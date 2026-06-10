今、世界中のダンスフロアで新たなムーブメントを巻き起こしている INDIE DANCE。次世代のクラブカルチャーを形成し始めているそのサウンドを主役に【PARADISCO】がこの夏開催決定！

株式会社TSTエンタテイメント

ディスコ、ハウス、テクノの境界を越えながら、多くのアーティストとオーディエンスを魅了し、次世代のクラブカルチャーを形成し始めているそのサウンドを主役に、PARADISCOがこの夏ZEROTOKYOで開催される。

今回迎えるのは、世界各国のクラブシーンから注目を集める BONAFIQUE と REM SIMAN。

両アーティストにとって待望の 日本初公演 となる。

流行を追いかけるのではなく、自らの美学とサウンドでオーディエンスを惹きつけてきた彼らの音楽は、世界中のフロアで確かな支持を獲得し続けている。

心地よく身体を揺らすグルーヴ。

感情を解放するメロディ。

そして、朝まで続くフロアをポジティブな波動で満たすサマーバイブス。

世界で起きている新たな波を、東京で体感する特別な一夜。

PARADISCOが描くのは、最高な夏のスタートを提供するべく、陽のエネルギーに包まれた楽園空間。

この夏、ZEROTOKYOでしか味わえない景色が待っている。

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"BONAFIQUE"

世界中のトップDJからサポートを受け、独創的なグルーヴと洗練されたプロダクションで、Adam Tenが主宰するレーベル「Maccabi House」をはじめ、世界各国の先鋭的なレーベルからリリースを重ね、大注目を集める新世代アーティスト。オーガニックな質感と催眠的なベースライン、感情を揺さぶるメロディラインを兼ね備えたサウンドで、世界各地のダンスフロアを魅了している。

"REM SIMAN"

代表作 「Face The Music」 は世界各地で大きな話題を呼び、Solomun、Pete Tong、Miss Monique、Eelke Kleijn、Andhimなど数々のトップアーティストからサポートを獲得。100万回を超えるストリーミングを記録し、世界中のダンスフロアでプレイされている。

中毒性の高いリズミカルなグルーヴとメロディックな高揚感とクラブエネルギーを兼ね備えたサウンドで、現在最も注目を集める次世代アーティストの一人。繊細さと力強さを併せ持つプロダクションは、多くのオーディエンスを惹きつけ続けている。

"MARVY × EIGHT"

異例となる組み合わせの特別なB2Bセッションを初披露。

着実に踊らせるリズミカルなグルーヴとセレクトセンスの共通した美学によって生まれた、MARVYとEIGHTによる初共演。互いに異なる個性を持ちながらも、目指すサウンドの方向性に共鳴し実現したこのセッションは、この夜の大きな見どころのひとつ。PARADISCOだからこそ生まれる、特別な化学反応に注目してほしい。

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TENTEN × AY & TAKUTO

東京の新世代シーンを担う若手アーティストたちによるスペシャルB2B。

それぞれが培ってきた感性とフレッシュなエネルギーが交差し、新たなグルーヴを生み出す。未来のシーンを担う次世代アーティストたちによる、この日限りのセッションをぜひ体感してほしい。

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MAYA

東京を拠点に活動する新進気鋭のフィメールDJ。

アフロハウスやオーガニックハウスを軸に、洗練されたグルーヴとしなやかなフロアコントロールで着実に支持を広げている。繊細さとエネルギーを兼ね備えたプレイスタイルは、PARADISCOの世界観を彩る重要なピースとなるだろう。

EVENT INFO

2026.7.4(土) PARADISCO

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/paradisco-0704/

DOOR：\3,500-

FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/paradisco-0704

【RA】https://ja.ra.co/events/2459554

【Z HALL】

BONAFIQUE / REM SIMAN / MARVY × EIGHT / TENTEN × AY & TAKUTO / MAYA

VJ：Takayuki Tominaga

ARTIST INFO

BONAFIQUE

BONAFIQUEは、近年のIndie Danceシーンで急速に注目を集めるデュオ。トレンドを追いかけるのではなく、自らの感性と直感を軸に制作されたサウンドで、世界中のダンスフロアから支持を集めている。

彼らの音楽は、グルーヴィーなベースライン、催眠的なリズム、エモーショナルなメロディを融合させた独自のスタイルが特徴。Indie Danceを中心に、HouseやMelodicな要素を巧みに取り入れながら、洗練されたサウンドスケープを生み出している。

これまでに、 Crosstown Rebels⁠ や Get Physical Music⁠ 、Maccabi Houseなどの影響力あるレーベルから作品をリリースし、世界のトップDJたちからサポートを獲得。Adriatique、Richie Hawtin、Purple Disco Machine、Sam Shureなど、シーンを代表するアーティストたちからも高い評価を受けている。

2025年に発表した『Monologue EP』は、彼らの存在を世界へ知らしめた代表作のひとつ。グルーヴとメロディ、そしてノスタルジックな空気感を絶妙に融合させたサウンドは、多くのDJやクラブオーディエンスを魅了した。

現在、BONAFIQUEはIndie Danceシーンにおける次世代アクトとして世界各国のクラブやフェスティバルから注目を集めており、その勢いはさらに加速している。彼らが生み出す没入感のあるサウンドと唯一無二のグルーヴは、これからのダンスミュージックシーンを語る上で欠かせない存在となりつつある。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=vOkACBIDpIs ]

Bonafique at Adamo Festival - Hermon Mount 2025

REM SIMAN

REM SIMANは、メロディックな感性とダンスフロアへの深い理解を兼ね備えたプロデューサー／DJ。Indie Dance、Melodic House、Organic Houseを横断する独自のサウンドで世界中のオーディエンスを魅了し、近年急速に注目を集めているアーティストである。

彼の作品は、エモーショナルなメロディと洗練されたグルーヴを融合させたスタイルが特徴。繊細な世界観と力強いエネルギーを兼ね備えた楽曲は、クラブからフェスティバルまで幅広いシチュエーションで高い評価を獲得している。

これまでにSolomunなど数々のトップアーティストからサポートを受け、Beatportチャートでも存在感を示すなど、グローバルシーンで着実にキャリアを築いてきた。トレンドに左右されることなく、自身の美学を貫きながら生み出されるサウンドは、多くのリスナーやDJから支持を集めている。

DJとしても高い評価を受けており、感情を揺さぶるストーリー性のあるセットと、ダンスフロアを掌握する確かな選曲センスで各地のクラブシーンを魅了。深みのあるメロディと躍動感あふれるリズムが織りなす唯一無二のグルーヴは、オーディエンスを没入感のある音楽体験へと導く。

現在、REM SIMANは次世代のIndie Dance／Melodicシーンを代表するアーティストの一人として注目を集めており、その活動の幅を世界へと広げ続けている。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=symlJ-Z7oM0 ]

Rem Siman - Bang (Official Music Video)

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