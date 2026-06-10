ULTORA、半年に一度の【SUMMER SALE 2026】を6月12日より開催。サステナブルなリサイクル企画や、限定ガチャBOXが登場。
株式会社ULTORA(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：山崎 玲)は、2026年6月12日（金）12:00から6月30日（火）15:00までの20日間、公式オンラインストアにて半年に一度のビッグセール【SUMMER SALE 2026】を開催いたします。
本セールでは、定番のホエイプロテインからトレーニングギアまで最大30%OFFとなるほか、環境に配慮したサステナブルなリサイクルチャレンジ、夏のレジャーに最適な限定ギアが当たるハズレ無しの”SUMMER UPGRADE BOX”の数量限定販売など、夏本番に向けてカラダとライフスタイルをアップデートするための特別なコンテンツを展開いたします。
【公式サイトURL】※6月12日12:00公開
https://ultora.co.jp
■ 過去と現在の努力を、未来の資源へ。- REBOOT.
ULTORAは、理想の夏を迎えるための最初のステップとして、クリーンな資源循環を提案します。
これまでに飲んできた、あるいは現在飲んでいるプロテイン（他社製品含む）の写真を指定ハッシュタグとともにSNSへ投稿していただくことで、本セール期間中に使用できる「5%OFFクーポン」を即時発行いたします。
すべてのトレーニーや健康を積み重ねてきた方々の努力の軌跡をリスペクトし、未来のエネルギーへと繋ぐサステナブルな参加型企画です。
■ 夏の主役になる限定ギアを。 ー SUMMER UPGRADE BOX
本セールの最大の目玉として、ハズレなしの抽選が付いた特別仕様のBOX「SUMMER UPGRADE BOX」を数量限定でリリースします。
ジムや夏のレジャーで繰り返し使えるサステナブルな「オリジナルクリアポーチ」や「オリジナル巾着」のほか、1年間あなたのボディメイクをフルサポートする「プロテイン1年分（特賞：5名様）」がその場で当たる、遊び心を忘れない大人のための運試しです。
■「SUMMER SALE 2026」開催概要
期間： 2026年6月12日（金）12:00 ～ 6月30日（火）15:00
会場： ULTORA公式オンラインストア
主なハイライト：
【RE:BOOT】 プロテインの写真投稿で夏をサステナブルに ｜ 資源を繋げて5%OFFクーポン発行
【UPGRADE】 半年に一度の総力戦 ｜ 対象プロダクトがMAX 30%OFF
【GEAR UP】 本セール最大の目玉 ｜ ハズレなしガチャ付き「SUMMER UPGRADE BOX」限定発売
【COMING SOON】 未公開イベント ｜ セール中盤、あなたの夏をさらに加速させる「新たな刺激」を解禁。
■会社概要
商号 ： 株式会社ULTORA
代表者 ： 代表取締役 山崎 玲
所在地 ： 〒150-6018
東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイス18F
設立 ： 2019年8月21日
事業内容： 各種健康食品の製造・販売
資本金 ： 900万円
ULTORA ONLINE SHOP【公式HP】https://ultora.co.jp
Amazon https://amzn.to/3pmx8SP
楽天市場 https://www.rakuten.ne.jp/gold/ultora/
Yahoo!ショッピング https://store.shopping.yahoo.co.jp/ultora-official/
Qoo10 https://www.qoo10.jp/shop/ultora_official
公式X https://x.com/ultora_official
公式Instagram https://www.instagram.com/ultora_official/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社ULTORA
TEL ： 03-6459-3100
MAIL ： info@ultora.co.jp
営業時間 ： 平日10時～17時
お問い合せフォーム ： https://ultora.co.jp/shop/contact/