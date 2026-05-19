HOKUSHU THE HOUSE SHOP MORIOKA 10周年感謝祭を開催！

株式会社 北洲

住宅メーカー・建設資材販売の株式会社北洲（本社：宮城県富谷市、代表取締役社長：村上ひろみ）は、新築やリフォーム、不動産売買など”住”にまつわる全てをトータル提案する店舗「HOKUSHU THE HOUSE SHOP MORIOKA」（盛岡市向中野）のオープン10周年を記念し、2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間、オーナー様および地域の皆様に向けた感謝祭を開催いたしました。

北洲は、ミッション＆スローガン「CULTURE via LIFE 次世代のスタンダードを切り拓き続け、生活をくらしに、くらしを文化へと引き上げる」を掲げています。本イベントは日替わりでワークショップやPOP UPストアを展開し、2日間で1,000名を超える方々にご来場いただきました。会場では、人と地域のつながりを感じながら、「暮らしを愉しむ」豊かな時間が共有されました。

■ハイライト１.オーナー様や地域の皆様と共に祝う10周年

北洲は、家づくりの後も続く「暮らしのパートナー」として、岩手県内約2,400組のオーナー様へ感謝を込めてご招待。当日は多くのオーナー様がお越しくださり、久しぶりに再会した担当社員との思い出話や笑顔があふれました。

また、多くの地域の皆様にもご来場いただき、貴重な地域交流の場となりました。

■ハイライト２.「暮らしの愉しみ」を形にする多彩なコンテンツ

岩手が誇る伝統工芸「ホームスパン」の手織り体験をはじめ、苔テラリウムや革細工、羊毛キーホルダー作りなどのワークショップを実施。また、南部鉄器や地元作家による良品が集結したPOP UPストアでは、作り手と来場者が直接言葉を交わしながら、地域文化の魅力に触れる場となりました。

さらに、高い安全性と北欧デザインが魅力のボルボ・カーによる特別展示・試乗会も開催されました。

■ハイライト３. 地域と未来をつなぐ循環ーサステナブルな選択肢を日常に

食品ロスとパッケージごみ削減をテーマに、量り売り&容器持参で「必要なものを必要なぶんだけ」購入する「量り売りマルシェ」を開催。バッグ型コンポストによる資源循環の紹介、無添加・非加熱のはちみつ、岩手短角和牛などの厳選された食材を通じ、持続可能な豊かさを提示しました。

また、電気代高騰などを背景に関心が高まっている断熱リフォーム・メンテナンスの相談コーナーや、世界中で愛され続ける名作チェアを集めた特設コーナーも注目を集めました。

■ご来場いただいたオーナー様の声

盛岡市在住／築約10年のオーナー様：

「1日目に私と子どもで来場したところ、詰め合わせなどの企画が楽しく、2日目は主人も一緒にまた来ました。新築の打ち合わせ当時は赤ちゃんだった子どもが、今は小学4年生。当時のショールームが懐かしくもあり、楽しかったです。家では今も快適に過ごしています！」

盛岡市在住／築約30年のオーナー様：

「もう大昔のオーナーだから行っていいのか迷ったけれど、お手紙をいただいたのが嬉しくて来てみました。住まいの気になるところは、アフターの相談にも乗ってもらって任せています」

北上市在住／築6年のオーナー様：

「北洲が定期的に行うイベントをいつも楽しみにしています。子どもが大きくなりエアコンの追加を検討していたのですが、直近で気になっていたことも相談できてよかったです」

その他にも、「また何かあれば相談しますね」「年数が経っても素敵な我が家です」「雰囲気が賑やかで楽しい。地元の方みんなで盛り上がっているのが素敵ですね」といった温かいお声をいただきました。

■10周年を節目に、さらなる地域密着へ

北洲は1958年に北上市で創業し、1977年に新築事業をスタートいたしました。以来、多くのお客様、そして地域の皆様とともに歩んでまいりました。

近年、電気代の高騰などを背景に、住宅の「性能」への関心が高まっています。私たちは、事業開始当初より一貫して高気密・高断熱といった住まいの基本性能を追求してまいりましたが、私たちが本当に届けたいのはその先にある「暮らしを愉しむこと（CULTURE via LIFE）」です。安心できる確かな性能があってこそ、豊かな住まい文化が育まれると信じています。

これからも北洲は、新築だけでなく、断熱リフォームによる省エネ性能の向上、住まいのメンテナンスを通じて、お客様のライフステージに寄り添い、10年、20年先も安心して心地よく暮らせる住まいを目指し、地域とともに豊かな暮らしを支え続けてまいります。

■HOKUSHU THE HOUSE SHOP MORIOKA

所在地：岩手県盛岡市向中野7丁目15-40

電話番号：北洲ハウジング 岩手支店 019-601-7761

北洲リフォーム 盛岡支店 019-601-7591

2015年、新築やリフォーム、不動産売買など、住まいに関するご相談にワンストップで対応するショップとしてオープン。

国産スギのCLTや200mmのダブル断熱を採用し、環境負荷を低減する 1107.38m2の大型木造建築（自社施工）です。

■株式会社北洲 会社概要

所在地：宮城県富谷市成田 9 丁目 2-2

代表者：代表取締役社長 村上 ひろみ

創業：1958 年

コーポレートサイト：https://www.hokushu.net/

事業内容：建設資材販売、住宅事業、リフォーム・リノベーション事業、特殊建築物・非住宅、不動産売買