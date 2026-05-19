SNS発の次世代シンガーソングライター「手がクリームパン」、3ヶ月連続シングルリリース第1弾『嘘はなかったと思っていたい』を5月20日に配信開始！

株式会社スターミュージック・エンタテインメント

～「大切な人の嘘さえも、優しさとして抱きしめたい」葛藤と救いを描いたエモーショナルバラードが誕生～

「音楽を通して心に寄り添う」をコンセプトに活動するシンガーソングライター・手がクリームパンが、2026年5月20日（水）にデジタルシングル『嘘はなかったと思っていたい』をリリースいたします。本楽曲を皮切りに、5月・6月・7月の3ヶ月連続で異なる表情を持つシングルを展開していく新プロジェクトが始動します。

■ 新曲『嘘はなかったと思っていたい』 ～信じた時間まで否定したくない、切実な祈り～

本作は、大好きだった人に傷つけられ、裏切られたと分かっていても、なお「嫌いになれない」という複雑な心の揺れを描いたラブソングです。

楽曲のテーマ：浮気や嘘に直面しながらも、目を瞑ってでも信じていたかった純粋な愛情を表現しています。

メッセージ：「君と過ごした綺麗な日々は二度と戻らないけれど、あの時の笑顔に嘘はなかったと思いたい」という、否定したくない大切な記憶への祈りが込められています。

サウンド：切なさと優しさが滲むエモーショナルなバラードで、手がクリームパンの新たな一面を鮮烈に描き出します。









昨年12月のリリースを経て、2026年5月より3ヶ月にわたり、手がクリームパンの魅力を多角的に感じられる連続リリースを敢行します。また、新曲リリースを記念したファンクラブミーティングも予定されており、SNSの枠を飛び出し、リアルな姿での活動を加速させています。

■ 手がクリームパン プロフィール

2020年、TikTokに投稿した実話に基づく等身大のラブソングが中高生の間で爆発的な話題に。SNSでファンから届く恋愛相談に音楽で応える真摯な姿勢が支持され、2022年にはTBSドラマ『パパとムスメの7日間』のオープニングテーマを担当。

2025年、ワンマンライブにて「顔出し」での活動を決意。「Best of Buzz Tracker 2025」への選出や、代表曲『ラブミー』が関連動画再生回数3億回を突破するなど、今最も勢いのあるシンガーソングライターの一人です。





【楽曲情報】

タイトル：嘘はなかったと思っていたい

リリース日：2026年5月20日（水）

作詞・作曲：手がクリームパン

編曲：高本信宏

【今後のスケジュール】

5/24（日）：明大前音楽祭 出演

6/6 （土）：SAKAE SP-RING 2026 出演

7月中：新曲MV公開・ファンクラブミーティング開催

【本件に関するお問い合わせ先】

手がクリームパン 運営事務局

各種サブスクリプションのリンクはこちらから：https://sndo.ffm.to/epolbvk







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