築した当ホテルでは、周囲の自然環境から着想を得たデザインの客室、現代フィリピンのクラフトマンシップ、洗練されたダイニング施設、シグネチャースパ＆ウェルネス施設、多彩なイベントスペースに加え、そして家族、カップル、ビジネストラベラー、文化探訪者など、多様なお客様にお楽しみいただけるアクティビティをご用意しております。

- マンダリン オリエンタル ホテル グループについて

マンダリン オリエンタルは、世界各地で最上級クラスのホテル、リゾート、レジデンスを所有・運営しており、これまでに権威ある賞を数多く頂戴しております。全ての施設が、香港とバンコクの2カ所で誕生した当グループを特徴づけるアジアの遺産を受け継ぎつつ、立地するロケーションの魅力を最大限に体現化しており、各ホテル独自のファン（地元職人によって丹念に作られた扇子）がその象徴となっています。世界中どの場所においても、常に卓越性を追求する情熱を元に、平凡を非凡に、ゲストをファンへと変える、充実した体験を、「伝説的」と称されるサービスを通じてご提供することを使命として掲げています。現在、29の国と地域において、計47軒のホテル、15のレジデンス施設、39の「エクセプショナル・ホームズ」を展開しており、多数の新規開発プロジェクトも推進しております。マンダリン オリエンタルは、長期的な視点での持続可能な成長を達成しつつ、ラグジュアリーホスピタリティ業界における革新的リーダーとしての地位を高め続けています。当グループについてのより詳細な情報は当社のSNSチャンネルおよびウェブサイト(https://www.mandarinoriental.com/ja)をご参照ください。報道関係者様向けのサイトはこちら(https://press.mandarinoriental.com/)となっております。