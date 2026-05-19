屋内型ふれあい動物園「アニタッチ アクアシティお台場」ミーアキャットとワオキツネザルの赤ちゃんが誕生！
株式会社伊豆シャボテン公園
赤ちゃんたちはすくすく成長中！
ミーアキャットの赤ちゃん2頭
ワオキツネザルの赤ちゃん
ミーアキャット
ワオキツネザル
赤ちゃんたちはすくすく成長中！
伊豆シャボテン動物公園が運営する屋内型ふれあい動物園「アニタッチ アクアシティお台場」では、2026年4月10日（金）にミーアキャットの赤ちゃんが2頭（オス1頭、メス1頭）誕生いたしました。
赤ちゃんたちは、ミーアキャットのお部屋の中で母親とともに暮らしておりますが、今後は様子を見て「カピバラとワオキツネザルの部屋」で過ごす練習を始める予定です。
ミーアキャットの赤ちゃん2頭
また、2026年4月27日（月）には、ワオキツネザルの母「あやせ」と父「ケン」の間に1頭の赤ちゃんが誕生いたしました。
赤ちゃんは順調に成長しており、「カピバラとワオキツネザルの部屋」では、母親の背中やお腹にしっかりとしがみつく、この時期ならではの微笑ましい親子の姿が見られます。
ワオキツネザルの赤ちゃん
赤ちゃんたちは日々成長中ですが、まだまだ母親と一緒に過ごす時期ですので、静かに見守ってあげて下さい。
※動物の体調により、ご覧いただけない場合があります。
ミーアキャット
【英名】Meerkat
【学名】Suricata suricatta
【分類】食肉目 マングース科
【分布】アフリカ南部
ワオキツネザル
【英名】Ring-tailed lemur
【学名】Lemur catta
【分類】霊長目 キツネザル科
【分布】マダガスカル南部
「アニタッチ アクアシティお台場」
■公式ホームページ
https://www.odaiba.anitouch.com/
■アクセス
〒135-0091 東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場3階
詳しくはこちら↓↓
https://shaboten.co.jp/press/7242/
伊豆シャボテン動物公園グループ
https://shaboten.co.jp/