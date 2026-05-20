SHINee 日本デビュー15周年＆日本公演WOWOW独占生中継記念特集 7～9月の放送・配信ラインナップが決定！

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キャッチーな楽曲とダンスパフォーマンスで絶対的人気を誇るSHINee。日本デビューから15周年を記念し、日本公演の独占生中継をはじめとする4カ月連続特集！

2008年に結成された韓国のボーイズグループ、SHINee。ハイレベルな歌唱力とダンスパフォーマンス、キャッチーな楽曲でモンスター級の人気を集め、さらにファッションリーダーとしても活躍、ボーイズグループ・ブームの最先端に立つとともに、K-POP界を牽引し続けてきたレジェンドグループだ。2011年には日本デビューを果たし、デビュー15周年を迎える今年の6月に、前回から約2年ぶりとなる日本でのドーム公演を、埼玉・ベルーナドームにて開催する。

WOWOWではこの最新ライブを独占生中継するほか、2025年５月に韓国・KSPO DOMEで開催されたライブと、ミュージックビデオ集をお届け。メンバー全員がソロでも活躍する個々のパフォーマンス力の高さに加え息の合ったパフォーマンス、そして彼らが魅せる光り輝く笑顔に、思い切り心を弾ませていただきたい。

＜番組情報＞

SHINee 日本デビュー15周年＆日本公演WOWOW独占生中継記念特集

生中継！SHINee「-The Trilogy I- 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT] 」（日本公演）

6月7日（日）午後4:00～

WOWOWプライムで放送

※6月7日（日）の生中継は放送視聴のみの番組です。WOWOWオンデマンドでの配信はございません。 7月30日（木）午後7:00～（予定）のリピート放送より、放送同時配信および６カ月間のアーカイブ配信をお楽しみいただけます。

日本デビュー１５周年の節目の年にSHINeeが日本に帰ってくる！約２年ぶりとなる日本でのドーム公演を独占生中継！

2026年6月5日と7日に埼玉・ベルーナドームで行なわれるSHINeeの「-The Trilogy I- 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]」2DAYS公演より、6月7日のライブの模様を独占生中継でお届けする。タイトルが示すとおり、SHINeeの8回目となる単独公演で、5月29日から31日まで韓国・ソウルのKSPO DOMEにて行なわれるコンサートの日本公演に当たるものだ。

2026年は、2011年に日本デビューを飾った彼らにとって15周年という節目の年。そんな記念すべき年に、2024年2月の東京ドーム公演以来、約2年ぶりとなる日本でのドーム公演の開催が実現し、シャヲル（ファンネーム）にとって待望の公演となる。磨き上げられた個々のスキルが結集し創り上げられる今回のステージ。公演タイトル「THE INVERT」に込められた「裏返す」「転換する」という意味を投影した、これまでとは異なる演出や新しい視点を通じて描かれる新たな「SHINee WORLD」に注目だ。

収録日：2026年6月7日

収録場所：埼玉 ベルーナドーム

SHINee「-The Trilogy I- 2026 SHINee WORLD VIII : [THE INVERT]」（日本公演）

7月30日（木）午後7:00（予定）

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※7月のリピート放送時より、放送同時配信およびWOWOWオンデマンドで6カ月間のアーカイブ配信あり

6月7日に生中継するSHINeeの日本公演の模様を全曲ノーカットで7月30日にリピート放送＆配信！

収録日：2026年6月7日

収録場所：埼玉 ベルーナドーム

SHINee WORLD VII [E.S.S.A.Y] (Every Stage Shines Around You)

8月放送・配信予定

※放送・配信終了後～アーカイブ配信あり

2025年に開催されたSHINeeの7度目の単独ライブを放送・配信！韓国デビュー記念日である5月25日に韓国・KSPO DOMEで行なわれた公演をお届け。

2025年5月23日～25日の3日間、ソウル・オリンピック公園のKSPO DOMEで開催されたSHINeeのコンサート「SHINee WORLD VII [E.S.S.A.Y] (Every Stage Shines Around You)」から、彼らのデビュー日に当たる5月25日の公演をお届けする。

「空間の拡張性」と「時間の連続性」をテーマに組まれた舞台は、メイン、センター、四つのサブステージが連結する形で、約1500平方メートル に及ぶ巨大なもの。その中で17年のキャリアを紐解いていくように進むセットリストは、大きく四つのセクションで観客の目と耳を魅了していく。さまざまな特殊効果を駆使しながら、時に先鋭的に、時にエレガントに、時にフレンドリーに、時にエネルギッシュにファンを包み込むSHINeeならではのステージングは圧巻の一言。客席が一体となって公演を盛り上げていく様子もまた、彼らへ向けられた愛情と絶対的な信頼を指し示すものだろう。記念日に刻まれた珠玉のライブ、そのすべてをご覧いただきたい。

収録日：2025年5月25日

収録場所：韓国 ソウル KSPO DOME

SHINee Music Video Collection

9月放送・配信予定

2008年に韓国でデビューしたSHINeeの軌跡をたどるMVを一挙放送！あの時の歌とパフォーマンス、そしてときめきに再び出会える永久保存版のMVコレクション。

2008年5月に韓国でデビュー、2011年に日本でもデビューを果たす一方、世界各国でもその存在を広く知らしめてきた、キャリア18年を誇るボーイズグループ、SHINee。コンサートではドーム、アリーナクラスを軒並みソールドアウトさせる動員力とエンターテインメント性を誇る彼らだが、その歴史を刻んできた作品群を“観て”楽しむことのできるミュージックビデオもまた、彼らの音楽性を理解する上で欠かすことのできないアイテムといえるだろう。

青春の輝きをパッケージしたような明るいものから、ライブの“熱”が届いてくるようなアグレッシブなもの、心をわしづかみにされるようなストーリー性に満ちたものまで、それぞれの時代を彩ってきた彼らの想いが詰め込まれた作品群は、いつ見ても新鮮に映る。韓国・日本でリリースされた、多彩なミュージックビデオの中からセレクトした珠玉の作品の数々で、彼らの音楽史をたどる。

【関連番組】テミン 2024-25 TAEMIN WORLD TOUR「Ephemeral Gaze」ENCORE IN JAPAN

6月3日（水）午前10:30

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

SHINeeのメンバーで、2024年にソロデビュー10周年を迎えたテミン。初のソロワールドツアーから、2025年4月の東京公演をバックステージの模様も交え放送・配信！

[ミンホ出演映画]

ニューノーマル

WOWOWオンデマンドで配信中

チェ・ジウが７年ぶりにスクリーンへ復帰した、韓国スリラー作品。絡み合う奇妙な運命が登場人物たちの日常を一転させ、予測不可能な事態を巻き起こすさまを描く。

[ミンホ出演ドラマ]

「花郎＜ファラン＞」

WOWOWオンデマンドで6月1日(月)から配信開始

パク・ソジュン主演！豪華キャストが奇跡の共演！花郎＜ファラン＞たちの愛と成長を描いた青春ロマンス時代劇。

【番組サイト】

https://www.wowow.co.jp/music/shinee2026/(https://www.wowow.co.jp/music/shinee2026/)