医師による世界初のふとんクリーナーを生み出したレイコップ株式会社(本社：東京都千代田区 CEO：マイケル・リー)より、梅雨から夏にかけての寝苦しい季節の寝具ケアに最適なレイコップ ふとんクリーナー「RS5」と医師監修のナイトケアサプリメント Dr.MiCHAEL「グッドナイト」をセットにした【ナイトリセットプログラム】特別セットを抽選で5名にプレゼントするSNS(X)キャンペーンを2026年5月29日(金)より、実施いたします。また、キャンペーン開催に合わせて、梅雨・夏時期の整眠のポイントを睡眠のプロが解説する特設ページを開設いたします。





特設ページ： https://www.raycop.co.jp/pages/nightreset2026





寝苦しい季節の整眠キャンペーン





■レイコップ×Dr.MiCHAEL【寝苦しい季節の整眠キャンペーン】

期間 ： 2026年5月29日(金)～2026年6月15日(月)

賞品／当選者数： ナイトリセットプログラムセット5名

内容)ふとんクリーナー「RS5」

ナイトケアサプリメント Dr.MiCHAEL「グッドナイト」

応募方法 ： (1)レイコップ・Dr.Michael X公式アカウント両方をWフォロー

レイコップ https://x.com/RaycopJP

Dr.MiCHAEL https://x.com/DrMiCHAEL_slow

(2)キャンペーン応募用投稿をリポスト

詳細ページ ： https://www.raycop.co.jp/blogs/news/x_night-reset-program2026





＊応募条件を満たした方の中から抽選で該当の製品をプレゼント。

＊当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

＊キャンペーン詳細については詳細ページをご確認ください。





SNSキャンペーン





■レイコップの“整眠”おすすめアイテム

＜強力温風で、湿気を除去！ ふとん乾燥機「MONAMI PRO」｜18,800円＞

最大約75℃の高温風とマイナスイオンの大風量でふとんにこもった湿気をリセット。外干しできないふとんのメンテナンスや洗濯物の室内干しにも最適です。





ふとん乾燥機 MONAMI PRO-1

ふとん乾燥機 MONAMI PRO-2





＜寝具に付着したダニ・アレルゲンを99.9％除去 ふとんクリーナー「RS5」｜24,800円＞

「UV」＋「たたき」＋「吸引」の独自クリーン設計で、ふとんに付着したダニやハウスダストを除去し、UVLEDでウイルスなどを99.9％除菌してふとんケアも可能。





ふとんクリーナー RS5-1

ふとんクリーナー RS5-2





＜ナイトケアサプリメント Dr.MiCHAEL「グッドナイト」｜4,000円 60粒入＞

GABA、ラフマエキス、L-セリンを独自配合。GABAは栄養成分が凝縮した大麦乳酸発酵液GABA(国内製造)を使用。休息をサポートする、医師・薬学博士W監修のナイトケアサプリメント。





ナイトケアサプリメント Dr.MiCHAEL「グッドナイト」-1

ナイトケアサプリメント Dr.MiCHAEL「グッドナイト」-2





■『ナイトリセットプログラム』特別セット！

レイコップでは、医師開発のふとんケアアイテム(ふとんクリーナー／ふとん乾燥機)と医師と薬学博士W監修のサプリメントで、心地よい眠りのための環境と習慣を整える『ナイトリセットプログラム』特別セットを販売いたします。





＜セット内容＞

(1) ふとん乾燥機 MONAMI PRO ＋ ナイトケアサプリメント Dr.MiCHAEL「グッドナイト」

通常価格 22,800円 特別価格 20,260円(税込)

https://www.raycop.co.jp/products/rfk-300-dms-slp001_set202605

(2) ふとんクリーナー RS5 ＋ ナイトケアサプリメント Dr.MiCHAEL「グッドナイト」

通常価格 28,800円 特別価格 24,720円(税込)

https://www.raycop.co.jp/products/rs5-100-dms-slp001_set202605





ナイトリセットプログラムセット





■日本睡眠科学研究所監修｜梅雨・夏の整眠のコツ

https://www.raycop.co.jp/pages/nightreset2026

また、日本睡眠科学研究所監修の暑さや湿度が高い寝苦しい季節の整眠のポイントを紹介する特設ページを公開。

睡眠環境や寝具ケア、入眠儀式など、毎日の生活の中でとりいれやすい工夫やヒントで、寝苦しい季節もしっかり休息をとって、厳しい暑さの夏を乗り越えましょう。





寝苦しい季節の整眠キャンペーン





＜日本睡眠科学研究所について＞

寝具メーカーnishikawaが1984年に設立。睡眠科学やライフサイエンスの視点から、寝具の進化をサポートし、時代とともに変化するライフスタイルや環境問題など社会の要請にも応えるべく、産・官・学各界の著名な先生方とも共同研究を推進しています。









■「湿気」と「気圧の変化」が睡眠に影響！？

5月の時点でも25℃を超える夏日が観測されており、2026年の夏も全国的に平年より気温が高く、厳しい猛暑・熱帯夜が予想されています。

梅雨から夏は「湿気」と「気圧の変化」が影響して他の季節に比べて睡眠時間が短くなる傾向があると言われており、夜の気温が低めでも湿度が高いだけで脳は不快感を感じやすく、リラックスができなかったり、寝室の湿度が高い状態が続くと、カビやダニが発生しやすく、咳や鼻づまり症状で睡眠が妨げられたりすることがあります。また、ゲリラ豪雨や台風による気圧の変化が自律神経の乱れを引き起こすこともあります。そのため、これからの季節は睡眠環境を整えて休息をとることが猛暑を乗り切るために大切です。





季節別睡眠グラフ





■睡眠のプロが解説！整眠のコツ。

解説：日本睡眠科学研究所 所長 野々村氏





日本睡眠科学研究所 所長 野々村氏





＜整眠のカギは2つのアプローチ！＞

(1) 睡眠環境を整える

・温度と湿度 寝室の温度は28℃以下、湿度50％程度が理想

・明かり 就寝前は間接照明に切替えるのもオススメ

・音 外の騒音を遮断してヒーリング音楽を聴くのもオススメ

・香り 自分好みの香りでリラックスタイムをサポート

・寝具選び 汗の吸収性が良く肌触りの良い素材の寝具を使うのもオススメ





(2) 寝具ケア

Step1 乾燥させる

天気の良い日は天日干し(両面各1時間)。梅雨時はふとん乾燥機を活用しましょう！

ふとん乾燥機 MONAMI PRO-1





Step2 汚れを除去する

ふとんクリーナーでダニの死骸・糞・ほこりを吸引。洗える寝具は週1回の洗濯が理想的。

ふとんクリーナー RS5-1





Step3 汚れを防ぐ

枕カバーやシーツはこまめに交換し、防ダニカバー・除湿シートでダニの侵入・繁殖を予防。

シーツ





■睡眠のプロに聞く！入眠儀式のポイント。

解説：日本睡眠科学研究所 安藤氏





日本睡眠科学研究所 安藤氏





＜夜の快眠は朝からの入眠儀式がポイント！＞

朝：体内時計をリセットする

起床後に日光を浴び、目から光が入ることで体内時計をリセット。毎日の起床時間を一定にすることで、体内時計が安定しやすく。





昼：パワーナップで疲労回復

12-15時までの間に15-20分のパワーナップ(短時間仮眠)を取り入れる。





夜：副交感神経スイッチをONにする

就寝2-3時間前 夕食を済ませるのが理想

就寝1-1.5時間前 入浴は38-40℃のお湯に15-20分

就寝30-60分前 軽いストレッチでリラックス





～Point～

就寝1時間前からスマートフォンなどの使用を控えてデジタルデトックスもOK！





安藤さん監修

睡眠のプロ！nishikawa社員がすすめる “ベッドの上でできる”快眠ヨガ

https://www.nishikawa1566.com/column/sleep/20240718195026/









■会社概要

商号 ： レイコップ株式会社

代表者 ： Dr.マイケル・リー

所在地 ： 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-7-1

設立 ： 2012年6月

事業内容： 家電・サプリメント・化粧品の企画・開発および販売

URL ： https://www.raycop.co.jp/