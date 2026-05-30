株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、韓国を代表するソックスブランド「I Hate Monday（アイヘイトマンデー）」の新作フットマット6種を、2026年6月10日(水)より日本国内にて発売いたします。 本アイテムは、ジェイアール名古屋タカシマヤにて開催される「CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT” 」にて初披露。CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/）、ZOZOTOWN、全国のセレクトショップなどでも順次展開予定です。

Foot MatCollection

今回登場するフットマットは、「I Hate Monday」のシグネチャーパターンやカラーリングを落とし込んだ新作コレクション。ブランドらしい鮮やかな配色とグラフィックを、空間のアクセントとして楽しめるアイテムに仕上げました。高密度で織り上げられた柔らかな素材感と、足を包み込むクッション性も特徴。裏面にはノンスリップ加工を施し、ズレにくく快適に使用できます。

ラインナップは、ストライプやアーガイル、ブランドロゴを大胆に取り入れた全6デザイン。玄関やベッドサイド、リビングなど、日常空間に韓国らしいポップなムードをプラスします。

Grey Sky Line Foot Mat (26SSMAT1)

Red Argyle Point Foot Mat (26SSMAT3)

Stripe Purple Foot Mat (26SSMAT5)

Black Ivory Line Foot Mat (26SSMAT2)

Sky Argyle Point Foot Mat (26SSMAT4)

Stripe Brown Foot Mat (26SSMAT6)

【商品情報】I Hate Monday Foot Mat Collection（全6種） /価格：5,500円（税込） 【発売日】2026年6月10日(水) 【販売店舗】 ・ジェイアール名古屋タカシマヤ9階イベントスポット1「CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP “LIFESTYLE EDIT” 」 ※2026年6月10日(水)～6月16日(火)の期間限定ショップ ・CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/） ・ZOZOTOWN ・全国のセレクトショップほか 【お客様お問い合わせ先】 株式会社ビヨンクール 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207 TEL：03-6804-5201