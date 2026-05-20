2026年6月9日（火）ウェビナー開催のお知らせ『CGクリエイターが語る、AIとの向き合い方～変わる制作現場と広がる表現の可能性～』

株式会社アマナ

コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金子剛章、以下「アマナ」）は、2026年6月9日（火）、『CGクリエイターが語る、AIとの向き合い方～変わる制作現場と広がる表現の可能性～』をテーマにオンラインセミナーを開催します。

CG制作の現場では、技術の進化とともに表現の可能性が大きく広がっています。

特に近年、AI技術の発展は目覚ましく、クリエイティブの制作プロセスや表現手法にも新たな変化をもたらしつつあります。

本ウェビナーでは、20年以上にわたりCG業界に携わり、日々「伝わる表現」を追求してきた飯嶋俊明が登壇。これまでの制作経験をもとに、CG表現における考え方や、制作者の視点から見たAI技術との向き合い方、今後のクリエイティブにおける可能性についてお話しします。

また、同じく20年以上CG業界に携わり、制作者としての経験を持ちながら、現在は制作進行管理を担う洗豪がファシリテーターとして登壇。デザイナーとしてのバックグラウンドを活かした視点から、CG制作の現場における課題や、AI活用へのアプローチについて対話形式で掘り下げていきます。

CG制作に携わる方はもちろん、AIを活用したクリエイティブの可能性に関心のある方にとって、現場視点での気づきやヒントを得られる内容です。

スピーカー

飯嶋 俊明

株式会社アマナ／CG Supervisor

1999年に他業種から転職、現在に至ります。

ジャンルを問わず、長くCM案件に携わって来ました。「CGでしか表現できないこと」、「CGを使ったほうが効果的に伝わること」を常に考えながら、より良いご提案ができるように心掛けています。

洗 豪

株式会社アマナ／Executive Digital Artist

明治学院大学卒→デジタルハリウッド卒、東京都中野区出身。1999年から3DCGデザイナーとして勤務し、20年ほどTVCMのCG制作をメインに携わりました。現在はVFX部門のCG制作進行が主たる業務です。演出に沿って、予算と工数のバランスを整え、最適な解答を考えます。プライベートでは猫とサザン、志の輔師匠の落語、そして少量の日本酒を愛しています。何でもお気軽にご相談ください！

このような方にオススメです- 広告制作に関わる広告代理店クリエイター、制作プロダクション- 企業の広告宣伝、ブランドイメージを企画している方- 生成AIを使った実践的な制作ワークフローを知りたい方

開催概要

日時：2026年6月9日（火） 12:00～12:30（オンライン：録画配信）

定員：100名

参加費：無料

申込用URL：https://bit.ly/43mHWpL

問い合わせ：TEL 03-3740-4011（代表）、E-Mail：eventpro@amana.jp

株式会社アマナについて

1979年に広告写真の制作会社として設立。その後、スチールや動画 （TVCM、WEB 動画等）、CG（レタッチ、3DCG、アパレル CG）といったビジュアル制作をプロデュースし提供する、国内最大規模の制作会社へと事業を拡大しました。現在は、豊富なクリエイティブ資源や年間 15,000 件にのぼる案件で培ったナレッジを活用しながら、クライアント企業の価値が伝わり・人々を動かすコミュニケーション変革をクリエイティブで実現することに取り組んでいます。さらに、アマナが独自に開発した商材（ソリューション）を組み合わせることで、企業のコミュニケーション施策や DX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートするなど、クライアントと共に企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。

株式会社アマナ 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 金子剛章

所在地：東京都品川区東品川2-2-43

設 立：1979年4月

資本金：100百万円

従業員数：（連結）430名 ※2025年1月1日現在

事業内容：

ビジュアルコミュニケーション事業（コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン＆アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー／グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など）

URL：https://amana.jp/