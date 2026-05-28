今年で29回目を迎える『産業交流展』は、優れた技術や製品を持つ首都圏の中小企業やスタートアップが一堂に会し、販路拡大や企業間連携を目的として開催される総合展示会となり、5月29日(金)より「IT・AI・DX」「環境・エネルギー・GX」「ヘルスケア・医療・福祉」「ものづくり」の4分野を中心に出展者を募集いたします。





今回は参加者交流会や営業担当者向けセミナーの実施など、出展者・来場者に対する様々なバックアップで、販路拡大・企業連携、支援情報の収集をトータルにサポートいたします。各分野から多くの企業様の出展お申し込みをお待ちしています。





また、今年度から会員登録制度を設け、助成金やアドバイザー派遣などの公的機関による各種支援情報を提供しています。ぜひ会員登録もお願いいたします。





＜公式サイト＞ https://www.sangyo-koryuten.tokyo/





昨年度「産業交流展2025」の模様(受付)





【開催概要】

■開催日時

2026年11月11日(水)～13日(金)10:00～17:00 ※13日(金)のみ16:00閉場予定





■開催会場

東京ビッグサイト 西展示棟 https://www.bigsight.jp/





■出展要件

原則として以下の条件を満たす中小企業者・事業協同組合・企業組合・その他の団体等が対象となります。

●首都圏(東京都／埼玉県／千葉県／神奈川県／茨城県／栃木県／群馬県／山梨県)に事業所を有する企業など

●出展対象分野(1)IT・AI・DX (2)環境・エネルギー・GX (3)ヘルスケア・医療・福祉 (4)ものづくりに該当する企業など





■特別企画

◎本展アンバサダー・野口聡一氏特別講演ほかのステージイベント

◎展示会参加者交流会ほかの各種サポート企画





■昨年実績

出展者数＝695社／来場者数＝12,720名





昨年度「産業交流展2025」アトリウムの様子





【募集概要】

■募集期間

2026年5月29日(金)～7月31日(金)





■出展料

A 中小企業者・団体＝77,000円(税込)※小規模企業者を除く

B 小規模企業者＝55,000円(税込)※小規模企業者の例 製造業の場合 従業員20人以下





■申込方法

産業交流展2026公式WEBサイトよりお申込みください

https://www.sangyo-koryuten.tokyo/





■出展に関する問い合わせ先

産業交流展2026運営事務局

［TEL］03-6416-9603

［E-mail］ info@sangyo-koryuten.tokyo

［受付時間］平日10:00～17:30









【主催ほか】

■主催

産業交流展 実行委員会

東京都／東京商工会議所／東京都商工会議所連合会／東京都商工会連合会

東京都中小企業団体中央会／株式会社 東京ビッグサイト

公益財団法人 東京都中小企業振興公社

地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター





■後援

一般社団法人 東京工業団体連合会／独立行政法人 中小企業基盤整備機構

東京信用保証協会／東京中小企業投資育成株式会社





■連携都市(予定)

埼玉県／千葉県／神奈川県／茨城県／栃木県／群馬県／山梨県

さいたま市／千葉市／横浜市／川崎市／相模原市









【「産業交流展2026」アンバサダー】

野口聡一氏プロフィール





「産業交流展2026」アンバサダー・野口聡一氏





1965年神奈川県生まれ。博士(学術)。3回の宇宙飛行に成功し世界で初めて3種類の宇宙帰還を達成した宇宙飛行士としてギネス世界記録2部門認定。2021年「宇宙からのショパン生演奏」動画などでYouTube Creator Award受賞。国際NPO「Genius 100」財団が選出する「世界の100人」に選出。

宇宙帰還後の燃え尽き体験や死生観を掘り下げた「宇宙の当事者研究」により日本質的心理学会論文賞など受賞。ボーイスカウト特別功労賞。プラチナエイジスト 2025文化教育部門賞受賞。

株式会社 国際社会経済研究所理事兼CTO／株式会社IHIアカデミー長／カップヌードルミュージアム名誉館長／立命館大学学長特別補佐／東京大学特任教授／国連WFP協会顧問／世界経済フォーラム(ダボス会議)上級フェロー／宇宙財団理事

映画「イントゥ・ザ・ネイチャー」「ハン・ソロ」「星つなぎのエリオ」などで声優としても活躍。趣味は料理・キャンプ・作詞(Sony Music Artists契約)・飛行機操縦。





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