軽やかな夏服にきちんと感を添える「Jewelna Rose」の　　　　　“シンクブラック” バッグ４選！

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長: 森下 宏明）が展開するバッグブランド「Jewelna Rose」（ジュエルナローズ）より、軽やかな夏服にきちんと感を添える“シンクブラック” バッグ4選をご紹介いたします。

夏に向けて装いが軽やかになるこれからの季節。淡色やニュアンスカラーのコーディネートが増える今こそ、装いを引き締め、きちんと感を添えてくれる“ブラック” が活躍します。Jewelna Roseでは、夏でも重くなりすぎず、シックに取り入れられる「シンクブラック」のバッグを展開。ワントーンで仕上げた上品なデザインは、通勤や学校行事、セレモニーなどのきちんとした場面はもちろん、日常のお出かけにも自然に溶け込む汎用性の高さが魅力です。端正なハンドバッグから機能的なリュックまで、

シーンに合わせて選べるシンクブラックバッグをご紹介いたします。

■商品紹介

■クロフォード シンクブラック

リアルレザーを使用し、立体的な切り替えデザインで、上品で洗練された印象を演出。B5サイズや

500mLペットボトルが収納可能なサイズ感で、膝の上に収まるコンパクトさと、美しく自立する端正なフォルムも魅力です。さらに、A4ファイルが収納できるトートバッグと、エコバッグ、チャームポーチの3点セットが付属。書類の持ち帰りや履き替え用シューズの収納など、荷物が増えがちなシーンにもスマートに対応します。

１.トートバッグ・エコバッグ・チャームポーチの3点が付属し、幅広いシーンに対応します。

２.着脱可能なショルダーベルト付きで、シーンに応じた2WAYでの使用が可能です。

３.アコーディオン仕様の側面で、開閉しやすく視認性も高いため、荷物の出し入れを快適にします。

【商品詳細】

品番 / 形状 / サイズ(W×H×D) / 容量 / 税込価格：

16311 / 2WAY（ショルダー付）/ 29×23×14cm / 6L / 680g / 33,000円

■アリゼ・バッグ シンクブラック

光沢を抑えたシボ感のあるフェイクレザーを使用し、落ち着いた印象に仕上げました。内装には複数のポケットを備え、整理整頓をサポートします。コンパクトなサイズながら、500mLペットボトルや長財布など必要な荷物をしっかりと収納可能。さらに、いざという時に心強いシンプルな袱紗が付属しています。着脱可能なショルダーベルト付きで、手持ちと肩掛けの2WAYでお使いいただけます。

１.快適な整理整頓をサポートする複数のポケット。

２.いざという時に心強い袱紗（20×12cm）が付属しています。

３.しっかりと自立する底鋲付き。

【商品詳細】

品番 / 形状 / サイズ(W×H×D) / 容量 / 重量 / 税込価格：

65651 / 2WAY（ショルダー付）/ 25×24×12cm / 6L / 570g / 15,400円

■フレイヤ・リュック エアリィ シンクブラック

（※直営店限定商品）

人気モデル「フレイヤ・リュック エアリィ」シリーズの両サイドにファスナー付きポケットを搭載した機能派モデル。13.3インチPC/A4ファイルに対応したサイズ感で、日常からビジネスシーンまで幅広く活躍します。

１.リップやカードケース、小物ポーチなどをスムーズに収納できるよう、リュック側面にファスナー付 きポケットを配置しました。

２.PCを仕分けて収納できる2気室仕様。

３.出張や旅行にも対応する、セットアップベルトを備えます。

【商品詳細】

品番 / 形状 / サイズ(W×H×D) / 容量 / 税込価格：

16264 / リュック（大）/ 28×37×14cm / 15L / 790g / 25,300円

■メルジュール・トートバッグ シンクブラック

（※一部カラー違いで撮影しています）

ショルダー付きのハンドバッグ型と、13.3インチPC 対応のトート型の2サイズを展開。日常からビジネスまで幅広く活躍する機能を備えます。シーンに応じて1気室または3気室に切り替えられる構造に加え、安定感のある自立性や、ワンタッチで開閉が可能なマグネット式の開口部など、日常を快適にサポートします。

１.内装を3気室に仕切られる着脱式ポーチ。

２.スムーズに荷物を出し入れできる、ワンタッチ開閉のマグネット仕様。

３.バッグを置いた際に安定感がある自立性で、日常使いも快適です。

【商品詳細】

品番 / 形状 / サイズ(W×H×D) / 容量 / 重量 / 税込価格：

65601 / トート (ショルダー付) / 29×22×11cm / 6L / 16,500円

65602 / トート (13.3インチ対応) / 37×27×13cm / 10L / 18,700円

■ About Jewelna Rose

「ジュエルナローズ」は2010年にスタートしたレディースバッグブランド。

自分だけのスタイルを持ち、気ままに旅や日常を楽しむ現代女性のワードローブをテーマに、トラベル／ファッション／ワーク／イベント といった女性の生きる全てのシーンで登場するバッグを自由な発想でご提案します。

公式HP：https://www.jewelnarose.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/jewelnarose_official/

公式オンラインストア：https://store.ace.jp/shop/r/rjr-item/