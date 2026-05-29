わずか2ミクロン。 髪の毛の太さの約40分の1です。 この数字は、日本の大工職人が鉋（かんな）で削り出す木の削り屑の厚さです。 2020年、日本の伝統建築を支える「伝統建築工匠の技」はユネスコ無形文化遺産に登録されました。一方で、住宅工法の変化や電動工具の普及により、手道具を扱う機会は減少しています。職人の高齢化や後継者不足も進み、伝統技能の継承は業界全体の課題となっています。 世界が認めた技術を、どう次世代へつないでいくのか。 その課題に向き合う全国大会「第43回全国削ろう会千葉匝瑳大会」が、2026年11月21日（土）・22日（日）に千葉県匝瑳市の八日市場ドームで開催されます。 全国から約400人の大工職人や木工職人、鍛冶職人らが集まり、一般来場者を含めると2日間で約5,000人の来場を見込む本大会は、匝瑳市市制施行20周年記念事業として開催されます。

世界が認めた技術を競う全国大会

全国削ろう会は、鉋薄削りの技術を競いながら、職人同士が技術や知識を共有する全国規模の交流大会です。 競技では、木材をどれだけ薄く、均一に削れるかを競います。その厚さはわずか2ミクロンに達することもあり、刃物の研ぎ、台の調整、木材の見極めなど、長年培われてきた経験と技術が求められます。 光を透かすほど薄い鉋屑には、職人の技術だけでなく、道具への理解や木材と向き合う姿勢が凝縮されています。 全国から集まる職人たちは、競技の勝敗だけでなく、日本の木工文化や手道具の技術を次世代へつなぐために技を磨き続けています。

技術継承の第一歩は「知ってもらうこと」

見て、触れて、体験できる木工文化の祭典

日本の木造建築技術は世界的に高く評価されていますが、その技術を支える職人の仕事や手道具の文化に触れる機会は多くありません。 実行委員会では、伝統技能の継承には、まず多くの人にその価値を知ってもらうことが重要だと考えています。 全国削ろう会は、職人だけの大会ではありません。一般の方々が職人技に触れ、その価値を知り、ものづくりの面白さや奥深さを体感するための場でもあります。

会場では、全国トップレベルの鉋薄削り競技に加え、鉋削り体験、丸太ハツリ体験、木工ワークショップなど、一般来場者が参加できる企画を実施予定です。 毎回多くの子どもたちでにぎわう「かんなくずプール」も設置されます。木の香りや手触りを楽しみながら、ものづくりの魅力に触れる体験を通じて、未来の職人や木工文化の担い手を育むきっかけづくりを目指しています。 また、地元グルメや大工道具販売店も出店予定で、職人や建築関係者だけでなく、家族連れでも一日を通して楽しめる内容となっています。

匝瑳市から未来の担い手を育む

本大会は、匝瑳市市制施行20周年記念事業として開催されます。 地域の職人、建築関係者、林業関係者、行政関係者が連携し、地域全体で大会を支える体制づくりを進めています。 全国削ろう会が目指しているのは、競技会の開催だけではありません。 職人たちが磨き続けてきた技術を多くの人に知ってもらい、その価値を次世代へ伝えていくことです。 近年、手道具に触れる機会は減少しています。しかし、どれほど優れた技術も、知られなければ受け継がれていきません。 本大会では、競技を通じて職人の技術を発信するとともに、体験企画や交流の場を通じて、子どもたちや若い世代が木工文化やものづくりの魅力に触れる機会を創出します。 匝瑳市から始まるこの取り組みが、日本の木工文化を支える未来の担い手を育むきっかけになることを目指しています。

実行委員会コメント

「伝統技能の継承には、まず多くの人にその価値を知ってもらうことが重要だと考えています。全国削ろう会が、職人文化や木工技術に触れるきっかけとなり、次世代の担い手育成につながることを期待しています」

大会概要

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大会名：第43回全国削ろう会千葉匝瑳大会 開催日：2026年11月21日（土）・22日（日） 会場：八日市場ドーム（千葉県匝瑳市八日市場ハ793-1） 主催：第43回全国削ろう会千葉匝瑳大会実行委員会

クラウドファンディング概要

プロジェクト内容：第43回全国削ろう会千葉匝瑳大会開催支援 目標金額：200万円 募集締切：2026年6月15日