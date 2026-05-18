BUZZ PRODUCTIONS、次世代ガールズアーティストによる新ライブシリーズ『WE RISE』始動

株式会社BUZZ GROUP

株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺憲）のグループ会社である株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、次世代ガールズアーティストによる新ライブシリーズ『WE RISE』を、2026年6月12日（金）より東京・下北沢ADRIFTにて始動いたします。

近年、オーディション番組やSNSカルチャーを背景に、ガールズアーティストシーンは大きな進化を遂げています。ダンス＆ボーカル、アイドル、K-POPといった既存ジャンルの境界は曖昧になり、“今の熱量”を持つアーティストがシーンを横断しながら支持を拡大しています。

『WE RISE』は、そうした次世代シーンの熱狂をリアルライブへ接続する、新たなライブプラットフォームです。

“THIS IS NEO STAGE. THE NEXT IS NOW.”をコンセプトに、ジャンルを越えて新時代を切り拓くガールズアーティストたちが集結。“今、リアルに支持される才能”を可視化していきます。

✦ K-POP／サバイバルオーディションカルチャーとも親和性の高いアーティストが出演

2026/05/11時点の出演アーティスト一覧画像

サバイバルオーディションで注目を集めたメンバーをはじめ、多彩なキャリアを持つ精鋭たちが集う次世代ガールズグループが、第1回目のステージに登場予定です。

▶ 出演アーティスト- NeoStella- みことね- RealRomantic

※追加出演アーティストは後日発表予定となります。

✦ ジャンルを越え、“今の熱狂”が交差するライブイベントへ

https://venue-link.com/s/984/3733/?disp=panel より

『WE RISE』は、単発の対バンイベントではなく、次世代ガールズカルチャーを継続的に発信するライブシリーズとして展開予定です。

また今後は、追加出演アーティストやコラボレーション企画、映像展開なども順次発表予定です。

✦ 配信情報

本公演は、 ツイキャスプレミア配信ページにてオンライン配信を予定しております。

遠方にお住まいの方や、当日のご来場が難しい方も、配信を通じてリアルタイムでライブをお楽しみいただけます。

会場の熱気や出演者たちのパフォーマンスを、ぜひオンラインでもご体感ください。

配信チケットはこちら :https://premier.twitcasting.tv/c:buzz_productions/shopcart/435156

✦ EVENT INFORMATION

- イベント名：『WE RISE』- 開催日時：2026年6月12日（金）OPEN 18:30 / START 19:00- 会場：下北沢ADRIFT(https://adrift-shimokita.com/)- 主催：BUZZ PRODUCTIONS(https://buzz-productions.com/)

チケット販売期間：2026年5月23日（土）21:00 ～ 2026年6月11日（木）23:59

チケットは、2026年5月23日（土）21:00より販売開始予定です。

詳細・購入についてはチケットページをご確認ください。

WE RISE チケットページ :https://buzz-ticket.com/e/ghyr8ava3c

✦ 関連リンク

✦ 株式会社BUZZ PRODUCTIONSについて

- WE RISE 公式X(https://x.com/werise_live?s=21)- WE RISE 公式Instagram(https://www.instagram.com/werise_live?igsh=MTVyM2JwMjIwMXl5Mg%3D%3D&utm_source=qr)- BUZZ PRODUCTIONS Official Site(https://buzz-productions.com/)- NeoStella Official(https://lit.link/neostellaofficial)- み(https://www.tunecore.co.jp/artists?id=1050139)ことね(https://www.tunecore.co.jp/artists?id=1050139)- RealRomantic Official(https://realromantic-official.com/)株式会社BUZZ PRODUCTIONS

社名：株式会社BUZZ PRODUCTIONS

本社所在地：本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：プロダクション運営、イベント制作

※株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/

【イベントに関するお問い合わせ】

株式会社BUZZ PRODUCTIONS

お問い合わせ：info@buzz-productions.com