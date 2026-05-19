屋内型ふれあい動物園「アニタッチ アクアシティお台場」ミーアキャットとワオキツネザルの赤ちゃんが誕生！

株式会社伊豆シャボテン公園赤ちゃんたちはすくすく成長中！

伊豆シャボテン動物公園が運営する屋内型ふれあい動物園「アニタッチ アクアシティお台場」では、2026年4月10日（金）にミーアキャットの赤ちゃんが2頭（オス1頭、メス1頭）誕生いたしました。

赤ちゃんたちは、ミーアキャットのお部屋の中で母親とともに暮らしておりますが、今後は様子を見て「カピバラとワオキツネザルの部屋」で過ごす練習を始める予定です。

ミーアキャットの赤ちゃん2頭

また、2026年4月27日（月）には、ワオキツネザルの母「あやせ」と父「ケン」の間に1頭の赤ちゃんが誕生いたしました。

赤ちゃんは順調に成長しており、「カピバラとワオキツネザルの部屋」では、母親の背中やお腹にしっかりとしがみつく、この時期ならではの微笑ましい親子の姿が見られます。

ワオキツネザルの赤ちゃん

赤ちゃんたちは日々成長中ですが、まだまだ母親と一緒に過ごす時期ですので、静かに見守ってあげて下さい。

※動物の体調により、ご覧いただけない場合があります。

ミーアキャット

【英名】Meerkat

【学名】Suricata suricatta

【分類】食肉目 マングース科

【分布】アフリカ南部

ワオキツネザル

【英名】Ring-tailed lemur

【学名】Lemur catta

【分類】霊長目 キツネザル科

【分布】マダガスカル南部

「アニタッチ アクアシティお台場」

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https://www.odaiba.anitouch.com/

■アクセス

〒135-0091 東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場3階

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