三井住友カード、宝塚歌劇星組公演『RRR × TAKA″R″AZUKA ～√Rama～』、花組公演『エリザベート-愛と死の輪舞（ロンド）-』に協賛
三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下「三井住友カード」）は、宝塚歌劇星組公演『RRR × TAKA"R"AZUKA ～√Rama～（アールアールアール バイ タカラヅカ ～ルートラーマ～）』（宝塚大劇場：2026年8月29日（土）～10月11日（日）／東京宝塚劇場：2026年10月31日（土）～12月13日（日））、花組公演『エリザベート-愛と死の輪舞（ロンド）-』（宝塚大劇場：2026年10月17日（土）～11月22日（日）／東京宝塚劇場：2026年12月19日（土）～2027年2月7日（日））に協賛いたします。
三井住友カードは、1988年花組「キス・ミー・ケイト」以来、30年以上にわたって数々の宝塚歌劇の名作に協賛しております。今年度は、異なる魅力を持つ2組2公演への協賛を実施、本公演は55、56作品目の協賛となります。三井住友カードは、本協賛を通し文化芸術の発展に貢献するとともに、110年以上の歴史を誇る宝塚歌劇同様、長年にわたりお客さまに愛される企業を目指してまいります。
なお、本公演では、オリジナルグッズのご用意、三井住友カード会員様に向けたチケットプレゼントやトークイベントが当たるキャンペーンを予定しております。
■星組トップコンビからの三井住友カード会員向け特別メッセージ
星組トップスター 暁千星さん、およびトップ娘役 詩ちづるさんから三井住友カード会員向けに公演への意気込み等を語った特別メッセージをいただきました。
・星組トップコンビからのメッセージ
https://youtu.be/hJBWBG47Cy0
なお、花組トップスター 永久輝せあさん、およびトップ娘役の星空美咲さんからのメッセージも、三井住友カード【公式】Youtubeチャンネルにて公開を予定しております。
■三井住友カード貸切公演に関するスペシャルな特典
三井住友カード貸切公演にお越しいただくみなさまに、特典として星組公演・花組公演に関連するオリジナルグッズが当たる抽選会を実施します。
＜対象公演＞
【星組公演『RRR × TAKA"R"AZUKA ～√Rama～（アールアールアール バイ タカラヅカ ～ルートラーマ～）』】
宝塚大劇場 ：2026年 9月13日（日） 11:00公演
東京宝塚劇場：2026年11月22日（日） 11:00公演
2026年12月 2日（水） 13:30公演
2026年12月12日（土） 15:30公演
【花組公演『エリザベート-愛と死の輪舞（ロンド）-』】
宝塚大劇場 ：2026年10月31日（土） 15:30公演
2026年11月 8日（日） 11:00公演
東京宝塚劇場：詳細が決まり次第、お知らせいたします。
・三井住友カード貸切公演について
https://www.smbc-card.com/takarazuka/about/index.html
■冠協賛公演三井住友カード会員向けキャンペーン【会員向けチケットプレゼントキャンペーン】
星組公演『RRR × TAKA"R"AZUKA ～√Rama～（アールアールアール バイ タカラヅカ ～ルートラーマ～）』のSS席ペアチケットを、三井住友カード会員に抽選でプレゼントするキャンペーンを実施予定です。
応募の詳細は6月頃にVpassにてご案内いたします。
【会員向けトークイベント（抽選）】
本公演の出演者をお招きし、公演に関するエピソード等ファンの方必見の貴重なトークをお楽しみいただけます。応募の詳細は8月頃にVpassにてご案内いたします。
＜宝塚会場：花組公演『エリザベート-愛と死の輪舞（ロンド）-』＞
開催日時：2026年11月6日（金）
会場 ：宝塚ホテル 宝寿
出演者 ：永久輝せあ、星空美咲（予定）
＜東京会場：星組公演『RRR × TAKA"R"AZUKA ～√Rama～（アールアールアール バイ タカラヅカ ～ルートラーマ～）』＞
開催日時：2026年12月3日（木）
会場：有楽町朝日ホール
出演者：暁千星、詩ちづる（予定）
■冠協賛公演に関するインタビュー記事等を掲載
三井住友カードが運営する宝塚歌劇ニュース内で、公演に関する出演者インタビュー等独自のコンテンツを順次アップしていきます。どなたでもご覧いただけます。
・宝塚歌劇ニュース 冠協賛作品紹介ページ
https://www.smbc-card.com/takarazuka/special/index.html
■『RRR × TAKA"R"AZUKA ～√Rama～（アールアールアール バイ タカラヅカ ～ルートラーマ～）』公演詳細
*宝塚歌劇公式HP：https://kageki.hankyu.co.jp/revue/2026/rrr/index.html (https://kageki.hankyu.co.jp/revue/2026/rrr/index.html)
■『エリザベート-愛と死の輪舞（ロンド）-』公演詳細
*宝塚歌劇公式HP：https://kageki.hankyu.co.jp/revue/2026/elisabeth/index.html (https://kageki.hankyu.co.jp/revue/2026/elisabeth/index.html)