Calvin KleinとJung Kookのコラボレーションで新しく生まれ変わったブランドのアイコン

合同会社 PVHジャパンDirected and photographed by Alasdair McLellan

Calvin Kleinは5月19日(火)、グローバルブランドアンバサダーであり世界的ポップアイコンである、Jung Kook／ジョングクとのパートナーシップによる限定カプセルコレクション「Jung Kook for Calvin Klein」を発表しました。これはJung Kookにとって初のファッションコラボレーションとなります。本カプセルは、長年にわたるブランドアンバサダーとしての関係をさらに発展させたもので、Calvin Kleinの象徴的なエッセンシャルアイテムを、彼自身のパーソナルスタイルを通して再解釈しました。ブランドの洗練されたデザイン言語と、Jung Kookの反骨的なエッジが融合しています。「これまでCalvin Kleinとのパートナーシップを通じて、ブランドのアイコニックなスタイルで自己表現をしてきましたが、今回さらにパーソナルでクリエイティブな形でCalvin Kleinと関わることができ、とても刺激的でした」とJung Kookはコメント。「初めてのファッションコラボとして、制作プロセスに深く関わり、Calvin Kleinのデザインの特性を活かしながら、すべてのアイテムに自分らしさを反映しました。このカプセルは、自分のスタイルやバイクへの愛を表現しており、デザインとストーリーテリングを通じて長く残るものを形にできたと感じています」。

Directed and photographed by Alasdair McLellan

本カプセルはバイカースタイルの要素とCalvin Kleinの伝統的なデザインコードを融合し、メンズ・ウィメンズ計20スタイルで構成されています。アンダーウェアとデニムを軸に、90sトラッカージャケットや90sストレート、ローライズのバギーデニム、グラフィック T シャツ、ロングスリーブ Tシャツ、レーサージャケットなどが展開されます。ダメージ加工やレーシングストライプのディテールが、コレクションにヴィンテージ感とエッジを加えています。さらに、特別ロゴや織りネーム、さりげなく忍ばせた刺繍、Jung Kookにインスパイアされたグラフィック、カスタムデニムウォッシュ、エクスクルーシブなパッケージなど、コレクション性を高めるディテールが随所に施されています。Calvin Kleinグローバル・ブランド・プレジデントのDavid Savman／デイヴィッド・サヴマンは、「このコラボレーションは、Jung Kookの圧倒的な影響力とCalvin Kleinのアイコニックなブランドコードを融合させた、非常にインパクトのある取り組みです。彼の視点を通じて、個性やバイクへの情熱をブランドの美学で表現しました。両者の融合により、モダンでカルチャーに深く響き、世界的な魅力を持つ新たなアイコン像を提示しています」と述べました。

Directed and photographed by Alasdair McLellan

本コラボはシネマティックなキャンペーンとともにローンチされ、フォトグラファーのAlasdair McLellan／アラスデア・マクレランによって撮影されました。Jung Kookのカリスマ性と反骨精神を、バイカーをテーマにした世界観で表現。広大な道を走る自由を象徴する現代のアイコンとしての姿が、ブランドの自信に満ちた視点と融合した没入型のビジュアルとなっています。

「Jung Kook for Calvin Klein」は、日本ではjapan.calvinklein.com/CKJKで2026年5月20日(水) 午前7:00から午前9:59までMy Calvins会員オンライン先行販売を開始、その他一部のCalvin Klein店舗にて順次展開されます。

Calvin Klein原宿店、ニューヨークソーホー店、パリ シャンゼリゼ店の世界３つのフラッグシップストアでのみ発売される限定のアンダーウェアも展開予定。また、ロサンゼルス、シンガポール、タイ、シドニー、メルボルン、台湾、マレーシア、深圳、重慶、上海などではポップアップストアを開催し、コラボの世界観を体験できます。購入特典としてキャンペーンビジュアルのポスターと、ロゴがあしらわれたトートバッグも配布される予定。(*なくなり次第終了)

レザーレーサージャケット

\152,900 - (税込)

ロゴバッジリラックスTシャツ

\13,200 - (税込)

90sクロップドデニムトラッカージャケット

\42,900 - (税込)

アイコンズグラフィックリンガーベビーT

\13,200 - (税込)

モノロゴトランクス

\7,700-(税込)

ビキニショーツ

\6,050-(税込)

ライトリーラインブラレット（原宿フラッグシップ店限定）

\12,100 - (税込)

90sストレートジーンズ

\36,300-(税込)

ベースボールキャップ

\12,100 - (税込)

Campaign Credits: Directed and photographed by Alasdair McLellan

Editorial Credits: Jung Kook for Calvin Klein

Social: @calvinklein

【Jung Kook for Calvin Klein特設サイト】

https://japan.calvinklein.com/CKJK

【発売日】

2026年5月20日(水)

※発売開始時間および販売期間、販売条件は店舗によって異なります。

詳細はCalvin Klein公式オンラインニュースページ(https://japan.calvinklein.com/news/20260515/)からご確認ください。

【My Calvins会員オンライン先行販売】

2026年5月20日(水) 午前7:00-午前9:59

公式オンラインストア(https://japan.calvinklein.com/)

【Jung Kook for Calvin Klein販売店舗】

Calvin Klein原宿店、神戸店、渋谷スクランブルスクエア店、ルミネエスト新宿店、札幌ステラプレイス店、名古屋PARCO店、キャナルシティ博多オーパ店、公式オンラインストア(https://japan.calvinklein.com/)

【問い合わせ先】

カルバン・クライン△カスタマーサービス *△＝半角アキ

0120-657-889

https://japan.calvinklein.com/