クラシックカーオーナーの半数以上が、「10年後も現在と同水準でクラシックカーの修理・整備ができるとは思わない」と回答！

有限会社キングスロード

ローバーミニ専門店「キングスロード名古屋」を運営する有限会社キングスロード（本社：愛知県小牧市、代表者：後藤 一義）は、クラシックカーオーナー（20代～60代の男女）を対象に「クラシックカーの修理・整備に関する調査」を実施しました。この調査から、クラシックカーオーナーの愛車における修理・整備の入庫待ち期間の実態や現在の修理・整備環境への不安、そしてクラシックカーの修理技術継承や整備士不足といった課題に対する意識などが明らかになりました。

＜背景＞

近年、幅広い世代でクラシックカーの人気が高まる一方で、自動車整備業界においては熟練技術者の高齢化と後継者不足が進行しています。このような状況下で、クラシックカーオーナーは、修理待ちの長期化や部品の入手困難など、車両の維持において構造的な課題に直面していると考えられます。しかし、旧車の市場動向に関する情報はあっても、当事者であるオーナーが現在のクラシックカーの修理・整備環境や将来の技術喪失の危機に対してどのような不安を抱いているのか、その実態を示すデータは不足しています。そこで、有限会社キングスロードは、クラシックカーオーナーを対象に「クラシックカーの修理・整備に関する調査」を実施しました。

＜調査サマリー＞

・クラシックカーオーナーの半数以上が、クラシックカーの修理・整備を依頼する際に平均して「3ヶ月以上」の入庫待ちをしている

・クラシックカーオーナーの7割以上が、現在のクラシックカーの修理・整備環境に不安を感じている

・クラシックカーの修理・整備環境に不安を感じる主な理由は、「部品の価格高騰や入手困難が生じているため」や「高度な技術を持つ整備士が高齢化・減少しているため」

・クラシックカーオーナーの半数以上が、10年後も現在と同水準でクラシックカーの修理・整備ができるとは思わないと回答

・クラシックカーオーナーの7割以上が、クラシックカーの修理技術の継承問題や整備士不足は社会的な課題であると感じている

・クラシックカーオーナーの約半数が、今後クラシックカーを購入または維持する上で専門店の存在は「非常に重要である」と考えている

＜調査概要＞

調査期間：2026年4月24日～4月25日

調査方法：インターネット調査

調査対象：クラシックカーオーナー（20代～60代の男女）

調査人数：273名

モニター提供元：RCリサーチデータ

※回答比率は小数点第二位を四捨五入しているため、回答比率の合計は100.0%にならない場合があります。

クラシックカーオーナーの半数以上が、クラシックカーの修理・整備を依頼する際に平均して「3ヶ月以上」の入庫待ちをしている

まず、「現在、クラシックカーの修理・整備を依頼する際の平均的な入庫待ち期間はどのくらいか」を尋ねる設問への回答では、1位が「1ヶ月以上3ヶ月未満」で23.1%、2位が「3ヶ月以上6ヶ月未満」で18.3%、3位が同率で「6ヶ月以上1年未満」と「1年以上」で16.9%という結果になりました。「1ヶ月以上3ヶ月未満」という回答が最も多いものの、2位と3位の各回答の比率を合計すると52.1%となり、この結果から、クラシックカーオーナーの半数以上が、クラシックカーの修理・整備を依頼する際に平均して「3ヶ月以上」の入庫待ちをしていることが判明しました。

クラシックカーオーナーの7割以上が、現在のクラシックカーの修理・整備環境に不安を感じている

次に、「現在のクラシックカーの修理・整備環境に対して不安を感じているか」を尋ねる設問への回答では、1位が「やや不安を感じている」で49.5%、2位が「非常に不安を感じている」で23.1%、3位が「あまり不安を感じていない」で17.2%という結果になりました。1位と2位の各回答の比率を合計すると72.6%となり、この結果から、クラシックカーオーナーの7割以上が現在のクラシックカーの修理・整備環境に、程度の差こそあれ、不安を感じていることが明らかになりました。

クラシックカーの修理・整備環境に不安を感じる主な理由は、「部品の価格高騰や入手困難が生じているため」や「高度な技術を持つ整備士が高齢化・減少しているため」

続いて、現在のクラシックカーの修理・整備環境に対して不安を感じているクラシックカーオーナーを対象に「クラシックカーの修理・整備環境に対して不安を感じる理由」を尋ねる設問への回答では、1位が「部品の価格高騰や入手困難が生じているため」で53.5%、2位が「高度な技術を持つ整備士が高齢化・減少しているため」で48.0%、3位が「修理を依頼できる店舗が少ないため」と「修理やメンテナンスの費用が高額であるため」で45.5%という結果になりました。この結果から、クラシックカーの修理・整備環境に不安を感じる主な理由は、「部品の価格高騰や入手困難が生じているため」や「高度な技術を持つ整備士が高齢化・減少しているため」であることがわかりました。

クラシックカーオーナーの半数以上が、10年後も現在と同水準でクラシックカーの修理・整備ができるとは思わないと回答

また、クラシックカーオーナーを対象に「10年後も現在と同水準でクラシックカーの修理・整備ができると思うか」を尋ねる設問への回答では、1位が「あまりそう思わない」で39.2%、2位が「どちらかといえばそう思う」で31.9%、3位が「そう思う」で17.6%、4位が「全くそう思わない」で11.4%という結果になりました。1位と4位の各回答の比率を合計すると50.6%となり、この結果から、クラシックカーオーナーの半数以上が、10年後も現在と同水準でクラシックカーの修理・整備ができるとは思わないと回答していることが判明しました。

クラシックカーオーナーの7割以上が、クラシックカーの修理技術の継承問題や整備士不足は社会的な課題であると感じている

次に、クラシックカーオーナーを対象に「クラシックカーの修理技術の継承問題や整備士不足を社会的な課題だと感じるか」を尋ねる設問への回答では、1位が「ややそう感じる」で40.7%、2位が「非常にそう感じる」で32.6%、3位が「あまりそう感じない」で18.7%という結果になりました。1位と2位の各回答の比率を合計すると73.3%となり、この結果から、クラシックカーオーナーの7割以上が、クラシックカーの修理技術の継承問題や整備士不足は社会的な課題であると、程度の差こそあれ、感じていることがわかりました。

クラシックカーオーナーの約半数が、今後クラシックカーを購入または維持する上で専門店の存在は「非常に重要である」と考えている

調査の最後、クラシックカーオーナーを対象に「今後クラシックカーを購入または維持する上で専門店の存在は重要だと思うか」を尋ねる設問への回答では、1位が「非常に重要だと思う」で48.4%、2位が「やや重要だと思う」で36.6%、3位が「あまり重要だと思わない」で9.5%という結果になりました。この結果から、クラシックカーオーナーの約半数が、今後クラシックカーを購入または維持する上で専門店の存在は「非常に重要である」と考えていることが明らかになりました。

＜まとめ＞

今回の調査により、クラシックカーオーナーの半数以上が、クラシックカーの修理・整備を依頼する際に平均して「3ヶ月以上」の入庫待ちをしていることが判明しました。また、クラシックカーオーナーの7割以上が現在のクラシックカーの修理・整備環境に不安を感じており、その主な理由は、「部品の価格高騰や入手困難が生じているため」や「高度な技術を持つ整備士が高齢化・減少しているため」であることがわかりました。さらには、クラシックカーオーナーの半数以上が、10年後も現在と同水準でクラシックカーの修理・整備ができるとは思わないと回答しており、クラシックカーオーナーの7割以上がクラシックカーの修理技術の継承問題や整備士不足は社会的な課題であると感じていることも明らかになりました。尚、クラシックカーオーナーの約半数が、今後クラシックカーを購入または維持する上で専門店の存在は「非常に重要である」と考えていることも明らかになりました。

本調査で明らかになったクラシックカーオーナーが抱える「将来の修理・整備環境への不安」や「高度な技術を持つ整備士が高齢化・減少」といったクラシックカーの維持・存続の課題に対し、有限会社キングスロードは、安心して愛車を長く維持できる環境を提供します。当店は、修理・整備技術の継承と文化維持に責任を持つ「ローバーミニ専門店」であり、確かな知識を持つスタッフが車両購入からメンテナンスまで一貫して支援するサポート体制を備えています。自動車文化を支えるインフラとしての専門的な伴走支援により、オーナーが将来への不安なくクラシックカーに乗り続けることを可能にするとともに、顧客の信頼できるパートナーとして、整備技術の継承と自動車文化の存続に貢献します。

＜監修者＞

有限会社キングスロード

代表取締役 後藤 一義（ごとう かずよし）

英国車ミニを中心とした販売・整備・レストアを専門とする。長年現場主義を貫き、これまでに300基以上のエンジンを組み上げてきた確かな技術と実績を持つ。昨今、整備士不足などの旧車維持が難しくなる中で、お客様一人ひとりの要望に寄り添った提案と妥協のない品質管理を徹底し、旧車を安心して長く乗り続けられる環境を提供している。ミニという名車を通じて、豊かなカーライフと人のつながりを創出し、旧自動車文化を次世代へ継承していくことを目指している。

調査実施会社

有限会社キングスロード

所在地：〒485-0084 愛知県小牧市入鹿出新田522-1

代表者：後藤 一義

事業内容：新車・中古車・60年代並行輸入車販売・修理・板金塗装、車検整備、パーツ販売

URL：https://www.kingsroad32.co.jp/

Mini販売

キングスロード名古屋は、20年以上前に新車販売が終了したローバーミニの専門店です。オールドミニの専門知識を基に、車両の販売から試乗、メンテナンスまで総合的なサービスを提供しています。購入前の試乗はもちろん、購入後のメンテナンスや関連イベントの情報提供も行っており、オーナーのカーライフを多角的に支えます。詳細は以下をご覧ください。



Mini販売：https://www.kingsroad32.co.jp/classic-mini