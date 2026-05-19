宝島社の玩具ブランド「宝島社トイズ」より新ヒーロー誕生！自分だけのヒーローが作れる「ガオガオヒーローズ」 5/28発売

株式会社 宝島社

ファッション雑誌販売部数トップシェア※の株式会社宝島社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関川誠）は、自社玩具ブランド「宝島社トイズ」より、 2026年5月28日（木）に『超バトル軍団 ガオガオヒーローズBOOK』を発売します。

※日本ABC協会 雑誌発行社レポート2025上半期（1～6月）より

本商品は、ヒーローフィギュア1体にアーマーパーツが1セットついたパックガチャです。ヒーローは全12種、アーマーはドラゴンやライオンなど“最強生物”をモチーフにした6種に加え、暗闇で光る“爆光アーマー”6種をラインナップ。アーマーパーツは自由に付け替え可能で、さまざまなスタイルチェンジが楽しめます。自分だけのオリジナルヒーローを作ることができ、遊びながら発想力や想像力を育める点も魅力です。

そのほか、5月21日（木）には、石こうブロックから掘り出した骨ピースを組み立てると恐竜の骨格フィギュアが完成する『掘って組み立て！ 恐竜の化石 発掘BOOK』を、5月26日（火）には伸ばして遊べる爬虫類のフィギュア『超のび～る! 爬虫類 リアルトカゲ＆ワニ 大パニックBOOK リボーン！』を発売します。また、5月11日（月）発売の『Sanrio characters ひみつのアクセサリーBOOK』は、宝島社の公式通販サイト「宝島チャンネル」で、予約販売・追加販売分ともに即完売するほどの人気と

なっています。

手や足のアーマーを自由に付け替えて、自分だけの最強ヒーローが作れる！

※イラストはイメージです。実際の製品とは異なります。

『超バトル軍団 ガオガオヒーローズBOOK』

価格：990円（税込）

発売日：2026年5月28日

※コンビニエンスストアでは5月27日発売

※対象年齢：6歳以上

宝島チャンネルでは初回・追加販売分とも即完売！ 「サンリオキャラクターズ」のアクセサリー全14種

ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミと、アイスやキャンディなどのモチーフが組み合わされたアクセサリーが登場！ チャーム、イヤリング、ヘアクリップのバラエティ豊かな全14種で、全て集めたくなるほどキュートなアイテムです。

『Sanrio characters ひみつのアクセサリーBOOK』

発売日：2026年5月11日

価格：799円（税込）

※対象年齢：6歳以上

手軽に楽しく発掘体験！ リアルな恐竜の骨格フィギュア全10種

石こうブロックから掘り出した骨ピースを組み立てると、スピノサウルスやステゴサウルスなどの恐竜の骨格フィギュアが完成します。完成形は全長約18～25cmのビッグサイズで、集めて飾ると自分の部屋がまるで博物館に!? アタリは金のティラノサウルスと銀のトリケラトプスです。

（恐竜10種がランダムに封入）

金ティラノサウルス／ティラノサウルス／銀トリケラトプス／トリケラトプス／ステゴサウルス／スピノサウルス／プテラノドン／ヴェロキラプトル／ディプロドクス／マンモス

『掘って組み立て！ 恐竜の化石 発掘BOOK』

価格：989円（税込）

発売日：2026年5月21日 ※コンビニエンスストアでは5月22日発売

対象年齢：7歳以上

ビックリするほどのび～る爬虫類フィギュアがパワーアップして再登場！ 全18種

大人気の伸びる爬虫類フィギュアに、たたくと光る金・銀バージョンが追加されて再登場！ エリマキトカゲ（4種）／グリーンイグアナ（3種）／コモドオオトカゲ／イリエワニ（2種）／ナイルワニ／モロクトカゲ（3種）／ジャクソンカメレオン／グリーンバシリスク（3種）の全18種で、アタリ出現率は70％！

『超のび～る! 爬虫類 リアルトカゲ＆ワニ大パニックBOOK リボーン！』

発売日：2026年5月26日

価格：769円(税込)

※ファミリーマート＋一部店舗限定商品

※対象年齢：6歳以上

〈宝島社の玩具ブランド「宝島社トイズ」とは〉

「宝島社トイズ」は、子どもから大人まで楽しめるコンテンツを届けたいという想いから誕生した、玩具に特化したブランドです。出版で培ってきた編集力とブランド構築力を活かし、2025年8月には国内最大級の玩具業界見本市「東京おもちゃショー」に出展するなど、本格始動しました（2026年も出展予定）。

商品は主に、「何が出るかわからない」開封のドキドキ感が楽しめる“パックガチャ”形式で展開。全国の書店をはじめ、コンビニエンスストア、家電量販店、玩具店など、お子様連れでも立ち寄りやすい場所で販売しています。

宝島社トイズ特集ページ）https://tkj.jp/goods/takarajimasyatoys

〈予告〉初のカプセルトイを2026年6月3日より全国で順次発売！～平成カルチャーを手のひらサイズで復刻～

各価格：500円（税込）

※各商品とも2026年6月3日より全国のカプセルトイ専用自販機で順次発売

※掲載した画像は製作中のイメージで、実際の商品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください