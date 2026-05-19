【宮城県南三陸町】旅先でも見やすく快適に。南三陸観光ポータルサイトをリニューアルしました

一般社団法人南三陸町観光協会

一般社団法人南三陸町観光協会（宮城県南三陸町）は、観光情報を発信する「南三陸観光ポータルサイト」をリニューアルオープンしました。3月31日の先行公開以降、掲載コンテンツや機能のアップデートを段階的に進めており、5月18日にフルオープンしました。

今回のリニューアルでは、スマートフォンからの閲覧性向上を中心に、観光情報やイベント情報をより見やすく、探しやすく改善。旅行前の情報収集はもちろん、旅先でも快適に利用できるサイトへアップデートしました。

近年は、旅行中にスマートフォンで飲食店や観光スポット、イベント情報を検索する利用者が増えており、SNSからアクセスするケースも多くなっています。こうした利用環境の変化に対応し、スマートフォン画面でも快適に閲覧できるよう、デザインや表示構成の見直しを行いました。

主なリニューアル内容

■南三陸町の魅力をまとめた特設ページを新設

自然・グルメ・体験・文化など、南三陸町の魅力を分かりやすく紹介するページを公開しました。

初めて訪れる方にも、町の楽しみ方や観光の魅力が伝わる構成となっています。

▼南三陸町の魅力紹介ページ

https://www.m-kankou.jp/overview/

■旬の情報を発信するフェアページを公開

「南三陸サーモンフェア」など、季節ごとの観光・グルメ情報をまとめて確認できる特設ページを公開しました。開催情報や参加店舗、提供メニューなどを分かりやすく掲載しています。

▼南三陸サーモンフェア特設ページ

https://www.m-kankou.jp/archives/lp/salmonfair/

■アクセス情報をより見やすく改善

南三陸町へのアクセス方法を交通手段ごとに整理し、視覚的にも分かりやすいページへリニューアルしました。車・公共交通機関など、それぞれの移動方法に応じて必要な情報を確認しやすくなっています。

▼アクセスページ

https://www.m-kankou.jp/access/

「南三陸観光ポータルサイト」について

「南三陸観光ポータルサイト」は、南三陸町の観光・グルメ・イベント・体験情報などを発信する観光情報サイトです。季節ごとの観光情報や旬の話題、地域イベント、体験レポートなど、旅行前の情報収集から現地での観光案内まで幅広く活用されています。

南三陸町観光協会では、今後も地域の旬の情報やイベント情報を分かりやすく発信し、南三陸町を訪れる皆さまに役立つ観光情報の提供に取り組んでまいります。

▼南三陸観光ポータルサイト

https://www.m-kankou.jp/

■【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人南三陸町観光協会（担当：阿部・及川）

メール：post@m-kankou.jp

■南三陸町観光協会のプレスリリース一覧をご覧いただけます。

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/32102

■南三陸町観光協会公式SNSアカウント

X（@MSkankou） ： https://twitter.com/MSkankou

Instagram（@mskankou） ： https://www.instagram.com/mskankou/

Facebook（@minamisanriku） ： https://www.facebook.com/minamisanriku

■一般社団法人南三陸町観光協会について＜https://www.m-kankou.jp/＞

一般社団法人南三陸町観光協会は、2009年設立。南三陸町およびその周辺地域の有する文化的・社会的・経済的特性を活かし、観光客の誘致促進を図ると共に、観光地および観光物産の紹介宣伝、 観光施設の整備促進、観光関係者の資質の向上を図り、もって地域の生活文化の向上および産業経済の発展に寄与することを目的とし、その目的を達成するために事業を行っています。