日本本土でカカオを育てるという挑戦。辻製油(株)がVISONのハウスで育てたカカオを100％使用した辻口博啓シェフによる「国産ショコラ」完成へ

ヴィソン多気株式会社VISON内のカカオハウス

三重県多気町の食と癒やしの複合型リゾート施設「VISON［ヴィソン］」では、松阪市に本社を構える辻製油株式会社が、VISON内のカカオハウスを拠点に国産カカオの栽培・研究を進めてきました。

このたび、辻製油が栽培したカカオを100％使用し、世界的パティシエ 辻口博啓シェフが手がける新作ショコラが完成します。

「VISONで育てたカカオが、ショコラになる」

日本国内で栽培から製造までを一貫して行う、極めて稀なプロジェクトです。本プロジェクトの完成に先立ち、収穫・発酵・焙煎を含む製造工程をメディア向けに公開（6月5日・6月19日）、ならびに商品完成披露メディア発表会（6月24日） を開催いたします。

■日本本土でカカオを育てるという挑戦

気候変動や生産地リスクの高まりにより、世界では今、“カカオショック”と呼ばれる供給不安が深刻化していました。

この課題に対し、食用油・調味料製造や発酵・アグリ事業を手がける松阪市の辻製油株式会社は、日本国内でのカカオ栽培の可能性を検証するため、VISON敷地内で研究目的のカカオ栽培に取り組んできました。

食品製造で培った温度・湿度管理、発酵技術の知見を活かし、VISON内のカカオハウスでは、温度25～40℃・湿度70％以上の熱帯環境を再現。年間5,000～10,000輪の花のうち、実を結ぶのはわずか1～3％という厳しい条件を乗り越え、国産カカオの収穫に成功しています。

■世界的パティシエが挑む「国産カカオ」

本プロジェクトを手がけるのは、世界最大級のショコラの祭典で最高評価を受け続けるパティシエ・ショコラティエ 辻口博啓シェフ。

海外にカカオ農園を持ち、栽培から発酵・製造までを熟知する辻口シェフが、VISONで育ったカカオの個性を最大限に引き出し、日本ならではの風土を表現したショコラの開発に挑みます。

■辻製油 × 辻口博啓 栽培から完成までをつなぐ「FARM to BAR」

VISON内のカカオは、辻製油株式会社が栽培管理、発酵・乾燥までの工程を担い、その後、埼玉県吉川美南にある辻口シェフのショコララボにて焙煎・ショコラ製造を経て製品化されます。

栽培・収穫：辻製油（VISON カカオハウス）

発酵・乾燥：辻製油（辻製油工場内）

焙煎・ショコラ加工：辻口博啓シェフ監修

企業による栽培研究と、トップパティシエの表現力が融合した「FARM to BAR」モデルを実現しています。

■＜重要＞メディア向け取材機会のご案内

１.カカオ収穫→発酵工程 撮影取材

日時：2026年6月5日（金）１.カカオ収穫10:00～（所要時間：約1時間） ２.発酵工程 14:00～（所要時間：約1時間）

場所：１.VISON（三重県多気郡多気町ヴィソン672番1）２.辻製油株式会社（三重県松阪市嬉野新屋庄町565-1）

国産カカオの収穫は、日本では例の少ない非常に珍しい光景です。VISONのカカオハウスで鮮やかな色に熟したカカオポッドを収穫し、果実を割って中の白いカカオ豆を取り出す工程まで、一連の流れを撮影いただけます。

収穫したカカオ豆は「辻製油株式会社」へ運ばれ、チョコレート原料へと変化する最も重要な工程のひとつである「発酵」へと進みます。辻製油では、収穫したVISON産カカオ豆を約2週間かけて発酵・乾燥させています。この工程は、ショコラの香り・味わいの80%を左右すると言われています。

２.焙煎・ショコラ製造工程 撮影取材

日時：2026年6月19日（金）13:00～（所要時間：約2時間）

場所：ル ショコラ ドゥ アッシュ イオンタウン吉川美南店 大型ショコララボ（埼玉県吉川市美南3丁目25-1東街区）

発酵・乾燥を経たVISON産カカオ豆を使用し、焙煎からショコラ製造までの工程を撮影いただけます。辻口博啓シェフ監修のもと、温度・時間を精密に管理しながら、VISON産カカオの個性を最大限に引き出すプロセスをご覧いただけます。完成したショコラは、約1週間の熟成期間を経て、後日の発表会にてお披露目いたします。

３.メディア発表会・商品お披露目

日時：2026年6月24日（水）11:00～（所要時間：約１時間）

場所：VISON「コンフィチュール アッシュ」（三重県多気郡多気町ヴィソン672番1）

内容：

・プロジェクト発表

・商品お披露目

・辻口博啓シェフ登壇

・試食提供（予定）

本プロジェクトの全貌を発表する場として、メディア関係者様向けに発表会を実施いたします。“国産カカオショコラ誕生”の背景と想いを、直接取材いただける場となります。また完成した商品のお披露目と共に、メディアの皆様へのご試食もご用意しております。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/100235/table/119_1_ed0bf149394a2508f8d9c92bdb920ea5.jpg?v=202605190951 ]

※所要時間は目安です。ご了承ください。

【VISONカカオハウス概要】

開設日：2021年7月7日

敷地面積：約225平方メートル

植付本数：58本（開設時）

栽培環境：室温 約25～40℃、湿度70％以上

（カカオ栽培に適した熱帯の気候を再現）

【栽培品種】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/100235/table/119_2_0212f43330c45393d00e18b150f5cb68.jpg?v=202605190951 ]

■2022年7月29日、初収穫

2021年7月の栽培開始から約1年を経た2022年7月29日、VISONで初めてのカカオ収穫を迎えました。

結実時には約2cmだった実が、着花から約6ヶ月をかけて20～30cmのカカオポッドへと成長しました。

辻製油では収穫後、カカオポッドの色づき具合（緑→黄→赤褐色）を番号で管理し、成熟度とカカオ豆・パルプの品質の相関性を検証するなど、研究機関として高度なデータ収集を行っています。

【VISON［ヴィソン］】

東京ドーム24個分（約35万坪）の広大な敷地に、四季を感じるホテルや日本最大級の産直市場、薬草で有名な多気町にちなんだ薬草湯、和食の食材メーカーによる体験型店舗、有名料理人が手掛ける地域食材を活かした飲食店舗、オーガニック農園など、９つのエリアに約70店舗が出店する複合商業型観光リゾート施設です。

所在地 | 三重県多気郡多気町ヴィソン672番1 事業者 | ヴィソン多気株式会社

事業内容 | 宿泊施設・温浴施設・飲食店・製造販売店・物販店・産直市場・農園 他（約70店舗） 敷地面積 | 約119ha（東京ドーム24個分）｜開発面積｜ 54ha 来場者数 | 年間350万人 アクセス | 伊勢方面から：伊勢自動車道「多気ヴィソンSIC」直結 ※上り線出口のみ利用可能

名古屋方面から：紀勢自動車道「勢和多気IC」より1分 東京から約4時間／名古屋から約1時間半／京都から約1時間半／大阪から約2時間

【お問い合わせ先】VISON［ヴィソン］

三重県多気郡多気町ヴィソン672番1

TEL 0598-39-3190／FAX 0598-67-0846