株式会社JR東日本環境アクセス

【タイトル】

AIと自動化で鉄道清掃・整備の未来を提案

【概要】

株式会社JR東日本環境アクセスは、2026年5月27日（火）～29日（木）に開催される「鉄道技術展・大阪」において、JR西日本メンテックおよびJR西日本中国メンテックとともに、初の合同出展を行います。 https://www.jea.co.jp

【背景】

鉄道業界では現在、清掃・整備業務における人手不足や、作業の効率化・品質の均一化が課題となっています。こうした課題に対応し、安全で持続可能な鉄道サービスを提供するため、現場業務の高度化や省人化が求められています。

【出展コンセプト】

JR東日本環境アクセスが推進する清掃分野のCBM（状態に応じた最適な保全）と、JR西日本メンテックグループの現場発の改善・技術を融合し、人手不足が課題となる鉄道清掃・整備の効率化と品質向上を実現する新たなモデルを提示します。

【出展内容】

本出展では「清掃・整備の未来を切り拓く技術と仕組み」をテーマに、AIや自動化技術を活用した以下の取り組みを紹介します。

ホームドア清掃を効率化する「ホームドア・ウォッシャー」

臭気をAIで分類・可視化する「AI分類型臭気計」

車両外板洗浄作業の効率化を実現する専用器具

AIが勤務シフトを自動生成「愛（AI）シフト」

これらの技術により、作業負担の軽減、業務効率化、清掃品質の均一化を実現します。

ホームドア・ウォッシャーAI分類型臭気計