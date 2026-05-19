ホビー買取「もえたく！」新機能『画像AI査定』、リリース1ヵ月で累計スキャン総額１０億円を突破！

リネットジャパングループ株式会社

リネットジャパングループ株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：黒田 武志）の子会社であるネットオフ株式会社（本社：愛知県大府市、代表取締役社長：星野 勝之）が運営する、ホビー買取サービス「もえたく！」は、2026年4月15日に提供を開始した『画像AI査定』の利用実績をお知らせします。

リリース後1ヵ月で総スキャン数は約6.5万回、累計スキャン金額は11億8,445万円（※）に達しました。本機能による査定体験の向上が実際の買取申込を牽引し、2012年のサービス開始から14年目にして、過去最高の月間買取金額を記録しました。（※）AIによる一致率が1位の商品の累計買取金額

■ 実績と利用動向

「アプリ不要」「完全無料」「平均5秒で査定完了」という手軽さがユーザーの行動を後押しし、以下の実績へとつながりました。



・総スキャン数 約6.5万回 / スキャン金額 11億8,445万円（※）

検索の手間を省き、「お宝探し」のような感覚で手元商品の価値を確認できる新たな体験が評価され、短期間で非常に多くの方にご利用いただいています。

（※AIによる一致率が1位の商品の累計買取金額）

・ポケモンカードは1人平均約15枚をスキャン

従来、1枚ずつ名称や型番を打ち込んで検索していた作業が不要になります。平均15枚の連続スキャンが日常的に行われており、手間を極限まで省く「タイパ（時間対効果）」の高さが、まとめ売りのニーズを喚起しています。

■ 「画像AI査定」サービス概要

もえたく！のウェブサイトからスマートフォンのカメラで対象商品を撮影するだけ。（アプリをDL、インストールする必要はありません）

AIが商品を自動特定し、現在の買取価格を一瞬で表示します。 提示された価格に納得すれば、そのまま買取申し込み（集荷依頼）へスムーズに進むことができます。

画像AI査定はこちらから無料でご利用いただけます。

スマートフォン：https://www.netoff.co.jp/moetaku/?p=aisearch&mode=pokecard(https://www.netoff.co.jp/moetaku/?p=aisearch&mode=pokecard)

パソコンから：

提供開始日：2026年4月15日（水）

利用料金：無料

対象カテゴリ：ポケモンカード、フィギュア、プラモデル

特長：

・商品特定の手間をゼロに。

似たような商品が多いカテゴリでも、画像からAIが候補を判別。文字入力のストレスをなくします。

・3ジャンル同時対応

ポケカ、フィギュア、プラモデルをまとめて売りたい時も、アプリやサイトを切り替える必要はあり

ません。

・平均５秒で価格表示

撮影から価格表示まで、待ち時間はほとんどありません。

リアルタイムに近いスピード感でサクサク査定できます。

■ 今後の展開

まずはニーズの強い上記3カテゴリからスタートし、今後は「アニメグッズ（キーホルダー・缶バッジ等）」や「その他トレーディングカード」へと対象ジャンルを順次拡大してまいります。 ネットオフは、今後もAIやITテクノロジーを活用し、お客様により便利で新しいリユース体験を提供してまいります。

https://www.netoff.co.jp/https://www.netoff.co.jp/moetaku/

■会社概要

【会社名】 リネットジャパングループ株式会社（東京証券取引所/証券コード：3556）

【所在地】 名古屋市中村区平池町 4-60-12 グローバルゲート26階

【設 立】 2000年7月27日

【代表者名】 代表取締役社長 ⿊田武志

【資本金】 12億5,053万円 (2025年9月30日現在)

【従業員数】 1,063名 (2025年9月30日現在) ※パート・アルバイト含む

【事業内容】＜リユース事業＞

・ネット中古書店「ネットオフ」の運営

・ゲーム・ホビー・ブランド品・スマホなどのネット買取サービスの展開

＜小型家電リサイクル事業＞

・小型家電リサイクル法の認定事業者としてパソコン・小型家電の回収

・リサイクルを通じた知的障がいのある方の雇用創出

＜ソーシャルケア事業＞

・障がい者のやりがいのある仕事と安心して暮らせるグループホームの展開

・就労継続支援Ｂ型事業所と障がい者グループホームを運営

＜海外HR事業＞

・外国人材の「教育ならびに送出し事業」を展開

※小型家電リサイクル事業とソーシャルケア事業は環福連携モデル推進に取り組んでいます。

【URL】 https://corp.renet.jp/

- 本件に関する報道関係者様お問い合わせ先 -

リネットジャパングループ株式会社 担当：星野

TEL：052-589-2292/ FAX：052-589-2294/ Mail：press@renet.jp