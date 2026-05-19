【 夏季限定 】旬を映す美味と匠の技が織りなす特別コース。洗練された中国料理で味わう至福のひととき。素材の持ち味を引き出した、上質を極めるコース「香琳」。

積水ハウス梅田オペレーション株式会社梅田スカイビル 中国料理 燦宮 ランチ & ディナーコース ＜ 香琳 ＞ 黒毛和牛ロースのステーキ 翡翠ソース金華ハムの香り(イメージ）

中国料理 燦宮



大阪・梅田の絶景レストラン「中国料理 燦宮」が贈る、6月～8月限定コース＜ 香 琳 -ＫＯＲＩＮ- ＞。

中国料理 燦宮 夏季限定コース＜ 香 琳 -ＫＯＲＩＮ- ＞イメージ

キャビアをあしらった濃厚な鶏白湯スープをはじめ、旬の活け鱧の魚香炒めや三陸産ワカメと貝の旨味を活かした海鮮料理など、夏ならではの上質な味覚をご堪能いただけます。北京ダックやエビとマンゴーの南国フリットなど華やかな一皿に加え、メインには黒毛和牛ロースのステーキを金華ハムの塩味を効かせた、目にも鮮やかな翡翠ソースでご用意。

中国料理 燦宮 夏季限定コース＜ 香 琳 -ＫＯＲＩＮ- ＞前菜イメージ

中国料理 燦宮 夏季限定コース＜ 香 琳 -ＫＯＲＩＮ- ＞三絲鶏白湯スープ、キャビアをアクセントに（イメージ）

中国料理 燦宮 夏季限定コース＜ 香 琳 -ＫＯＲＩＮ- ＞自家焼き北京ダック 海老とマンゴーの南国フリット ～トロピカルな余韻～（イメージ）

中国料理 燦宮 夏季限定コース＜ 香 琳 -ＫＯＲＩＮ- ＞活け鱧の魚香炒め 芳醇甘辛仕立て（イメージ）



大切な接待や会食、記念日デートはもちろん、落ち着いた空間でゆったりと過ごしたいお食事シーンに最適。梅田でワンランク上の中華コース・高級ディナーをお探しの方におすすめの季節限定プランです。

中国料理 燦宮

【梅田で接待・記念日・デートに｜夏限定の本格中華コース】

夏季限定 ／ ランチ＆ディナーコース ＜ 香 琳 -ＫＯＲＩＮ- ＞

MENU

■燦宮厳選、前菜の五種盛り合わせ

■三絲鶏白湯スープ、キャビアをアクセントに

■活け鱧の魚香炒め 芳醇甘辛仕立て

■自家焼き北京ダック

海老とマンゴーの南国フリット ～トロピカルな余韻～

■三陸産若芽と厳選貝三種の取り合わせ 燦宮特製香味海鮮醤油

■黒毛和牛ロースのステーキ 翡翠ソース金華ハムの香り

■冷製 豆乳麺

■パッションフルーツ入りココナッツミルク ～ライチの水晶点心～

甘味点心

価格／15,000円（お1人様／税込）

販売期間／2026年6月1日(月) ～ 8月31日(月)

ランチタイム＜ 香 琳 ＞ご予約はコチラ :https://res-reserve.com/restaurants/sangu/plans/284d7379-fc55-4c14-8602-000ee95f7f40ディナータイム＜香 琳＞ご予約はコチラ :https://res-reserve.com/restaurants/sangu/plans/3becf058-08e5-430a-954c-cd026f396f16

※コース料理のご注文は、2名様より承ります。

※写真はイメージです。仕入れ状況などにより、内容の一部を変更させていただく場合がございます。

※食材によるアレルギーをお持ちのお客様は、ご遠慮なくスタッフまでお申し付けください。

中国料理 燦宮

中国料理 燦宮イメージ

中国料理 燦宮

「中国料理 燦宮」コースイメージ

伝統と革新が織りなすNeoclassicな広東料理。

中国料理の伝統技法を受け継ぎ守りつつも、独自の解釈を加えたオリジナルなお料理の数々。

ふかひれをはじめ、伊勢海老や干し鮑など厳選素材の持ち味を活かした

海鮮料理を中心に展開される多彩なメニューはアラカルトからフルコースに至るまで、どれもこれも贅を尽くしたものばかり。

特別な一日のための個室やムードたっぷりのダイニングなど、目的に応じて思い思いの時間が過ごせる空間をご提供します。

〈 営業時間 〉

ランチ／月～金 11:30～15:00（L.O.14:00） 土・日・祝11:00～15:30（L.O.14:30）

ディナー／17:00～22:00（L.O.21:00）

中国料理 燦宮 ／ 窓側席（イメージ）中国料理 燦宮 ／ 個室（イメージ）中国料理 燦宮 ／ 特別室（イメージ）

中国料理 燦宮公式HPはコチラ :https://www.skybldg.co.jp/cafeshop/sangu/メニュー詳細・ご予約はコチラ :https://res-reserve.com/restaurants/sangu

梅田スカイビル

梅田スカイビル

都会と自然が共生し、四季折々の風景に出合えるランドスケープの中にそびえたつ梅田スカイビルは、2008年、サグラダ・ファミリアやパルテノン神殿など歴史的建造物と並び、世界の建築トップ20にランクイン。

英紙『THE TIMES』に掲載されたことから海外でも話題に。

梅田スカイビル「空中庭園展望台」

梅田スカイビル「空中庭園展望台」

地上173ｍ、風を感じられる開放的な空中庭園展望台からは360度のダイナミックな景色を望むことができ、明石海峡大橋に沈む夕陽や煌めく高層ビル群の夜景など、時間帯ごとに異なる情景が楽しめるのも魅力です。

梅田スカイビル 空中庭園展望台 ／ 空中エスカレーター

梅田スカイビル 空中庭園展望台 ／ 空中エスカレーター（イメージ）

梅田スカイビル「空中庭園展望台」より望む夕景

前日までの購入がお得！展望台チケット購入 :https://www.asoview.com/channel/tickets/J1uJNuIbLa/?utm_source=ticket_direct

梅田スカイビル 公式ＨＰ :https://www.skybldg.co.jp/