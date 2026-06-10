台湾、中野に来る。全51ブースが集結する「台湾文化祭2026」出店ラインナップ公開！

株式会社トモトモ

台湾文化祭実行委員会（運営会社：株式会社トモトモ）は、2026年6月26日（金）から28日（日）までの3日間、東京都中野区役所（ソトニワ＋ナカノバ）および中野四季の森公園（芝生エリア＋イベントエリア）の2エリアにおいて、一大カルチャーイベント「台湾文化祭2026」を開催いたします。

本イベントは「中野で体感する、本物（リアル）の台湾の日常」をテーマに、初出店を含む全51ブースが勢揃いいたします。開催に先立ち、本日は今夏のイベントを彩る厳選された出店ラインナップの全容を先行公開いたします！

台湾グルメ ── 夜市の熱気と、本場の味

知っているようで、実は食べたことがない。そういう台湾グルメが揃った。会場に足を運ぶ理由になる顔ぶれだ。

台湾文化祭2026 会場レイアウト■ 注目グルメ10選台湾大雞排福来大雞排

台湾の夜市で一番目を引くのが、この顔ほどの大きさの台湾唐揚げだ。秘伝のタレに漬け込んだ鶏肉を注文ごとにカラッと揚げる。外はサクサク、かじれば肉汁がじゅわっとあふれる。台湾の製法とスパイスを研究し尽くした一枚を、揚げたてで。

タピオカドリンクTOKI SEVEN TEA TOKYO

今回の台湾文化祭で、タピオカドリンクを提供するのはここだけ。台湾タピオカドリンクをはじめ、QQもち芋圓やいちご飴など夜市スイーツも揃える。甘いものが食べたくなったら、迷わずここへ。

胡椒餅MEILI 美麗（胡椒餅）

胡椒餅は台湾を代表するストリートフードのひとつ。外はパリッと香ばしく、中にはジューシーな豚肉あんがぎっしり。かじった瞬間に広がる胡椒の香りと肉汁が、台湾の路地裏を思い出させる。下高井戸の台湾カフェ・MEILI美麗が、本場の味を会場に届ける。

水煎包Airey's Food Lab（水煎包）

水煎包（スイジェンバオ）は、台湾の朝市や夜市で親しまれてきた点心だ。ふわっふわの皮にキャベツと豚挽肉をぎっしり詰め、底だけカリッと焼き上げる。蒸しとも焼きとも違うこの食感は、一口食べれば違いがわかる。

台湾熱炒TAIWAN BEE（台湾熱炒）

熱炒（ラーチャオ）とは、強い火力で一気に炒め上げる台湾の食堂スタイル。立ちのぼる湯気と香ばしい鍋気がたまらない。TAIWAN BEEはその本場の熱気をそのまま屋台で再現する。冷えたビールと合わせれば、気分は完全に台湾の夜市だ。

ルーローハン祥福堂

台湾にルーツを持つオーナーが「もっと多くの方に台湾の家庭料理を知ってほしい」という想いで始めた店。魯肉飯から日本ではなかなか出会えない一品まで、キッチンカーで届ける本場の台湾食堂だ。

豆花福包

2019年、東京・中野にオープンした台湾料理店。台湾人オーナーが作る豚角煮バーガーは、じっくり煮込んだ角煮をふわふわの生地で挟んだ一品。魯肉飯や小籠包など馴染みあるメニューから、台湾のローカルフードまで揃う。地元・中野から台湾の味を発信し続けている。

台湾クラフトビールTAIHU BREWING（臺虎精釀）

2014年台湾生まれのクラフトビールブランド。モットーは「美味しいビールで仲間をつくり、面白いことをする」。定番にとらわれない創造性あふれる個性的な一杯を生み出し続けている。台湾を代表するクラフトビールを、ぜひ会場の熱気とともに。

ネギパイハッピー夢工房

台湾・台南出身のお母さんが、「日本にいても母国の味を」という一心で始めたお店。魯肉飯から日本ではなかなか出会えないローカルフードまで、注文を受けてから一品ずつ丁寧に調理する。在日台湾人が懐かしいと集まり、日本人がまた来たいと思う、そういう料理だ。

小籠包福来小籠包

ひと口かじると、熱々の肉汁とスープがあふれ出す台湾の小籠湯包。豚肉の旨味が凝縮された、本場を代表する人気点心です。

そのほか、台湾ビール（台湾から直輸入）、飯田橋珈琲焙煎所（台湾産のコーヒー豆を厳選して届ける）、清菊水産（台湾・高雄で三代続く養殖海鮮）、台楽蛋糕（銀座の台湾カステラ専門店）、神保町餃子小籠包（炸雞腿・鹽酥雞／6/27・28のみ）なども出店する。

お土産・雑貨 ── 台湾の日常が、手土産になる

観光客向けのお土産ではなく、現地で長く愛されてきた本物だけが並ぶ。一つ持ち帰れば、台湾の日常がそこに宿る。

■ 注目ブース5選

台湾焼き菓子HOLIJI 好日子

「好日子（ホリジ）」は「良い日々」という意味。東京・中野発の台湾焼き菓子店で、パイナップルやライチ、金萱茶・紅烏龍茶の台湾茶葉をふんだんに使う。台湾伝統の「鉄窓花」をモチーフにしたパッケージも印象的で、ギフトとしても喜ばれる一品だ。

ヌガークラッカーPICA MARKET

海外からの素敵なアイテムであなたの生活をピカピカに彩ります。

砂糖不使用で低温でじっくり乾燥したドライフルーツは果物本来の味が楽しめる驚きの甘さ！そのドライフルーツを入れたフルーツケーキも納得の美味しさ。

台湾で人気のヌガー商品、そして今回は台湾の金鑽パイナップルジュースも販売します。

台湾カラスミ海の珍味─台湾のからすみ

台湾のからすみは、日本人にとって意外な出会いかもしれない。厳選した高品質のボラの卵を丁寧に塩漬け・乾燥させた逸品で、濃厚で奥深い旨味としっかりした食感が特徴だ。ギフトや自分へのご褒美に、台湾産ならではの味わいをぜひ。

ロングセラー商品TAIWAN LOVE

台湾の地元で長年愛されてきたロングセラー商品だけを集めたオンラインセレクトショップが、今回リアル出展する。観光客向けのお土産ではなく、自分が毎日使いたい、食べたい、家族や友人にも安心して勧められるものだけを厳選。現地を知り尽くしたバイヤーが選んだ台湾の定番を、ぜひ手に取ってみてほしい。

ドライフルーツYoshika 好果

高雄の農園・食品メーカーが手がけるフリーズドライフルーツブランド。マンゴー、パイナップル、グアバ、ライチなど台湾ならではの果物を、着色料・香料不使用で素材そのままに仕上げた。果物本来の香りや甘みがそのまま閉じ込められていて、まるで果樹園を訪れたような味わいだ。

そのほか、台湾セレクト雑貨のkroneと唯你小舖、ゆるくてレトロな台湾グッズのアジアンノット、台湾茶チョコやルーロー飯レトルトなど多彩な台湾食品を扱うワークキャピタル株式会社、伝統雑貨・調味料・お菓子が揃う台湾物産市場、工業技術研究院と老舗和菓子店のコラボどら焼きなども出揃う。

体験・癒し ── 夜市の遊びと、台湾の手のぬくもり

食べて、飲んで、遊んで、癒される。台湾の夜市とはそういう場所だ。会場にも、そんな時間が待っている。

台湾式マッサージ

「少し痛いのに、終わると身体が軽い」。台湾でマッサージを受けたことがある人には、あの感覚が伝わるはず。台湾では日々の疲れを整える文化として生活に根付いている。賑やかなイベントの合間に、ぜひ立ち寄ってほしいブースだ。

台湾夜市ゲームコーナー

輪投げ・ビン釣り・麻雀ビンゴの3種類。麻雀牌を使ったビンゴは台湾ならではの遊び方で、初めてでも楽しめる。家族や友人と気軽に挑戦できる、夜市の定番アトラクションだ。

台湾文化祭抽選会

台湾グルメやカルチャーに触れて「行きたい」が生まれたら、次は本物の台湾へ。JTBブースでは台湾・夜の天燈上げイベントが当たるはずれなし抽選会を開催。その場で旅行相談や予約もでき、最新パンフレットも用意している。イベントで芽生えた「台湾に行きたい」を、そのままリアルな旅へつなげてほしい。



（株）JTB

台湾グルメやカルチャーに触れて「行きたい」が生まれたら、次は本物の台湾へ。JTBブースでは台湾・夜の天燈上げイベントが当たるはずれなし抽選会を開催。その場で旅行相談や予約もでき、最新パンフレットも用意している。イベントで芽生えた「台湾に行きたい」を、そのままリアルな旅へつなげてほしい。

イベント詳細

開催日程： 2026年6月26日（金）～ 6月28日（日）

会場：中野区役所（ナカノバ、ソトニワ） 、中野四季の森公園（芝生エリア、イベントエリア）

主催： 台湾文化祭実行委員会

共催：株式会社KACHIAL

後援：東京都中野区、（株）JTB、ソフトバンク、丸富製紙株式会社、タスキンレントオール、桃園市政府観光旅遊局、臺南市政府観光旅遊局、高雄市政府観光局、在日台湾原住民連合会、東京台湾の会など

公式サイト： https://taiwanbunkasai.com/

公式SNS：Instagram(https://www.instagram.com/taiwanbunkasai/)、Facebook(https://www.facebook.com/taiwanbunkasai)、X(https://x.com/taiwankomatsuri)