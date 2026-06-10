ULTORA、半年に一度の【SUMMER SALE 2026】を6月12日より開催。サステナブルなリサイクル企画や、限定ガチャBOXが登場。

株式会社ULTORA

株式会社ULTORA(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 玲)は、2026年6月12日（金）12:00から6月30日（火）15:00までの20日間、公式オンラインストアにて半年に一度のビッグセール【SUMMER SALE 2026】を開催いたします。

本セールでは、定番のホエイプロテインからトレーニングギアまで最大30%OFFとなるほか、環境に配慮したサステナブルなリサイクルチャレンジ、夏のレジャーに最適な限定ギアが当たるハズレ無しの”SUMMER UPGRADE BOX”の数量限定販売など、夏本番に向けてカラダとライフスタイルをアップデートするための特別なコンテンツを展開いたします。

【公式サイトURL】※6月12日12:00公開

https://ultora.co.jp

■ 過去と現在の努力を、未来の資源へ。- REBOOT.

ULTORAは、理想の夏を迎えるための最初のステップとして、クリーンな資源循環を提案します。

これまでに飲んできた、あるいは現在飲んでいるプロテイン（他社製品含む）の写真を指定ハッシュタグとともにSNSへ投稿していただくことで、本セール期間中に使用できる「5%OFFクーポン」を即時発行いたします。

すべてのトレーニーや健康を積み重ねてきた方々の努力の軌跡をリスペクトし、未来のエネルギーへと繋ぐサステナブルな参加型企画です。

■ 夏の主役になる限定ギアを。 ー SUMMER UPGRADE BOX

本セールの最大の目玉として、ハズレなしの抽選が付いた特別仕様のBOX「SUMMER UPGRADE BOX」を数量限定でリリースします。

ジムや夏のレジャーで繰り返し使えるサステナブルな「オリジナルクリアポーチ」や「オリジナル巾着」のほか、1年間あなたのボディメイクをフルサポートする「プロテイン1年分（特賞：5名様）」がその場で当たる、遊び心を忘れない大人のための運試しです。

■「SUMMER SALE 2026」開催概要

期間： 2026年6月12日（金）12:00 ～ 6月30日（火）15:00

会場： ULTORA公式オンラインストア

主なハイライト：

【RE:BOOT】 プロテインの写真投稿で夏をサステナブルに ｜ 資源を繋げて5%OFFクーポン発行

【UPGRADE】 半年に一度の総力戦 ｜ 対象プロダクトがMAX 30%OFF

【GEAR UP】 本セール最大の目玉 ｜ ハズレなしガチャ付き「SUMMER UPGRADE BOX」限定発売

【COMING SOON】 未公開イベント ｜ セール中盤、あなたの夏をさらに加速させる「新たな刺激」を解禁。

■会社概要

商号 ： 株式会社ULTORA

代表者 ： 代表取締役 山崎 玲

所在地 ： 〒150-6018

東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイス18F

設立 ： 2019年8月21日

事業内容： 各種健康食品の製造・販売

資本金 ： 900万円

ULTORA ONLINE SHOP【公式HP】https://ultora.co.jp

Amazon https://amzn.to/3pmx8SP

楽天市場 https://www.rakuten.ne.jp/gold/ultora/

Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/ultora-official/

Qoo10 https://www.qoo10.jp/shop/ultora_official

公式X https://x.com/ultora_official

公式Instagram https://www.instagram.com/ultora_official/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ULTORA

TEL ： 03-6459-3100

MAIL ： info@ultora.co.jp

営業時間 ： 平日10時～17時

お問い合せフォーム ： https://ultora.co.jp/shop/contact/