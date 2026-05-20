退職給付金は最大いくらもらえる？失業保険＋傷病手当金をAIが2分で無料診断する高精度シミュレーションをリリース ～累計3,000名・受給成功率98%※の知見を凝縮～

株式会社HIKARI

「退職したら、失業保険と傷病手当金で実際いくらもらえるのか？」

――この問いに、たった5問・最短2分の質問回答で答える、AIシミュレーションサービスです。

▼今すぐ無料で診断する（登録不要・最短2分）

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■ なぜこのサービスを作ったのか?

退職時に受給できる給付金は、雇用保険の基本手当（失業保険）、傷病手当金、再就職手当など多岐にわたります。しかし制度が複雑で、自分がいくらもらえるのか、そもそも受給対象なのかを正確に把握している人はごくわずかです。

特に深刻なのが「特定受給資格者」「特定理由離職者」の見落としです。本来この区分に該当すれば「給付制限なし・給付日数も最長」となり、受給額が数十万円～数百万円単位で変わる※1にもかかわらず、判定基準を知らないまま自己都合退職として処理され、本来もらえる金額の半分以下しか受け取れていないケースが後を絶ちません。

当社は退職給付金の受給支援において累計3,000名※2・受給成功率98%※3の実績を持ち、現場で蓄積した判定ロジックを誰もが無料で使える形にすべく、本サービスを開発しました。

■ サービスの3つの特徴

【特徴1】累計3000名の支援実績に基づく高精度AIで診断

独自開発のAI診断ロジックに、社労士・税理士監修の判定基準を組み合わせ、雇用保険法・健康保険法に基づく高精度な受給額診断を実現しました。

年齢・勤続年数・直近の月収といった基本情報に加え、退職に至る背景（労働条件相違、ハラスメント、健康状態、家族の介護など）まで踏まえ、個別事情を反映した受給額シミュレーションを提示します。

さらにメンタルヘルス関連の判定項目は医師監修のもと設計されており、心身の不調を理由とした退職における給付制度の該当可能性まで判定可能です。

【特徴2】登録不要で診断結果がわかる

20弱のシンプルな質問形式で構成されており、最短1分で診断が完了します。

会員登録・メールアドレス登録は一切不要。スマホで通勤中・休憩中にもサクッと確認できます。

【特徴3】web診断料金は完全無料

本サービスは、より多くの方にサービスを利用いただき、もらえるはずの給付を適正に受け取っていただくことを目的としています。そのため、診断は無料で行います。

■ 受給可能と判定された場合

概算受給額に加えて、「なぜ受給できるのか」「どの制度のどの要件に該当するのか」を細部まで提示します。

失業保険の最大受給額（基本手当日額 × 給付日数） 特定受給資格者・特定理由離職者への該当可能性とその理由 自力で申請した場合との差額シミュレーション 再就職手当による一括受給の試算 傷病手当金の対象となる可能性と最大受給額（最大1年6ヶ月の所得補償）

■ 受給対象外と判定された場合

受給対象外の方には、誤解や無駄な申請手続きを生まないよう、「0円」と明確に表示します。

「もしかしたらもらえるかも」という曖昧な期待で時間を浪費させない、誠実な設計を採用しました。

■ こんな方に特に使ってほしい

退職を検討しているが、退職後の生活費が不安な方 自己都合退職と思っているが、実は会社側に問題があったかもしれない方。

心身の不調で休職・退職を考えている方 ハラスメント・労働条件の相違などで退職した／するつもりの方 既に退職したが、本当に最大額を受給できているか不安な方。

■ ご利用方法

以下のURLにアクセスし、画面の質問に答えるだけで診断結果が表示されます。

完全無料・会員登録不要です。

▼退職給付金の無料診断はこちら

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■ 退職給付金に関する解説メディアも運営中

当社では、本診断サービスの背景にある失業保険・傷病手当金・退職金・再就職手当などの制度を社労士・税理士監修のもと体系的に解説する専門メディア「退職給付金.com」も運営しています。

「自分のケースは特定受給資格者に該当する？」「傷病手当金と失業保険、両方もらえる？」など、診断結果をさらに深掘りして理解したい方は、ぜひ退職給付金.comもあわせてご活用ください。

▼退職給付金の制度・申請方法を詳しく解説

https://taishoku-kyufukin.com/(https://taishoku-kyufukin.com/)

■ 今後の展開

今後は診断項目のさらなる拡充や、診断結果に基づいた申請サポート機能の強化など、退職を検討する方々が「もらい忘れ」をせず安心して次のステップに進めるよう、サービスを継続的に改善してまいります。

■ 注釈・データの根拠について

※1 「数十万円～数百万円単位で変わる」：自己都合退職と特定受給資格者・特定理由離職者の各区分における基本手当日額・給付日数の差から算出した試算値です。実際の支給額は個別の状況（年齢・勤続年数・賃金日額・退職理由等）により異なります。

※2 累計3,000名：当社が2025年5月～2026年4月の期間において退職給付金の受給支援を提供した利用者の累計人数（自社調べ）。

※3 受給成功率98%：当社が2025年8月～2026年2月の期間において受給支援を提供した利用者82名のうち、給付金の受給に至った人数の割合（自社調べ）。「受給に至った」とは、雇用保険の基本手当・傷病手当金・再就職手当のいずれかについて、ハローワーク等への申請を経て実際に支給決定がなされた状態を指します。

※4 本サービスの診断結果は、雇用保険法・健康保険法に基づく最大受給可能ケースを想定した概算値であり、実際の支給額・支給期間は、勤務状況・退職事由・健康状態・申請手続きにより異なります。再就職手当は受給資格や残日数等の条件があり、すべての方が受給できるわけではありません。

■ 会社概要

会社名：株式会社HIKARI

所在地：東京都世田谷区太子堂2丁目19-4 ミズキビル1F

代表者：代表取締役 田中 智徳

事業内容：失業保険・傷病手当の受給支援運営メディア退職給付金ドットコム ／ 退職給付金.com

hp：https://hp.hikari-work.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社HIKARI 広報担当

お問い合わせフォーム：https://form.run/@shitsugyo-inquiry