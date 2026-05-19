PingCAP、7月開催のイベント「AI DevEx Conference 2026」に協賛

PingCAP株式会社

PingCAP株式会社 (本社：東京都千代田区、代表取締役社長：Eric Han、以下 PingCAP) は、2026年7月22～23日の2日間に渡り開催される「AI DevEx Conference 2026」にプラチナスポンサーとして協賛します。

本カンファレンスは、「つくる」ことの歴史的な転換点において、AIの進化が変えつつある「開発生産性」の真意を問い直す場です。単なるアウトプットではなく「アウトカム」へ、プロダクトではなく「価値」へ。個人のパフォーマンスを超え、人とAIが協働できる環境への移行が求められる今、その最先端の知見や世界のベストプラクティスを通して、これからの時代の開発のヒントが提供されます。

開催概要

名称：AI DevEx Conference 2026

日時：2026年7月22日 (水) ～ 23日 (木) 9:30～18:40

会場：JPタワーホール＆カンファレンス (東京・丸の内)

主催：ファインディ株式会社

参加費：現地参加 \5,000 (税抜) ※早期割引 \3,000 (税抜) 予定枚数に達し次第販売終了

オンライン参加 無料 (事前登録制)

URL：https://dev-productivity-con.findy-code.io/aidevex2026

セッション概要

セッション日時：2026年7月22日 (水) 11:50～12:30

会場：Room B

セッション名：DB選択で変わるクラウド活用。PostgresからTiDBへの移行と圧倒的価値

セッション内容：

オンプレからクラウド化、ユーザー急増に伴いAWS Auroraへ移行。しかし、急激なトラフィックスパイクでオートスケールが追いつかず、システムが限界を迎えた。そこで、当時まだ実績が極めて少なかったPostgreからMySQL互換の分散型DB「TiDB」へ移行を決断。なぜリスクの高い選択を？移行前に直面した最大の懸念点と、それをどう乗り越えたか。PoCから本番切り替えまでの考慮事項、落とし穴、得られた効果までを赤裸々に語ります。スケール課題でDB移行を検討している方へノウハウをお届けします！

株式会社コラボスタイル

開発部 VPoE

ノンビン氏

[プロフィール]

新卒よりDBエンジニアとしてキャリアを歩み、その後はエンジニアリングができるコンサルタントとして年間50社を超えるプロジェクトを完遂。2022年、株式会社コラボスタイルに参画。現在は開発部門の責任者としてプロダクト開発を牽引する傍ら、組織開発やエンジニアの評価制度策定など、組織の土台作りも手掛ける。

個人では「ノンビン」の愛称でコミュニティ活動を精力的に展開。多種多様なイベントでの登壇や運営を通じ、技術と組織の両面から「働く」を豊かにする発信を続けている。

※本ニュースリリースに記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

TiDBについて

分散型NewSQLデータベース「TiDB (タイ・デー・ビー)(https://pingcap.co.jp/tidb/?utm_source=press_release&utm_medium=news_wire&utm_campaign=findy-adec2026)」は、ゲーム業界、金融、決済サービス、Eコマース、コンテンツサービス、通信、製造、流通、メディアなど多種多様な業界でのミッションクリティカルなシステムへの導入が進み、全世界で4,000社以上の企業に採用されています。TiDBは、従来のリレーショナルデータベースと同様にSQLを使用してデータにアクセスすることができ、分散型のアーキテクチャにより水平方向の拡張性、強力な一貫性、MySQLとの互換性を備えた高い可用性、さらに列指向ストレージによる高性能な分析処理により、多様化するデータ処理ニーズに応えます。新アーキテクチャ「TiDB X」の採用により、ベクトル検索も含めたマルチモデルをサポートする次世代基盤へ進化しています。高いスケーラビリティとコスト効率に加え、大量のオンデマンドクエリを高並列で処理するAIエージェントのワークロードに対応することが可能です。

PingCAPについて

PingCAPは、エンタープライズ向けのソフトウェアサービスプロバイダーとして2015年に設立され、オープンソースでクラウドネイティブなワンストップのデータベースソリューションを提供することにコミットしています。PingCAPの社名は、ネットワークの疎通を確認するために使用されるコマンド「Ping」とCAP定理の「CAP」の2つの単語を組み合わせています。3つのうち2つを選ばなければならないとされるCAP定理のC (Consistency - 一貫性)、A (Availability - 可用性)、P (Partition Tolerance - ネットワーク分断への耐性) ですが、この3つの全てに接続したい (Ping) という思いが込められています。PingCAPの詳細については https://pingcap.co.jp(https://pingcap.co.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=news_wire&utm_campaign=findy-adec2026) をご覧ください。

会社概要

会社名：PingCAP株式会社

所在地：東京都千代田区大手町2丁目6番4号 TOKYOTORCH 常盤橋タワー 9F

代表者：Eric Han (エリック・ハン)

設立：2021年3月15日

URL：https://pingcap.co.jp/(https://pingcap.co.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=news_wire&utm_campaign=findy-adec2026)

事業内容：分散型NewSQLデータベース「TiDB」を主力とした、オープンソースでクラウドネイティブなワンストップのデータベースソリューションを提供