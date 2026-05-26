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出前館、日本最大のJavaコミュニティイベント「JJUG CCC 2026 Spring」にスポンサーとして協賛
ブース出展に加え、開発エンジニアによるセッション登壇も決定。Javaエンジニアと共に、デリバリーを支えるバックエンド技術の未来を展望。
株式会社出前館は、2026年5月30日（土）に開催される、日本最大級のJavaコミュニティイベント「JJUG CCC 2026 Spring」にブーススポンサーとして協賛することをお知らせいたします。
当日は、出前館のバックエンドを支える現役エンジニアによる技術セッションへの登壇に加え、スポンサーブースの出展を行います。日本最大級のデリバリーインフラを支えるJava/Spring Bootの実践知を共有し、Java技術者コミュニティのさらなる活性化に貢献するとともに、エンジニアが活躍できる環境作りに取り組んでまいります。
■ デリバリーサービスを支えるJavaへの想い
出前館は、全国47都道府県に展開し、年間約6,000万件以上（2025年8月期）のオーダーをお届けする、デリバリーサービスです。このサービスを支える大規模プラットフォームのバックエンド技術として、長年にわたりJavaおよびSpring Bootを活用しています。ユーザーだけではなく、加盟店や配達員の体験も支える出前館は、すべてJavaによるシステム基盤によって支えられています。
この度のスポンサードを通じて、デリバリーの日常化を推進する過程で得られた技術的な知見や挑戦をコミュニティへ還元し、Javaエンジニアのみなさまと共に成長していきたいと考えており、ブース出展、およびセッション登壇を決定いたしました。なお、JJUGへのスポンサードは、JJUG CCC 2024 Spring・Fall、JJUG CCC 2025 Spring・Fallに次いで、3年連続5回目となります。
ひきつづき、このような技術イベントを通じて技術者同士の交流を深めることで、より良いサービス創出のための原動力を育んでまいります。Javaの技術力と柔軟な開発組織をベースに、これからも技術の力で、誰もがいつでも気軽に安心して利用できるデリバリーの日常化を推進し、ユーザーのみなさまの生活に寄り添うライフインフラとして進化してまいります。
■ 出展・登壇内容の概要
1. 【セッション登壇】
登壇タイトル： 「出前館のメニュー登録・更新用APIをSpring Boot + Kafkaで実現したお話」
登壇者：株式会社出前館 プロダクト開発本部 マーチャント&業務システム開発部 / 中川裕二
概要：
Spring Boot + Kafkaで出前館のメニュー連携機能をどう作ったかをテーマに、大量のメニュー情報をAPI経由で受け付け、決められた時間内に反映させるために、どんな構成を選び、どこで悩んだのか。設計時のトレードオフや実装での工夫を、実際のコードや構成図も交えながら共有いたします。
2. 【ブース】
ブースでは、出前館のエンジニアが常駐し、技術スタックや開発環境、サービスやエンジニアが抱える技術課題についてご説明させていただきます。ご興味がございましたらぜひお越しください。
・技術ボード展示：出前館サービスのアーキテクチャ図を基にした解説やディスカッションを行います。
・ノベルティ配布：ご来場いただいた方へ、出前館オリジナルのノベルティを配布予定です。
■ 「JJUG CCC 2026 Spring」開催概要
イベント名：JJUG CCC 2026 Spring（Japan Java User Group Cross Community Conference）
開催日時 ：2026年5月30日（土） 9:30 〜 17:15 ※開場は9:20頃
会場：ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター
https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shinjuku/bs_shinjukugrand/
主催：日本Javaユーザーグループ（JJUG）
詳細：https://ccc2026spring.java-users.jp/
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者：代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
佐藤（080-3382-8446）
mail：pr@demae-can.co.jp
株式会社出前館は、2026年5月30日（土）に開催される、日本最大級のJavaコミュニティイベント「JJUG CCC 2026 Spring」にブーススポンサーとして協賛することをお知らせいたします。
当日は、出前館のバックエンドを支える現役エンジニアによる技術セッションへの登壇に加え、スポンサーブースの出展を行います。日本最大級のデリバリーインフラを支えるJava/Spring Bootの実践知を共有し、Java技術者コミュニティのさらなる活性化に貢献するとともに、エンジニアが活躍できる環境作りに取り組んでまいります。
■ デリバリーサービスを支えるJavaへの想い
出前館は、全国47都道府県に展開し、年間約6,000万件以上（2025年8月期）のオーダーをお届けする、デリバリーサービスです。このサービスを支える大規模プラットフォームのバックエンド技術として、長年にわたりJavaおよびSpring Bootを活用しています。ユーザーだけではなく、加盟店や配達員の体験も支える出前館は、すべてJavaによるシステム基盤によって支えられています。
この度のスポンサードを通じて、デリバリーの日常化を推進する過程で得られた技術的な知見や挑戦をコミュニティへ還元し、Javaエンジニアのみなさまと共に成長していきたいと考えており、ブース出展、およびセッション登壇を決定いたしました。なお、JJUGへのスポンサードは、JJUG CCC 2024 Spring・Fall、JJUG CCC 2025 Spring・Fallに次いで、3年連続5回目となります。
ひきつづき、このような技術イベントを通じて技術者同士の交流を深めることで、より良いサービス創出のための原動力を育んでまいります。Javaの技術力と柔軟な開発組織をベースに、これからも技術の力で、誰もがいつでも気軽に安心して利用できるデリバリーの日常化を推進し、ユーザーのみなさまの生活に寄り添うライフインフラとして進化してまいります。
■ 出展・登壇内容の概要
1. 【セッション登壇】
登壇タイトル： 「出前館のメニュー登録・更新用APIをSpring Boot + Kafkaで実現したお話」
登壇者：株式会社出前館 プロダクト開発本部 マーチャント&業務システム開発部 / 中川裕二
概要：
Spring Boot + Kafkaで出前館のメニュー連携機能をどう作ったかをテーマに、大量のメニュー情報をAPI経由で受け付け、決められた時間内に反映させるために、どんな構成を選び、どこで悩んだのか。設計時のトレードオフや実装での工夫を、実際のコードや構成図も交えながら共有いたします。
2. 【ブース】
ブースでは、出前館のエンジニアが常駐し、技術スタックや開発環境、サービスやエンジニアが抱える技術課題についてご説明させていただきます。ご興味がございましたらぜひお越しください。
・技術ボード展示：出前館サービスのアーキテクチャ図を基にした解説やディスカッションを行います。
・ノベルティ配布：ご来場いただいた方へ、出前館オリジナルのノベルティを配布予定です。
■ 「JJUG CCC 2026 Spring」開催概要
イベント名：JJUG CCC 2026 Spring（Japan Java User Group Cross Community Conference）
開催日時 ：2026年5月30日（土） 9:30 〜 17:15 ※開場は9:20頃
会場：ベルサール新宿グランド コンファレンスセンター
https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shinjuku/bs_shinjukugrand/
主催：日本Javaユーザーグループ（JJUG）
詳細：https://ccc2026spring.java-users.jp/
【株式会社出前館 概要】
所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿
代表者：代表取締役社長 矢野 哲
コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/
サービスサイト：https://demae-can.com/
※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
株式会社出前館 広報
佐藤（080-3382-8446）
mail：pr@demae-can.co.jp