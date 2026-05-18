BUZZ PRODUCTIONS、次世代ガールズアーティストによる新ライブシリーズ『WE RISE』始動
株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺憲）のグループ会社である株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、次世代ガールズアーティストによる新ライブシリーズ『WE RISE』を、2026年6月12日（金）より東京・下北沢ADRIFTにて始動いたします。
近年、オーディション番組やSNSカルチャーを背景に、ガールズアーティストシーンは大きな進化を遂げています。ダンス＆ボーカル、アイドル、K-POPといった既存ジャンルの境界は曖昧になり、“今の熱量”を持つアーティストがシーンを横断しながら支持を拡大しています。
『WE RISE』は、そうした次世代シーンの熱狂をリアルライブへ接続する、新たなライブプラットフォームです。
“THIS IS NEO STAGE. THE NEXT IS NOW.”をコンセプトに、ジャンルを越えて新時代を切り拓くガールズアーティストたちが集結。“今、リアルに支持される才能”を可視化していきます。
✦ K-POP／サバイバルオーディションカルチャーとも親和性の高いアーティストが出演
2026/05/11時点の出演アーティスト一覧画像
サバイバルオーディションで注目を集めたメンバーをはじめ、多彩なキャリアを持つ精鋭たちが集う次世代ガールズグループが、第1回目のステージに登場予定です。
▶ 出演アーティスト
- NeoStella
- みことね
- RealRomantic
※追加出演アーティストは後日発表予定となります。
✦ ジャンルを越え、“今の熱狂”が交差するライブイベントへ
https://venue-link.com/s/984/3733/?disp=panel より
『WE RISE』は、単発の対バンイベントではなく、次世代ガールズカルチャーを継続的に発信するライブシリーズとして展開予定です。
また今後は、追加出演アーティストやコラボレーション企画、映像展開なども順次発表予定です。
✦ 配信情報
本公演は、 ツイキャスプレミア配信ページにてオンライン配信を予定しております。
遠方にお住まいの方や、当日のご来場が難しい方も、配信を通じてリアルタイムでライブをお楽しみいただけます。
会場の熱気や出演者たちのパフォーマンスを、ぜひオンラインでもご体感ください。
配信チケットはこちら :
https://premier.twitcasting.tv/c:buzz_productions/shopcart/435156
✦ EVENT INFORMATION
- イベント名：『WE RISE』
- 開催日時：2026年6月12日（金）OPEN 18:30 / START 19:00
- 会場：下北沢ADRIFT(https://adrift-shimokita.com/)
- 主催：BUZZ PRODUCTIONS(https://buzz-productions.com/)
チケット販売期間：2026年5月23日（土）21:00 ～ 2026年6月11日（木）23:59
チケットは、2026年5月23日（土）21:00より販売開始予定です。
詳細・購入についてはチケットページをご確認ください。
WE RISE チケットページ :
https://buzz-ticket.com/e/ghyr8ava3c
✦ 関連リンク
- WE RISE 公式X(https://x.com/werise_live?s=21)
- WE RISE 公式Instagram(https://www.instagram.com/werise_live?igsh=MTVyM2JwMjIwMXl5Mg%3D%3D&utm_source=qr)
- BUZZ PRODUCTIONS Official Site(https://buzz-productions.com/)
- NeoStella Official(https://lit.link/neostellaofficial)
- み(https://www.tunecore.co.jp/artists?id=1050139)ことね(https://www.tunecore.co.jp/artists?id=1050139)
- RealRomantic Official(https://realromantic-official.com/)
✦ 株式会社BUZZ PRODUCTIONSについて
株式会社BUZZ PRODUCTIONS
社名：株式会社BUZZ PRODUCTIONS
本社所在地：本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル
事業内容：プロダクション運営、イベント制作
※株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。
【プレスリリースに関するお問い合わせ先】
株式会社BUZZ GROUP 広報部
お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/
【イベントに関するお問い合わせ】
株式会社BUZZ PRODUCTIONS
お問い合わせ：info@buzz-productions.com