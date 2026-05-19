【MATECH】Apple Watch充電・ケーブル内蔵・10,000mAh対応。全部入りモバイルバッテリー「MagOn Watch Max 10000」新登場
MATECH株式会社（本社：京都府京都市下京区、代表取締役：松本 弘暉）は、Apple Watch充電・Qi2ワイヤレス充電・USB-Cケーブル内蔵を1台にまとめた多機能モバイルバッテリー「MagOn Watch Max 10000」を発売いたしました。
10,000mAhの大容量ながら、日常使いしやすいコンパクト設計を実現。さらに、Apple Watch充電モジュール、USB-C内蔵ケーブル、リアルタイムディスプレイ、スタンド機能など、毎日をより快適にする機能を凝縮した次世代モデルです。
■ 製品ページ（Amazon.co.jp）：
https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2M7FR6V
【製品特長】
■ 10,000mAhの大容量。1日中、安心して使える
10,000mAhの大容量バッテリーを搭載。
iPhone 17：約1.8回Galaxy S24：約1.5回
の充電が可能です。日常使いはもちろん、旅行や出張など長時間の外出時でも安心して使用できます。
■ USB-Cケーブル内蔵。安定＆高速な2WAY充電
本体下部にはUSB-Cケーブルを内蔵。
マグネットで吸着したまま、最適な位置でスマートフォンへ直接接続できます。
ワイヤレス充電USB-C有線急速充電
を用途に応じて使い分け可能。
■ Apple Watch充電対応。これ1台で完結
Apple Watch専用充電モジュールを搭載。iPhoneなどのスマートフォンに加え、Apple Watchも同時充電可能です。別途Apple Watch用充電器を持ち運ぶ必要がなく、外出時や旅行時の荷物を最小限に抑えられます。
【Qi2搭載で充電速度2倍】
新たな充電規格WPC Qi2に対応しました。従来の7.5W(Qi1)から充電スピードが2倍15WでiPhoneを充電することができます。また、Androidの場合は、マグネット吸着にも対応し、ぴたっと、くっついて素早く充電することができます。
■ 角度調整できるスタンド機能を搭載
スタンドはスマートフォンの視認性に最適な角度へ調整可能。
さらに側面ポートにケーブルを接続すれば、ワイヤレス充電器としても使用できます。
動画視聴オンライン会議充電しながらの操作
など、さまざまなシーンで快適に活用できます。
■ リアルタイムディスプレイ搭載
バッテリー残量を1％単位で表示するスマートディスプレイを採用。
さらに本体充電中には、
「満充電までの残り時間」をリアルタイム表示。
“あとどれくらい使えるか”が一目で分かり、バッテリー切れの不安を軽減します。
視認性だけでなく、洗練されたデザイン性にもこだわり、毎日使いたくなる上質な仕上がりを実現しました。
※表示される時間は出力状況により変動します
■ 最大20W有線急速充電 ＆ ワイヤレス15W対応
USB-Cポートは最大20W（PPS時22W）の急速充電に対応。
iPhone 16 / 17シリーズを高速充電できます。
さらに、
有線充電＋ワイヤレス充電有線充電＋Apple Watch充電
など、最大2台同時充電にも対応しています。
■ ボタン不要。置くだけで自動充電
スマートフォンを背面に合わせるだけで、自動的に充電がスタートする「Wake-Up 自動充電機能」を搭載。電源ボタン操作不要で、よりスマートで快適な充電体験を実現しました。
MATECH株式会社（MATECH, Inc.）
MATECHは、2016年に京都で設立された、クリエイティブとテクノロジーを融合するブランドです。
従来の常識にとらわれず、「今」求められる体験と価値を重視し、世界初や業界トップを目指すハイエンドな家電・電子機器を開発しています。
大量生産・低価格路線に頼らず、日本市場に最適な機能と使い心地を追求。ユーザーの心を動かす“発見・驚き・喜び”を届けることを使命としています。
所在地：〒600-8844 京都府京都市下京区朱雀裏畑町30
代表者：代表取締役 松本 弘暉
設立：2016年10月
資本金：3,000万円
事業内容：デジタル製品の企画・開発・製造・販売
公式サイト：https://www.matech-jp.com