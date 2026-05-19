【日韓共同開発コスメByUR】発酵PDRNとレチノールがチャージできるミルクミスト、アイ＆ラインセラムが新登場！5月21日（木）全国発売

Hamee株式会社

Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード 3134）が展開するコスメブランド「ByUR（バイユア）」は、2026年5月21日（木）より大人気グローブーストシリーズから「バイユア グローブースト マルチV ラメラミスト」及び「バイユア グローブースト マルチV アイ＆ラインセラム」を発売します。

■ビタミン*¹＆PDRN*²チャージでいつでも瞬間ツヤハリ肌

朝しっかりケアしているつもりなのに、日中気づくと肌が乾燥していたり、ツヤ・ハリが失われていたり…。仕事の合間の甘いもので頑張れるように、乾きやすい大人の肌にも、日中のチャージ習慣を。

必要なところに欲しいだけビタミン*¹やPDRN*²を補えば、たった5秒*³で朝のスキンケア後のようなツヤとハリ、なめらかさが復活*⁴します。

肌にすっとなじむから、日中はもちろん朝や夜のルーティンにも組み込みやすい2品。お手入れにプラスして、どんな瞬間も美しく。

■グローブースト マルチV ラメラミスト

わずか0.8秒*⁵でセラムチャージ。

ビタミン*⁶と発酵PDRN*²がぐんぐんなじむラメラミルクビタミン*⁶ミスト

ハリが低下した肌のためのスキンケア成分*⁶を、角層のラメラ構造に着目したミルクに溶け込ませ、顔全体へ素早く均一に届けるミスト。

3種のパワフルビタミンC*⁷に加え、ビタミンA*⁸・B*⁹・E*¹⁰、発酵PDRN*²、4種のペプチド*¹¹などを配合。マイクロエマルジョン技術によりナノレベルまで微細化し、ベタつかず角層にすっと浸透するミルクに。

さらにこだわったのがミストの質。容器のノズルを選び抜き、水滴感がなく顔全体をふんわりと包み込むようなミストに仕上げました。日中はメイクをくずすことなくうるおいとツヤをチャージ。お手入れのブースターや化粧水としてもマルチにお使いいただけます。

バイユア グローブースト マルチV ラメラミスト

100mL \2,420（税込）

全国発売：5月21日

■グローブースト マルチV アイ＆ラインセラム

目元・口元・額 気になるラインにPDRN*²チャージ。

瞬時にふっくら、ポイント美容液

目尻、目の下、口周り、額、眉間、首…。気になる部分に直接なじませ、うるおいとハリでなめらかに整えるパーツケア美容液。肌にハリを与えるPDRN*²を高配合。

さらに浸透カプセル*¹²化したリンゴ幹細胞エクソソーム*¹²、5種のビタミン*¹、グルタチオン*¹³、8種のヒアルロン酸*¹⁴を組み合わせ、肌なじみのいい美容液に閉じ込めました。気になる部分にぴたっと留まり、吸い込まれるようになじむので、朝晩のお手入れはもちろん、日中メイクの上からでもお使いいただけ、いつでもどこでも乾燥小ジワを目立たなくします。＊効能評価試験済み

スリムなチューブをポーチにinして、いつでもどこでもふっくらラインケア*¹⁵を。

バイユア グローブースト マルチV アイ＆ラインセラム

15g \3,520（税込）

全国発売：5月21日

【ByUR（バイユア）とは】

2022年1月に日韓同時ローンチをした、日韓共同開発"毛穴管理*¹⁶ コスメ。

ひとりひとりが最も輝く瞬間を引き出すために寄り添って、素肌の美しさを磨き上げるブランドです。

毛穴ケアベースメイク&スキンケア ベストコスメ264冠*¹⁷受賞。

*¹ ３-Ｏ-エチルアスコルビン酸、アスコルビン酸、パルミチン酸レチノール、ナイアシンアミド、トコフェロール（すべて整肌成分）

*² ＤＮＡ-Ｎａ（整肌成分）

*³ 使用時間目安

*⁴ うるおいを与えることによる

*⁵ ミストを噴射し0.8秒で肌に届くこと

*⁶ パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ、３-Ｏ-エチルアスコルビン酸、アスコルビン酸、パルミチン酸レチノール、ナイアシンアミド、トコフェロール（すべて整肌成分）

*⁷ パルミチン酸アスコルビルリン酸３Ｎａ、３-Ｏ-エチルアスコルビン酸、アスコルビン酸（すべて整肌成分）

*⁸ パルミチン酸レチノール（整肌成分）

*⁹ ナイアシンアミド（整肌成分）

*¹⁰ トコフェロール（整肌成分）

*¹¹ 合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-１、合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-２、合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-１、コメ合成ヒト遺 伝子組換オリゴペプチド-１（すべて整肌成分）

*¹² リンゴ果実培養細胞エキス（整肌成分）

*¹³ 整肌成分

*¹⁴ ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸ヒドロ キシプロピルトリモニウム、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、 ヒアルロン酸Ｋ（すべて整肌成分）

*¹⁵ 保湿によって肌がうるおうこと

*¹⁶ 乾燥した毛穴にうるおいを与えて毛穴の目立ちを気にならなくすること

*¹⁷ ブランドシリーズ累計

【ByUR公式メディア】

・公式サイト

https://byur.jp/

・Instagram

https://www.instagram.com/byurjapan/

・X（旧Twitter）

https://x.com/ByURJapan

・TikTok

https://www.tiktok.com/@byurjapan

【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp ）

会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、ByURブランドを展開するビューティー事業、ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、 不要なプラスチックをアップサイクルするParallel Plasticsなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp