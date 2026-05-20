Insta360公式ストアがYahoo!ショッピングにオープン

Insta360 Japan株式会社

Insta360 Japan（以下、Insta360）は、Yahoo!ショッピングにて「Insta360 公式ストア(https://store.shopping.yahoo.co.jp/insta360-official/?utm_source=line&utm_medium=socialorganic&utm_campaign=Yahoojapan)」をオープンしました。

これにより、Yahoo!ショッピングにてInsta360の人気製品をより手軽に購入できるようになります。

Yahoo!ショッピングならではのお得なキャンペーン

Yahoo!ショッピングでは、条件に応じてPayPayポイントの付与やクーポンなど、さまざまなお得なキャンペーンが実施されています。

Insta360公式ストアでも、対象条件を満たすことで、これらのキャンペーンを活用しながらお買い物を楽しめます。

Insta360公式ストアオープン記念キャンペーン

Insta360公式ストアではオープンを記念して、カメラ購入者様向けの先着100名様限定キャンペーンも実施します。

対象商品をご購入いただいた方に、購入特典として「Insta360 ウォーターボトル」または「Insta360 トートバッグ」のいずれか1点をプレゼント。

対象商品：

Insta360 X5、X4 Air、X4、X3、GO Ultra、GO 3S、Ace Pro 2、Ace Pro、Link 2 Pro、Link 2C Pro、Flow 2 Pro、Flow 2、Flow Proです。

特典をご希望の場合は、ご注文時に備考欄へ希望する特典をご記入いただくか、お問い合わせ窓口までご連絡ください。ご注文完了後、ご希望の特典をカメラ本体と一緒にお届けします。

※いずれかの対象製品を1個ご購入いただくと、ご希望の特典を1つ進呈します。

※特典は先着順となり、なくなり次第終了となります。

Yahoo!ショッピングの主なキャンペーン：

・LINEと連携で毎日もらえるPayPayポイント最大＋4％

https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/mainichi/

・はじめて・ごぶさたの方向け 最大半額アプリクーポン

https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/coupon/limited/debut_app/

・注文画面で「今すぐ利用」機能により、獲得予定の一部PayPayポイントを注文時に利用可能

https://topics.shopping.yahoo.co.jp/notice/archives/202305101450.html

これらのキャンペーンを活用することで、Insta360製品をよりお得に購入できます。

公式ストアだから安心して購入可能

Yahoo!ショッピングのInsta360公式ストアでは、公式販売チャネルとして、安心してInsta360製品をご購入いただけます。最新モデルや人気アクセサリーをまとめて確認できるため、初めてInsta360製品を購入する方にも便利です。

360度全景映像を楽しめるカメラ、手ブレに強いアクションカメラ、日常のVlog撮影に適したコンパクトカメラなど、用途に合わせて最適な製品をお選びいただけます。

Yahoo!ショッピングで、Insta360製品をもっと身近に

Insta360は今後も、より多くのお客様に革新的な撮影体験を届けるため、販売チャネルの拡充とサービス向上に取り組んでまいります。

Yahoo!ショッピングをご利用の方は、この機会にぜひ「Insta360 公式ストア(https://store.shopping.yahoo.co.jp/insta360-official/?utm_source=line&utm_medium=socialorganic&utm_campaign=Yahoojapan)」をご覧ください