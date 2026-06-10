特集「0円趣味の見つけ方」／表紙＆インタビュー舘ひろしさん／情報誌『めりぃさん』vol.37 6月10日発刊

ては～とホールディングス株式会社

情報誌『めりぃさん』Vol.37の特集は「0円趣味」。お金をかけずに楽しめる趣味をご提案します。

【特集】お金をかけなくても楽しめる 0円趣味の見つけ方

タイパ(時間対効果)を重視する人の増加や推し活の定着など、趣味への向き合い方は多様になっています。読者アンケートでも「趣味にかけるお金は０円」との回答が多数。そこで、０円で楽しめる趣味を「心と体のバッテリー残量別」でご提案します。

【注目企画】趣味を楽しむことが脳と心に大切な理由

趣味の時間は、気分転換だけでなく脳や心、体の健康にもよい影響をもたらすとされています。将来の認知機能や病気との関係について、脳科学の視点から瀧靖之先生に聞きました。

【注目企画】AIを使いこなせば趣味がもっと楽しくなる！

趣味をより楽しむためのツールとしておすすめなのが、AI(人工知能)です。うまく活用すれば、趣味の幅を広げたり、知識を深めたりするのに役立ちます。スマホ活用アドバイザーの増田由紀さんに、無料のAIアプリを使った趣味の楽しみ方を聞いてきました。

【注目企画】オトナの肌・髪・目を守る 紫外線ケア

国内の紫外線量が年々増加しているなか、一昔前と同じような紫外線対策をしていませんか？正しく対策ができてていないと見た目の老化が早まる可能性が……。大人の肌・髪・目を守るための紫外線ケアを、関東裕美先生に教えてもらいました！

【注目企画】火を使わずにつくれる！ ひんやりおやつ

蒸し暑いこの時期に、手軽に冷たいおやつを楽しんでみませんか？栄養が取れて低カロリーでヘルシーなひんやりおやつ７品を、Shie（しえ）さんが教えてくれました。火を使わずにつくれるので、ぜひ真似してみてください！

【スペシャルインタビュー】俳優 舘ひろしさん

スマートで「ダンディー」な佇まいながら、飾らない語り口が魅力的な舘ひろしさん。上映間近の最新主演映画『免許返納!?︎』のお話から、俳優としての苦悩、士族だった舘家のモットーなどを伺いました。

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情報誌『めりぃさん』について

「人生を陽気に楽しみ、心身ともに健やかに生きる」をテーマに、女性が抱えるお悩みや課題に対して、参考になる情報を隔月でお届け。記事は医師、看護師、栄養士、ケアマネジャーなどの専門家監修によるヘルスケアの記事を中心に、健康、美容、食、旅、生き方に関するテーマで役立つ情報を掲載しています。日々の生活を明るく、楽しく、豊かに過ごすためのヒントが盛りだくさんです。

誌名は「陽気に」「笑い」「楽しむ」などの意味を持つ「Merry（メリー）」が由来です。

・媒体名：めりぃさん

・発行元：ては～とホールディングス株式会社

・発刊日：偶数月10日発行

・本体価格：無料

・発行部数：50000部

・チャネル：アプリから申し込みによる定期郵送/顧客への手配り

・発行人：後藤 康太

（ては～とホールディングス株式会社 代表取締役社長 兼 グループCEO）

・プロデューサー：松原 賢一郎

・編集人：黒澤 あすか

ては～とホールディングス株式会社について

会社名：ては～とホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 兼 グループCEO 後藤 康太

東京オフィス：東京都千代田区紀尾井町4-1新紀尾井町ビル3階

事業内容：ホームケア事業／ウェルビーイング事業／IT・マーケティング事業

社員数：371名（グループ合計）

URL：https://www.te-heart.com/