名古屋・中川運河の新スポット「NAKAGAWA CANAL DOORS」内、運河を望む約180席の炭火焼きイタリアン「CANALIA（カナリア）trattoria＆cafe」6/18オープン

株式会社バルニバービ

株式会社バルニバービ（本社：大阪市西区、代表取締役会長：佐藤裕久）は、2026年6月18日（木）、名古屋・中川運河堀止地区に誕生する新商業施設「NAKAGAWA CANAL DOORS」内に、約180席のスケールを誇る炭火焼きカフェレストラン「CANALIA（カナリア） trattoria＆cafe」をオープンいたします。

中川運河を望む2フロア構成の開放的な店内では、地元・愛知の厳選食材を活かしたグリル料理を中心としたイタリアンメニューを提供。当社が名城公園「tonarino」などで培った、“都市と自然をつなぐ賑わい創出”の知見を活かし、水辺の新たな交流拠点を創出します。

ランチでは焼き立てパンをお席までお届けする「オーダーバイキング」スタイルを導入。大人数の貸切パーティー、本格的な水辺のウェディングにも対応する、エリア随一の大型ソーシャルダイニングです。

【空間】運河を望む、エリア最大級・約180席のスケール感

「CANALIA trattoria＆cafe」1F (昼イメージ）

中川運河に面して大きく取られたガラス窓から、光と風が吹き抜ける2層構造の大空間。

「CANALIA trattoria＆cafe」1F (夜イメージ）

1F： 賑わいのオールデイダイニング（計105席）

天井高を活かした開放的なフロア。オープンキッチンの活気が伝わる空間で、ランチ、カフェ、ディナーと、シーンを問わず1日中気軽にご利用いただけます。ペットOKのテラス席や、散策中に立ち寄れるテイクアウト窓口も併設しています。

2F：運河を見渡すメインダイニング（計77席）

特徴的なリング照明が浮かび上がる、スタイリッシュな空間。刻々と表情を変える運河のパノラマビューとともに、落ち着いた食事時間や会話を楽しめます。

フロア貸切や、間仕切りによる半面貸切も可能で、ビジネス利用や記念日会食など多様なパーティーニーズに応えます。

【料理】豪快な「炭焼きグリル」＆心ゆくまで楽しむ焼き立てパンの「オーダーバイキングランチ」

「CANALIA trattoria＆cafe」2F (昼イメージ）炭火焼き（イメージ）

料理の主役は、素材の旨味を引き出す「炭火焼き」。田原牛をはじめとする地元の食材や、全国から届く旬の恵みを、豪快なグリル料理で提供します。

ランチタイムには、焼き立てパンをお席までお持ちする“オーダーバイキング”スタイルを導入。常時約10種類のパンに加え、バターやジャムも約6種類からお好みの2種を選べます。水辺の景色とともに、自分好みの組み合わせでゆったりとした食の時間をお楽しみいただけます。

LUNCH MENU （11：00～l.o.14：30 ※土日祝は～l.o. 15：00）

lunchメニュー

■「炭火焼き 田原牛ランプステーキランチ」

地元・愛知県が誇る「田原牛」を、炭火でしっとりと焼き上げました。赤身の旨味が凝縮されたランプ肉を、豪快なグリルスタイルでお楽しみいただけます。

スープ・パンorライス付/ 3,200円

スープ・パンオーダーバイキング・ドリンクバー付/ 3,800円

■「グラタン＆サラダプレートランチ」

スープ・パンorライス付/ 1,750円

スープ・パンオーダーバイキング・ドリンクバー付/ 2,700円

■「Today's パスタランチ」

スープ・パンorライス付/ 1,300円

スープ・パンオーダーバイキング・ドリンクバー付/ 2,250円

■「炭火焼きハンバーグステーキランチ」

スープ・パンorライス付/ 1,750円

スープ・パンオーダーバイキング・ドリンクバー付/ 2,700円

etc.

炭火焼き 田原牛ランプステーキランチグラタン＆サラダプレートランチToday's パスタランチdinnerメニューDINNER MENU（17：00～l.o. 21：30）

■炭火焼き

・田原牛ランプ肉 3,200円

・３種の肉盛り合わせ（田原牛/知多ハッピーポーク/奥三河鶏）4,800円

・茨城県産そら豆とグラナパダーノ 1,100円

・愛知県産さやいんげんの山椒ジェノベーゼ 1,000円

etc.

■県産食材メニュー

・奥三河鶏むね肉と大葉のカルピオーネ 780円

・ベーコンと地場野菜のキッシュ 950円

・南知多産 釜揚げシラスの大葉ジェノベーゼ 1,600円

・アサリと地酒 ”金鯱” のボンゴレ・ビアンコ 2,000円

・奥三河鶏のコンフィ 2,600円

etc.

■その他

・生ハムとサラミ盛り合わせ 1,450円

・天然海老と白なすのグラタン 1,280円

・烏賊のセモリナフリット 1,350円

・天然海老と九頭竜マイタケのアヒージョ 1,380円

etc.

CAFE MENU（11：00～l.o. 22：00）

■SWEETS

・4種ベリーのワッフル 1,480 円

・キャラメルバナナとミルクジェラートのワッフル 1,280円

・メープル塩バターワッフル 1,000円

・季節フルーツのミルクレープ 900円

■DRINKS

コーヒー（ホット・アイス） 480円

カフェラテ（ホット・アイス） 580円

季節フルーツのイタリアンソーダ （ノンアルコール） 770円

キリン ハートランドビール生 800円

グラスワイン 750円～

etc.

cafeメニュー

※価格は税込表記です。

※メニュー内容、価格は仕入れ等により変動する場合がございます。

【貸切・ウェディング】名古屋駅近郊で叶う、100名規模の「水辺の社交場」

水辺のウェディング（イメージ）

名古屋駅近郊というアクセス性を備えながら、中川運河を望む非日常的なロケーションを楽しめる「CANALIA」。約180席というエリア最大級のキャパシティと、2フロアの構造を活かし、小規模なパーティーから100名を超える大型のレセプション、展示会まで、あらゆるイベントに対応します。

特に名古屋では稀少な「水辺のウェディング」は、中川運河を背景にした唯一無二のロケーションで、自由度の高い、おふたりらしいオーダーメイドなパーティーを実現。

企業や地域の社交場として、新たな賑わいと交流を創出します。

オープン記念特典

グランドオープンを記念して、オープン前日まで（6/17中）に対象期間内の先行予約をいただいたお客様に限り、下記特典をご用意いたしました。

■対象期間

2026年6月18日～12月末まで (*キッズ特典は6月中）

【ランチ特典】

・年内何度でも使えるランチデザート券をプレゼント

【ディナー特典】 （※１.２.いずれか1つ選択）

１.ソムリエ厳選ワイン（カラフェ）サービス or ２.本日の炭焼きメイン料理をプレゼント

さらに、次回ご利用いただける「10％OFFチケット」を進呈。

*【キッズ特典】（※対象年齢：12歳以下）

6月中に来店いただいたお子様に、

・キッズドリンク＋キッズポテトを無料サービス

【パーティー特典】

・10名様以上でパーティプランご利用で、幹事様1名分無料

・30名様以上でパーティプランご利用で、乾杯用スパークリングワインをサービス

【ウェディング特典】

2026年内にウェディングパーティーを開催のお客様限定で、

・乾杯ドリンクプレゼント

・会場費無料（音響機材費・控室料金含む）

※他特典との併用・現金との引き換え、お釣りの返還はいたしかねます。

「NAKAGAWA CANAL DOORS」（ナカガワ キャナル ドアーズ）

「NAKAGAWA CANAL DOORS」ロゴ

名古屋駅至近のささしまライブエリア南端に位置する、中川運河の再生・にぎわい創出を目的とした新たな複合施設。

「水辺と暮らす」をコンセプトに、都心にありながら水辺のロケーションと開放的な空間が広がります。運河の歴史と水・風・緑を感じる環境を活かし、地域住民やワーカー、観光客が交差する「水辺のライフスタイル」を提案します。

SHOP INFORMATION

ロゴ

■店名：「CANALIA trattoria＆cafe」

（カナリア トラットリア アンド カフェ）

■電話番号：開通準備中

（開通までの先行予約・お問い合わせ：070-6981-9810）

■正式住所：〒454-0001

愛知県名古屋市中川区運河町2番１号

NAKAGAWA CANAL DOORS施設内

■アクセス：あおなみ線「ささしまライブ駅」徒歩5分/東海道本線「名古屋駅」徒歩17分

■公式URL：https://canalia.jp/

■営業時間：11：00～22：30

LUNCH / 11：00～l.o.14：30 ※土日祝は～l.o. 15：00

DINNER / 17：00～22：30（l.o. 21：30）

CAFE&BAR / 11：00～22：30（l.o. 22：00）

■席数：総席数 182席

・１F 105席（ 店内81席 / テラス24席）

・２F 77席（店内62席 / テラス15席）

■駐車場：施設駐車場有り（有料：47台）

■オープン日：2026年６月18日（木）

周辺マップ