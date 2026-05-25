【効率化】複数のWordを一括でPDF変換するおすすめ方法3選【2026】
仕事や学校で複数のWordファイルを扱っていると、「まとめてPDFに変換したい」と感じる場面は多いですよね。
しかし、1つずつPDF化していく作業は時間も手間もかかります。
そんな時に便利なのが、Wordファイルを一括でPDFに変換できる方法です。PDF形式ならレイアウト崩れを防げるだけでなく、共有や保存もしやすく、ビジネスシーンでも安心して利用できます。
今回、複数のWordファイルをPDFにまとめて変換するおすすめの方法を3つ紹介します。
「複数のWordを個別PDFに変換したい方」も、「すべてを1つのPDFに結合したい方」も、自分に合った方法を見つけられます。
Part1. 複数のWordファイルを無料でPDFに一括変換する方法
複数のWord文書を1つずつPDF化していると、想像以上に時間がかかってしまいます。
特に業務資料やレポート、契約書など大量のファイルを扱う場合は、一括で変換できるツールを使うことで作業効率を大きく改善できます。
そこで便利なのが、PDF編集ソフト「PDNob」です。
PDNobには一括変換機能が搭載されており、複数のWordファイルをまとめてPDFへ変換可能。Wordだけでなく、ExcelやPowerPointなど幅広い形式にも対応しているため、日常業務のファイル管理を効率化できます。
PDNobの特徴
さらにPDNobは、単なるPDF変換ツールではありません。
編集・結合・圧縮・OCRなど、PDF作業に必要な機能をオールインワンで利用できます。
PDNobがおすすめの理由
・複数のWordファイルをまとめてPDF化できる
・Word・Excel・PPTなど多様な形式に対応
・レイアウトやフォント崩れを抑えて変換可能
・PDFの結合・分割・圧縮も簡単
・テキストや画像を直接編集できる
・OCR機能でスキャンPDFの文字編集にも対応
・パスワード設定や透かし追加でセキュリティ強化
複数のWordをPDFへまとめて変換する手順
Step1.まずはPCに「PDNob」をインストールします。
PDNob公式サイト https://bit.ly/4dr0xqS
Step2.ソフトを起動後、ホーム画面から「一括ツール」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350208/images/bodyimage1】
Step3.「PDF作成」機能を開き、PDFへ変換したいWordファイルをまとめて追加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350208/images/bodyimage2】
Step4.最後に「作成」をクリックすれば、複数のWord文書が一括でPDF形式に変換されます。
Part2. Macで複数のWordファイルを1つのPDFに結合する方法
Macを利用している場合は、追加のソフトをインストールしなくても、macOS標準機能だけでWordファイルをPDFにまとめることができます。
Finderに搭載されている「クイックアクション」を使えば、複数のWord文書を1つのPDFとして簡単に保存可能です。
操作もシンプルで、ファイルを選択して数回クリックするだけ。
会議資料や提出書類など、複数の文書を1つにまとめて共有したい場面で便利な方法です。
Finderを使ってWordを1つのPDFにまとめる手順
Step1.Finderで、PDF化したいWordファイルが保存されているフォルダを開きます。
Step2.「Command」キーを押しながら、結合したいWordファイルを複数選択します。
Step3.選択したファイルを右クリックし、「クイックアクション」＞「PDFを作成」をクリックします。
Step4.自動的に1つのPDFファイルが生成されるので、必要に応じてファイル名を変更すれば完了です。
Part3. Microsoft WordでWordファイルをPDFとして保存する方法
しかし、1つずつPDF化していく作業は時間も手間もかかります。
そんな時に便利なのが、Wordファイルを一括でPDFに変換できる方法です。PDF形式ならレイアウト崩れを防げるだけでなく、共有や保存もしやすく、ビジネスシーンでも安心して利用できます。
今回、複数のWordファイルをPDFにまとめて変換するおすすめの方法を3つ紹介します。
「複数のWordを個別PDFに変換したい方」も、「すべてを1つのPDFに結合したい方」も、自分に合った方法を見つけられます。
Part1. 複数のWordファイルを無料でPDFに一括変換する方法
複数のWord文書を1つずつPDF化していると、想像以上に時間がかかってしまいます。
特に業務資料やレポート、契約書など大量のファイルを扱う場合は、一括で変換できるツールを使うことで作業効率を大きく改善できます。
そこで便利なのが、PDF編集ソフト「PDNob」です。
PDNobには一括変換機能が搭載されており、複数のWordファイルをまとめてPDFへ変換可能。Wordだけでなく、ExcelやPowerPointなど幅広い形式にも対応しているため、日常業務のファイル管理を効率化できます。
PDNobの特徴
さらにPDNobは、単なるPDF変換ツールではありません。
編集・結合・圧縮・OCRなど、PDF作業に必要な機能をオールインワンで利用できます。
PDNobがおすすめの理由
・複数のWordファイルをまとめてPDF化できる
・Word・Excel・PPTなど多様な形式に対応
・レイアウトやフォント崩れを抑えて変換可能
・PDFの結合・分割・圧縮も簡単
・テキストや画像を直接編集できる
・OCR機能でスキャンPDFの文字編集にも対応
・パスワード設定や透かし追加でセキュリティ強化
複数のWordをPDFへまとめて変換する手順
Step1.まずはPCに「PDNob」をインストールします。
PDNob公式サイト https://bit.ly/4dr0xqS
Step2.ソフトを起動後、ホーム画面から「一括ツール」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350208/images/bodyimage1】
Step3.「PDF作成」機能を開き、PDFへ変換したいWordファイルをまとめて追加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350208/images/bodyimage2】
Step4.最後に「作成」をクリックすれば、複数のWord文書が一括でPDF形式に変換されます。
Part2. Macで複数のWordファイルを1つのPDFに結合する方法
Macを利用している場合は、追加のソフトをインストールしなくても、macOS標準機能だけでWordファイルをPDFにまとめることができます。
Finderに搭載されている「クイックアクション」を使えば、複数のWord文書を1つのPDFとして簡単に保存可能です。
操作もシンプルで、ファイルを選択して数回クリックするだけ。
会議資料や提出書類など、複数の文書を1つにまとめて共有したい場面で便利な方法です。
Finderを使ってWordを1つのPDFにまとめる手順
Step1.Finderで、PDF化したいWordファイルが保存されているフォルダを開きます。
Step2.「Command」キーを押しながら、結合したいWordファイルを複数選択します。
Step3.選択したファイルを右クリックし、「クイックアクション」＞「PDFを作成」をクリックします。
Step4.自動的に1つのPDFファイルが生成されるので、必要に応じてファイル名を変更すれば完了です。
Part3. Microsoft WordでWordファイルをPDFとして保存する方法