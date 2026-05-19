株式会社NINAITEは札幌市と共同で「特定技能外国人 受入セミナー」を6月3日に開催。介護現場と日本語教育のキーパーソンが登壇、はじめての外国人雇用を後押し

株式会社NINAITE

株式会社NINAITE（本社：北海道札幌市、代表取締役社長 横山三四郎、以下NINAITE）は、札幌市と共同で主催する「令和8年度外国人受入・定着支援事業」の実施運営事業者として、本事業の周知を目的とした「特定技能外国人 受入セミナー」を、2026年6月3日（水）にEZO HUB SAPPORO（札幌市東区）で開催します。参加無料、定員90名。本事業を活用いただくと、札幌市内に拠点を持つ中小企業は採用初期費用の最大2/3が補助され、自己負担1/3で採用が可能です。

背景｜「いつでも採用できる」が当たり前ではなくなる時代へ

申込先URL：https://ninaite.ne.jp/seminar2026

2026年3月、出入国在留管理庁は特定技能「外食」分野における受入を停止しました。特定技能制度に導入された受入上限措置は、外国人雇用を「いつでも採用できる」という前提から、「優秀な外国人人材は、早いうちに採用する」という前提へと変わりつつあります。

一方、北海道・札幌では介護をはじめとする市民生活を支える業種で、将来にわたる担い手の確保が重要な課題となっています。札幌市は、こうした状況下で初めて外国人雇用に取り組む中小企業を官民連携で支援する体制を整え、本事業を立ち上げました。

本セミナーの特長｜受入企業 × 教育 × 登録支援機関 の三者で語る

本セミナーは、外国人雇用の最初の一歩を考える企業様に向け、制度動向の整理と、実際の現場で何が起きているかをリアルにお伝えします。クロストークでは、計48名の外国人材を受け入れている介護法人「社会福祉法人光の森学園」リクルート部係長 森美奈氏と、動画マニュアルで全国の受入企業の現場教育を支援する「株式会社クロボ」代表取締役 北氏智弘氏が登壇。受入側・教育側の両視点から、定着までの道筋を具体的にお話しいただきます。

開催概要

申込先URL：https://ninaite.ne.jp/seminar2026

イベント名：特定技能外国人 受入セミナー

開催日時：2026年6月3日（水）13:30～16:00予定（受付開始13:00）

会場：EZO HUB SAPPORO ヒグマホール（札幌市東区北8条東4丁目1-20 サツドラHD本社2F）

定員：90名（参加無料・事前申込制）

申込URL：https://ninaite.ne.jp/seminar2026

※申込フォームより事前登録をお願いしております。

登壇者プロフィール

■ セミナー講師

宮城 勇也（みやぎ ゆうや）／株式会社NINAITE 取締役 事業本部長

元JICAにてセルビアへ駐在し、協力隊事業および難民支援に従事。現在は株式会社NINAITEにて外国人人材事業部本部長として、紹介・派遣およびAIを活用した定着支援サービスを統括。【登壇実績】TICAD9国際シンポジウム、JICA多文化共生研修、他

■ ゲストスピーカー

森 美奈（もり みな）氏／社会福祉法人光の森学園 リクルート部 係長

同法人にて外国人材の採用・教育を担当。現在は計48名の外国人材受け入れを推進しており、入国後には独自の1ヶ月間研修を実施するなど、人材育成にも注力している。今後も毎年約10名の継続採用を予定している。

■ ゲストスピーカー

北氏 智弘（きたうじ ともひろ）氏／株式会社クロボ 代表取締役

動画マニュアルを活用した現場教育の改善支援を行う。農業、介護、製造業などの現場において、教育効率化や作業品質向上の取り組みを支援するサービスを提供している。

「令和8年度外国人受入・定着支援事業」について

対象：札幌市内に拠点を持つ中小企業（外国人雇用未経験企業を優先）

補助内容：特定技能制度による受入費用の最大2/3を補助

定員：50名限定

実施運営：株式会社NINAITE

主催：札幌市働きやすいまち推進協議会(札幌市・札幌商工会議所・連合北海道札幌地区連合会)

協力：北海道労働局

NINAITEについて

現場×テクノロジーで外国人雇用を変革するNINAITEは、北海道札幌本社を中心に、全国の農業・介護・外食・製造など慢性的な人手不足が課題となっている業界に対し、外国人材の採用から教育、定着支援、派遣、労務管理までをワンストップで提供。 これまでに1,450名以上の支援実績、平均定着率80%以上。アジア・アフリカの8ヵ国60校以上の日本語教育機関と連携。2026年にはインドネシアに日本語学校NINAITE INDONESIAを開校、外国人雇用OS『ninaite.ai』をリリースする。

株式会社NINAITE 会社概要

会社名：株式会社NINAITE

代表者：代表取締役社長 横山三四郎

設立：2018年7月

所在地：北海道札幌市中央区北5条西9丁目5 BYYARD N5W9 3階

事業内容：特定技能外国人紹介・支援事業、人材派遣事業、SaaS事業「ninaite.ai」

会社HP：https://ninaite.ne.jp

サービスHP：https://ninaite.ai(https://ninaite.ne.jp/ninaiteai/)

本件に関するお問い合わせ

「令和8年度外国人受入・定着支援業務」事務局／株式会社NINAITE 広報担当

E-mail：info@chomolungma.co.jp

TEL：011-311-6759（平日 9:00～18:00）