「至福の食卓」6月回 JAZZ×Brasil×Latin開催（6/19）

女性醸造家自らが手がけるワインバー「Climat - A Vigneronne's Bar（クリマ - ア・ヴィニュロンヌズ・バー）」では、体験型ディナーイベント「至福の食卓」を開催いたします。

■イベント概要

本イベントは、鮨・ワイン・生演奏を融合した特別なひととき。 秩父地域・横瀬町芦ヶ久保に拠点を置くワイナリー「Winery Passion」のワインとともに、五感で楽しむ時間を提供します。

■テーマ

「何が起こるか予測不能。取扱注意なDuo」

■出演者

Ayuko（Vo）

JAZZを軸にBrasil・Latinなど多様なルーツ音楽を横断。国内外で活動し、幻想的な歌声で注目を集める。

▶コメント 「JAZZとBrasilとLatinを融合した選曲で楽しい時間をお届けします」

岸淑香（Pf）

ジャズをベースにラテンやフラメンコまで取り入れるピアニスト。海外での研鑽を経て独自の音楽性を確立。

▶コメント 「ジャンルを越えた歌心を大切に演奏します」

■食とワインのコラボレーション

至高の鮨コース： ミシュランガイド東京2026にて見事ビブグルマンを獲得した鮨職人・早川太輔による、赤酢の極上握りと5種のオツマミ。 ワインペアリング： 秩父・横瀬町芦ヶ久保「Winery Passion」の女性醸造家・島田美沙が、自身の造る至極のワインを鮨に合わせてセレクト。 ■ 開催概要・お申し込み 日時： 2026年6月19日（金） 19:00～ 会場： Climat - A Vigneronne’s Bar（東京都港区六本木3-4-2 Room#210） 価格： 20,000円（税込／1ドリンク付） オプション： ワインペアリング（フリーフロー） ＋5,000円 ペア特典： お二人様以上のご予約で、ワインペアリング優待（お一人様3,000円） 詳細・WEB予約： https://www.climat.org/reservation

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■価格

20,000円（税込／1ドリンク付）

ワインペアリング（フリーフロー）＋5,000円

ペア特典：ワインペアリング優待あり（2名様以上のご予約で適用）

■開催概要

日時：2026年6月19日（金）19:00～ 会場：Climat（六本木）

■Climatについて

六本木の老舗ワインバー。25年目の節目にVigneronne's Barとして刷新。 造り手である醸造家が直接ワインを提供する場へと進化。

■Winery Passion

埼玉県秩父郡横瀬町芦ヶ久保に拠点を置くワイナリー。 土地の個性を表現するワイン造りを行う。

■本件に関するお問い合わせ先

公式ホームページ（イベント情報・ご予約）： https://www.climat.org/reservation

お問い合わせ専用フォーム： https://www.climat.org/contact

※当店は看板の無い隠れ家バーとして不定期営業を行っており、また醸造・店舗運営等のためお電話での対応が難しくなっております。 恐れ入りますが、営業日の確認やイベントに関するお問い合わせ、取材のご依頼などはすべて上記「お問い合わせ専用フォーム」よりご連絡いただきますようお願い申し上げます。