【2026年夏コレクション】「ブラトップは盛れない」を覆す。好評の“盛れるブラトップ”シリーズから夏におすすめのインナー3種をご紹介。2026年新カラーも登場。

ソックコウベ株式会社

ランジェリーブランド「aimerfeel（エメフィール）」を展開するソックコウベ株式会社（兵庫県神戸市、代表取締役：日ノ本欽也）は、「ブラトップは盛れない」というイメージを覆す“盛れるブラトップ”シリーズから、2026年新カラーを発売しました。新カラーはトレンド感と落ち着いた印象の両立を意識したラインアップとなっています。

1.【トレンドの肌見せ×究極の美胸】フロントホック ブラトップ ノンワイヤー 超盛ブラ(R)

シリーズ累計販売2,000万枚を突破した※人気シリーズ「超盛ブラ(R)」の機能を、そのままキャミソールに落とし込んだ“主役級”ブラトップです。2026年は、新たにオレンジとスモーキーブルーがラインアップに加わりました。

トレンドのショート丈：今夏のトレンドであるクロップド（短丈）トップスと合わせてもお腹周りで、もたつかずスタイリッシュなコーディネートが完成します。

背中すっきりのフロントホック：着脱がラクなだけでなく、背中側にホックや下着らしさがないため、

バックオープン（背中開き）の洋服やシアーシャツの羽織りスタイルに完璧にマッチ。

2．【涼しさ×圧倒的な谷間メイク】エアリークール リッチバスト ブラトップ (ワイヤー入り)

「夏でもバストのボリュームを落としたくない」「しっかりとしたホールド感が欲しい」という声に応える、高機能ワイヤー入りの暑さ・ムレ対策インナーです。夏にうれしい透けにくさと、さわやかな印象を兼ね備えたホワイトが新カラーとして登場。

心地よいひんやり感＆サラサラ感：肌に触れた瞬間に心地よい「接触冷感」と汗をかいてもすぐに乾く「吸水速乾」を兼ね備えたメッシュ素材を採用。

バーレスク脇高ブラ(R)のカップ構造：大人気シリーズのカップをそのまま採用し、ワイヤーの力でバストを脇からグッと引き寄せ、夏の薄着スタイルでもメリハリのあるリッチな胸元を演出。

3. 【涼しさ×ストレスフリーな美シルエット】エアリークール 美シルエット ブラトップ (ソフトワイヤー)

「ワイヤーの締め付けは苦手だけど、バストラインは綺麗に保ちたい」というデイリーユースに最適な快適性を極めた1枚です。コーディネートになじみやすい、落ち着いた印象のグレーを新たに追加しました。

ウエストゆったり設計：お腹周りはふんわりとしたシルエットになっており、風通しがよく体型カバーにも優れています。おうち時間のリラックスタイムから外出まで幅広く活躍します。

優しく支えるソフトワイヤー：「aimerfeel楽ブラ(R)」のソフトワイヤーを搭載。圧迫感を極限まで減らしつつ、バストの位置を高く上向きにキープします。

盛れるブラトップシリーズ

１) フロントホック ブラトップ ノンワイヤー 超盛ブラ(R)

価格：4,290円

サイズ：B65-E75

カラー：新色 オレンジ(OR)、新色 スモーキーブルー(SB)、オフホワイト(OW)、ブラック(BL)

ブラトップ ノンワイヤー超盛ブラ(R) :https://shop.aimerfeel.jp/shop/g/g110381412012/?utm_source=google&utm_medium=PR+TIMES&utm_campaign=Moreru+Bratop+Fronthook

2) エアリークール リッチバスト ブラトップ (ワイヤー入り)

品番：1201743

価格：3,630円

サイズ：S,M,L,LL

カラー：新色 オフホワイト(OW)、ブラック(BL)、ヌードベージュ(VE2)

エアリークール リッチバスト ブラトップ :https://shop.aimerfeel.jp/shop/g/g120174312071/?utm_source=google&utm_medium=PR+TIMES&utm_campaign=Moreru+Bratop+richbust

3) エアリークール 美シルエット ブラトップ (ソフトワイヤー)

品番：1201843

価格：3,850円

サイズ：S,M,L,LL

カラー：新色 グレー(MG)、ブラック(BL)、ヌードベージュ(VE2)

エアリークール 美シルエット ブラトップ :https://shop.aimerfeel.jp/shop/g/g120184322071/?utm_source=google&utm_medium=PR+TIMES&utm_campaign=Moreru+Bratop+raku

※2024年4月末時点(自社調べ)

お客様の声から生まれた“盛れるブラトップ”シリーズ

夏のインナー選びでは、「ブラジャーとキャミソールの重ね着による暑さやムレ」や「アウターにブラジャーのラインやストラップが響いてしまうこと」などが悩みとして挙げられます。実際にエメフィールにも、毎年多くのお客様から同様のお声が寄せられていました。

一方で、一般的なブラトップには、「ホールド力が物足りない」「服を着たときのシルエットが決まりにくい」「バストラインをきれいに見せにくい」といった課題もありました。そのため、「ラクな着心地でありながら、きれいなバストラインも叶えたい」というニーズが高まっていました。

エメフィールの“盛れるブラトップ”は、こうしたニーズに応えるために開発されたアイテムです。快適な着心地と美しいシルエットを両立し、「ブラトップは盛れない」というイメージを覆す商品としてご好評をいただいています。

「aimerfeel(エメフィール)」について

「カッコいいも、かわいいもみんな叶えてほしい！」そんな欲張りでトレンドやファッションに敏感な女性のためのランジェリーブランド。高品質で機能的なブラジャーやショーツを豊富なサイズ展開とお手頃価格で販売しており、幅広い年代の女性から支持されております。

aimerfeelは、店舗数 183店舗(2026年2月現在、日本国内141店舗、韓国41店舗、台湾1店舗）と日本をはじめアジア各国でECサイトを展開しております。





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【会社概要】

ソックコウベ株式会社（https://sockkobe.co.jp/）

本社：兵庫県神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート5F

事業内容：インナーウェア（ブラジャー、ショーツ、ランジェリー）、ルームウェア等の製造、販売