General Atlantic Investment Partners 2025, L.P.へのLP投資について

株式会社産業革新投資機構

株式会社産業革新投資機構（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：横尾敬介、以下「JIC」）は、General Atlantic Service Company, L.P.（以下「GA」）が投資助言を行うGeneral Atlantic Investment Partners 2025, L.P.（以下「GA2025」）に対し、50百万米ドルのLP投資を決定しましたのでお知らせします。

詳細は下記のとおりです。

（１） GA2025について

GAは45年以上にわたり世界中の成長企業に資本と戦略的支援を提供しており、545社を超えるグロースステージの企業への投資を通じて、多くのグローバル企業の創出を後押ししてきました。国内のスタートアップへの投資実績もあり、引き続き日本のグロースステージの企業への投資に対して関心を高めています。

＜GA2025＞

名称 ：General Atlantic Investment Partners 2025, L.P.

設立 ：2025年3月

存続期限 ：2038年12月31日

GP ：General Atlantic GP 2025, LLC

＜GA会社概要＞

名称 ：General Atlantic Service Company, L.P.

設立 ：1980年

所在地 ：米国（ニューヨーク、マイアミ、スタンフォード、サンフランシスコ）、

メキシコシティ、英国（ロンドン）、アムステルダム、

イスラエル（テルアビブ）、アブダビ、リヤド、ムンバイ、

ブラジル（サンパウロ）、シンガポール、香港、東京など

代表者 ：Chairman and Chief Executive Officer William E. Ford

（２） 投資意義

国内市場の課題：

・ユニコーン創出のためのグロースステージ・海外展開支援：

ユニコーン創出に向けて、特にグロースステージにおける長期かつ大規模なリスクマネーの供給が必要とされています。また、スタートアップの成長において重要な海外展開にあたり、国や地域ごとに異なる規制や商慣習への適応など、様々な課題に対応する知見・ノウハウが求められています。

・国内プレイヤーと海外ネットワークとの接続：

グローバルユニコーン創出に向け、グローバル市場への展開を見据えた適切な資本政策や組織体制を構築するため、海外ネットワークと国内VCや国内エコシステムへの接続が求められています。

・海外投資家からの国内VC市場へのリスクマネーの呼び込み：

グローバルで競争力をもち、持続的に成長するグローバルユニコーンの創出のため、長期かつ大規模なリスクマネーの供給が必要とされています。

本投資により期待する効果：

・海外ファンドとの連携を通じたユニコーン創出：

GAによる国内スタートアップへの投資機会の創出により、成長段階にあるスタートアップに必要かつ十分な資金供給を行うとともに、GAの有する知見を基に国内スタートアップがグロースステージでの経営支援や海外展開支援を受けることで、ユニコーンの創出を目指します。

・海外ネットワークとの接続を通じた国内エコシステムの発展：

国内VC・スタートアップとの対話や協業を通じ、GAが有するグローバルな支援プラットフォームへのアクセスを可能とし、海外ネットワークとの接続を行うことで、国内スタートアップが海外展開する上で必要な知見や国内VCの支援能力の向上を企図しています。

・海外投資家からの国内VC市場へのリスクマネーの呼び込み：

本投資を通じて、国内VCとの共同投資機会を紹介し、GAによる国内スタートアップへの投資検討を促進するとともに、他の海外投資家の国内スタートアップ市場に対する関心向上に繋がり、リスクマネー供給が拡大することを期待しています。

株式会社産業革新投資機構（JIC）について

JIC は2018 年 9 月、産業競争力強化法に基づき発足した投資会社です。JICは、国内投資・イノベーションの好循環の創出、スタートアップの創出・育成、大学発スタートアップ・中堅企業等による地方に眠る経営資源の活用、市場・ビジネス環境の変化に対応する事業再編の促進、を重点投資分野としています。これらの分野に対し、傘下のファンドや民間ファンドへの LP 投資を通じてリスクマネーを供給することで、我が国におけるオープンイノベーションを推進し、我が国産業の競争力強化や投資エコシステムの拡大に貢献することを目指しています。