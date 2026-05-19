SCREEN HD、ヤンマーHD、カナデビアの女性活躍推進を支援 59名参加のクロスメンタリングが始動

パーソルテンプスタッフ株式会社

パーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、以下パーソルテンプスタッフ）は、株式会社SCREENホールディングス（本社: 京都市上京区、以下SCREEN HD）とヤンマーホールディングス株式会社（本社: 大阪市北区、以下ヤンマーHD）、カナデビア株式会社（本社: 大阪市住之江区、以下カナデビア）の3社が実施する女性活躍推進に向けた取り組みである、関西本社のメーカー企業横断型「クロスメンタリング」の運営を受託、5月12日（火）にキックオフミーティングを開催しました。

この取り組みを通じて、関西地域のメーカーが抱える女性活躍推進の課題解決や横のつながり促進による地域共創活動を支援します。

■女性管理職比率向上に課題感を持つ関西地域のメーカー3社が企業横断型のクロスメンタリングを実施

「クロスメンタリング」とは、メンター（支援者、助言者）とメンティー（支援・助言を受ける立場）が他企業同士となる組み合わせで行う、企業横断型のキャリア形成支援の取り組みです。女性のキャリア支援に非常に有効な手段であり、企業を超えて多様な視点や知識の共有、キャリア開発の加速、ダイバーシティの推進、女性リーダーの育成支援、組織文化の改善、個人の成長とモチベーションの向上といった多くのメリットがあります。

▼クロスメンタリング実施概要

・実施時期：2026年5月～2026年11月（計7カ月間）

・参加企業：SCREEN HD、ヤンマーHD、カナデビア

・運営 ：パーソルテンプスタッフ

・参加者 ：メンター28名、メンティー31名、計59名

・実施概要：研修（事前メンター/メンティー研修、メンターフォローアップ研修2回）、メンタリング5回、交流会3回

▼実施目的

・女性のキャリア開発支援

・メンター、メンティーの視野の拡大

・各社次世代リーダーの育成および女性管理職比率の向上

・横のつながりによる未来の地域共創の推進



■キックオフミーティング実施の様子

5月12日（火）にカナデビア本社にクロスメンタリングの参加者が集まり、キックオフミーティングを実施しました。

当日は、初対面となる参加者同士で自己紹介やグループワークが行われ、所属企業や職種を超えた活発な意見交換が見られました。キャリアに関する悩みやこれまでの経験を共有する中で、共感や新たな気づきが生まれ、今後のクロスメンタリングを通じた学びや成長への期待が高まる場となりました。

今後は約7カ月にわたるプログラムを通じて、より実践的な学びと企業横断での関係構築が進む予定です。

パーソルテンプスタッフでは、こうした取り組みを通じて、SCREEN HDやヤンマーHD、カナデビアなど関西地域に本社を置くメーカーの女性活躍推進を支援するとともに、ジェンダーにかかわらず全ての社員が生き生きとはたらき、新たな価値を共創できる企業づくりを支援し、横のつながり促進による地域共創活動を推進していきます。

■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/ ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

■株式会社SCREENホールディングスについて＜ https://www.screen.co.jp/(https://www.screen.co.jp/) ＞

1868年創業、1943年設立。独自のコア技術を応用展開し、半導体製造装置をはじめ、グラフィックアーツ機器、ディスプレー製造装置および成膜装置、プリント基板関連機器事業において数々の世界トップシェア製品を有するメーカーです。今後も、人と技術をつなぎ、未来をひらく「ソリューションクリエーター」として、社会課題に立ち向かい、社会の持続的な発展に寄与する技術、製品、サービスなどの新しい価値を、事業を通じて提供していきます。

■ヤンマーホールディングス株式会社について＜ https://www.yanmar.com/jp/ ＞

1912年に大阪で創業したヤンマーは、1933年に世界で初めてディーゼルエンジンの小型実用化に成功した産業機械メーカーです。大地・海・都市のフィールドで、エンジンなどのパワートレインを軸に、アグリ・建機・マリン・エネルギーシステムなどの事業をグローバルに展開し、顧客価値を創造するソリューションを提供しています。創業以来受け継ぐ、人と未来の可能性を信じ挑戦を後押しする「HANASAKA」の精神を原動力に、「A SUSTAINABLE FUTURE -テクノロジーで、新しい豊かさへ。-」の実現を目指します。

■カナデビア株式会社について＜ https://www.kanadevia.com/ ＞

造船業を中心に産業育成を通じて日本の近代化に尽力したE.H.ハンターが創業した日立造船は、時代の移り変わりとともに「資源循環」「脱炭素化」「安全で豊かな街づくり」の分野へと事業を拡大し、140年以上の歴史を持つグローバル企業となりました。2024年10月1日、“技術の力で、人類と自然の調和に挑む企業グループ”として新たな歴史を築いていくため、「カナデビア株式会社」に商号変更。今後も、ステークホルダーの皆様と共に、技術と誠意で社会に役立つ価値を創造し、豊かな未来に貢献していきます。