帳票DX 、電子決裁サービス「Shachihata Cloud」と連携開始

株式会社オプロ

株式会社オプロ（代表取締役社長 里見 一典 本社：東京都中央区、以下「オプロ」）は、クラウド帳票サービス「帳票DX」において、シヤチハタ株式会社（代表取締役社長 舟橋 正剛 本社：愛知県名古屋市、以下「シヤチハタ」）が提供する電子決裁サービス「Shachihata Cloud」との連携を開始しました。

今回の連携により、帳票DXで生成した帳票をそのままShachihata Cloud上での社内承認・回覧プロセスに進めることができます。営業担当者や事務担当者はCRM上で帳票生成から社内承認までワンクリックで処理でき、業務の効率化とガバナンス強化を実現します。

連携の仕組み

帳票業務のデジタル化が進む一方、社内での承認・回覧プロセスではシステム間での手作業が依然として残っています。帳票DXとShachihata Cloudの連携により、以下のフローが実現します。

１. CRM/SFAのデータを活用

Salesforce、kintone等のCRM/SFAに蓄積された顧客情報や取引データを帳票DXに連携します。営業担当者や事務担当者は、普段使い慣れたCRM/SFA上から帳票生成を指示できます。

２. 帳票DXで帳票を自動生成

帳票DXが、契約書、申請書、検収書、納品書、作業報告書、見積書、請求書など企業固有のフォーマットで帳票を自動生成・PDF化し、そのままShachihata Cloudへ送信します。申請者はShachihata Cloudの画面を開くことなく、社内ユーザーへの回覧まで開始できます。

３. Shachihata Cloudで承認ワークフローが開始

メール通知を受けた承認者・回覧者は、Shachihata Cloud上で対応します。承認フローでは、帳票の種類や金額に応じた承認ルートが自動適用されます。承認進捗はCRM上から追跡可能で、監査対応にも備えています。なお、このシームレスな連携は設定のみで実現できます。

今後の展開

オプロとシヤチハタは今後もさらなる連携を図り、利用シーンの拡充や利便性を高める開発を進めてまいります。オプロは引き続き、帳票を軸に多様なパートナーとの連携を強化し、顧客のビジネスフロー全体を支援してまいります。

共催セミナー開催のお知らせ

Shachihata Cloud と帳票DXの連携活用をご紹介する共催オンラインセミナー「Salesforceから1クリックで申請自動化！ Shachihata Cloud × 帳票DXで、事務作業を限りなくゼロへ 」を、7月2日（木）に実施いたします。帳票生成から電子決裁までを一気通貫で実現する連携の仕組みや実演デモをご覧になりたい方は、ぜひお申し込みください。

帳票DXについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4537/table/158_1_3980d4fc406e81c41e65d21e54c59431.jpg?v=202606011151 ]

「帳票DX」は日本のビジネスに欠かせない帳票業務をデジタル化するサービスです。SFA/CRMなど業務支援ツールのデータを自由なデザインで帳票出力します。帳票DXのデザインツールは直感的な操作が可能で業務の内製化を支援するとともに、電子契約サービスやクラウドストレージ、AI-OCRと連携して後続プロセスの自動化も実現します。「AIマッピング」機能によって効率的にテンプレートを作成できるほか、電子帳簿保存法やインボイス制度などの法改正に対応することができます。

・サービスサイト：https://www.opro.net/service/formdx/

Shachihata Cloudについて

シヤチハタが提供する「Shachihata Cloud」は、リモートワーク時代のバックオフィスデジタル化サービスです。

稟議書や申請書といった社内文書から、見積書や請求書、注文／請書などの取引先との決裁文書までさまざまな文書の押印業務をデジタル化し、時間や場所を問わず簡単かつ安全に電子印鑑・電子署名を行うことができます。他にもワークフローやグループウェアなどのツール、さらには電子帳簿保存法にも対応しています。Shachihata Cloudは、これからもバックオフィスデジタル化をオールインワンで支援していきます。

シヤチハタは電子印鑑システムの市場展開を1995年より行っており、導入数は2026年5月時点で116万件を突破しています。

・サービスサイト：https://dstmp.shachihata.co.jp/

株式会社オプロ

オプロは「make IT simple」のミッションのもと、お客様の新たなビジネスや価値の創出を支援します。「Less is More」を開発指針とし、データオプティマイズソリューション・セールスマネジメントソリューションを通して最適なサービスを提供しております。そして、真のカスタマーサクセスを実現すべく、サービスを更に進化させてまいります。

・https://corp.opro.net/

シヤチハタ株式会社

シヤチハタは、1925年の創業以来、常にお客様に必要とされる商品を提供し、今年2025年におかげ様で創業100年を迎えました。これからもアナログとデジタルの両面から企業の持続的成長を支援する企業として、お客様の便利、楽しさ、安心・安全につながるような商品・サービスを提供し続けていきます。

・https://www.shachihata.co.jp/corporate/