ビートレンド、『がブリチキン。』公式アプリの刷新およびLINEミニアプリ導入を支援

ビートレンド株式会社

スマートCRMプラットフォーム『betrend』を提供するビートレンド株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：井上 英昭 以下、ビートレンド）は、株式会社ブルームダイニングサービス（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：中塚 和宏 以下、ブルームダイニングサービス）が運営する、骨付鳥、からあげ、漬け込みハイボールを名物とする『がブリチキン。』のスマートフォンアプリ版『がブリチキン。公式アプリ』の大幅リニューアルおよび、新たにLINEミニアプリ版の導入を支援しました。

公式アプリリニューアルについて

スマートフォンアプリとLINEミニアプリ（イメージ）

これまでスマートフォンアプリ版の会員制度は来店回数に応じた「スタンプ制」を採用していましたが、世の中の主流となっている「ポイント制」へのニーズの高まりを受け、お客様の購入金額に応じたポイント還元システムへと移行しました。

また、顧客ロイヤルティ向上の施策として、アプリ内には全8段階の「ランキング（会員ランク）」を新設。アプリ内でリッチな体験を提供することで、顧客のランクアップへのモチベーションを刺激し、ロイヤルティ育成を強力に後押しします。

LINEミニアプリ導入について

さらなる新規会員獲得の強化（間口の拡大）を目的として、手軽に会員登録ができる「LINEミニアプリ」を新たに導入しました。

まずは登録のハードルが低いLINEミニアプリで新規会員を獲得し、その後スクラッチやクーポン、ポイント、ランキングなどのリッチな機能を備えたスマートフォンアプリへと移行してもらうことでスムーズに顧客をファン化させる、新たなサイクルを創出します。

スマートフォンアプリ版の主な機能

LINEミニアプリ版の主な機能

- ポイントお会計金額に応じてポイント付与。クーポンとの交換が可能- ランク制度ポイント数に応じて8段階の会員ランクを設定。ランクアップするとポイントや特典が獲得できる- スクラッチ毎日１回挑戦でき、ポイントが当たる- クーポンアプリ会員限定クーポンを一覧表示- お知らせ新メニュー/キャンペーンなどの最新情報をプッシュ通知でご案内- 店舗検索キーワード検索やGPSによる最寄り店舗検索ができ、予約も可能- ポイントお会計金額に応じてポイント付与- お知らせ新メニュー/キャンペーンなどの最新情報をプッシュ通知でご案内- 店舗検索キーワード検索やGPSによる最寄り店舗検索ができ、予約も可能

『がブリチキン。公式アプリ』スマートフォンアプリ版

https://advs.jp/cp/appredir/bloom-ds

『がブリチキン。公式アプリ』LINEミニアプリ版

https://advs.jp/cp/miniappredir/bloom-ds

■株式会社ブルームダイニングサービスについて

株式会社ブルームダイニングサービスは、居酒屋・バル業態の「がブリチキン。」などをはじめとした、名古屋市本社の飲食店経営と店舗プロデュース、飲食コンサルティング、外販事業、FC本部運営を行っている企業です。幅広いお客様のニーズにお応えできるようからあげテイクアウト専門店、フードコート、キッチンカーなどの業態も展開しております。

ウェブサイト ：https://www.bloom-ds.com/

■スマートCRMプラットフォーム『betrend』について

ビートレンド株式会社が提供する、スマートフォン・携帯電話を活用し、企業がお客様へ情報配信可能なスマートCRMシステムです。スマートフォンアプリのプッシュ通知やメール、LINEなどのマルチコンタクトチャネルを有し、最適な情報配信手段を利用できます。また、ご利用金額・ポイント・来店などの行動履歴を分析・活用し、お客様にあわせた効率的なマーケティング施策を支援します。飲食・小売・サービス業を中心に幅広い業種・業態での導入実績があり、3600万人を超える利用会員数がございます。

『betrend』サービス紹介動画：https://youtu.be/T6UYt4Q2gys

『betrend』×『LINEミニアプリ』連携紹介動画：https://youtu.be/tb8FAwCEY74

サービスサイト：https://www.betrend.com/service

■「LINEミニアプリ」について

「LINEミニアプリ」は、店舗・企業が「LINE」上で自社サービスを提供できる新しいアプリプラットフォームです。会員証やモバイルオーダー、予約受付などのサービスをアプリの追加ダウンロード・会員登録不要で「LINE」上で提供でき、重要なお知らせを無料で通知することが可能です。また「LINE公式アカウント」との連携により、「友だち」をスムーズに獲得することができ、「LINEミニアプリ」を通じて取得した顧客の属性情報や行動データを活用することで、より効率的な販促活動を実現します。

※LINEアカウントと紐づいた行動データの取得・活用にはユーザーの許諾が必須となります。

詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.lycbiz.com/jp/service/line-mini-app/

■ビートレンド株式会社について

ビートレンド株式会社は、スマートフォン・タブレット・携帯電話などを活用し、企業が顧客との接点を統合的に管理・運用可能なスマートCRMを実現するプラットフォーム『betrend』を開発。2000年の創業以来、マーケティング手法の変化に対応し機能追加を行い、流通業や飲食・サービス業を中心に導入されています。情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS(ISO27001))認証取得のシステム運用とプライバシーマーク取得の個人情報管理体制により、安全で信頼性の高いシステムを提供しています。

ウェブサイト：https://www.betrend.com/

※本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。