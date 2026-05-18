ILMIA、医療機関の″想い″が伝わる情報発信機能を実装。求人サイトから医療現場の情報プラットフォームへ

株式会社イルミアテック

医療系求人プラットフォーム「ILMIA（イルミア）」を運営する株式会社イルミアテック（本社：大阪市北区）は、本日より医療機関による記事掲載機能の提供を開始しました。これまでの求人情報に加え、各医療機関の取り組み・職場の雰囲気・スタッフの想いといった情報を発信できるようになり、求職者がより深く医療機関を理解した上で応募できる環境を整えます。ILMIAはこれにより、単なる求人サイトから、医療現場の情報プラットフォームへと進化します。

■ この機能で変わること

今回追加した記事掲載機能により、医療機関・求職者・業界それぞれに新しい価値が生まれます。

■ 開発背景

- 医療機関にとって：求人票では伝えきれなかった職場の理念・チームの雰囲気・日々の取り組みを、自らの言葉で発信できるようになります。採用説明会の案内、新設備の導入、地域連携の取り組み、スタッフの声など、医療機関の「今」をリアルタイムに届けることが可能です。- 求職者にとって：給与・勤務条件といったスペック情報だけでなく、職場文化・理念・チームの人柄まで把握した上で応募先を選べます。「条件で選ぶ」から「想いで選ぶ」へ--より納得感のある転職・就職が実現します。- 業界全体として：求人広告のみに依存しない情報流通が生まれ、医療機関と求職者の相互理解が深まることで、採用後のミスマッチ・早期離職の減少が期待できます。

医療業界では慢性的な人材不足が続いており、求人広告を出しても応募が集まらない、採用しても早期離職してしまうといった課題が広く存在しています。その構造的な要因のひとつが、「求人票の条件情報だけでは、職場の雰囲気・理念・現場の取り組みが伝わらない」という情報の非対称性です。

一方、求職者側も「実際にどんな職場なのか」「どんな想いで医療を提供している機関なのか」を知りたいというニーズを強く持っています。給与や勤務地だけで応募先を選ぶことへの不安は、医療職において特に顕著です。

ILMIAはこの課題を解決するため、「条件のマッチング」と「価値観のマッチング」の両方を1つのプラットフォームで実現することを目指してきました。今回の記事掲載機能は、その中核を担う機能です。

■ ILMIAの記事掲載機能 概要

■ ILMIAサービス概要

- 医療機関が独自記事を投稿・公開できる専用エディタを提供- 求人情報と記事が連携して表示され、求職者が一体的に医療機関を理解できる設計- 採用説明会・設備導入・地域連携・スタッフインタビューなど多様な発信に対応- 記事第一号となる医療機関のインタビューは、ILMIAブックにて公開予定

サービス名：ILMIA（イルミア）

提携医療機関数：15施設

公開求人数：72件以上

対応エリア：全国

利用料金：求職者 完全無料

URL：https://book.ilmiaco.com/

■ 今後の展開

当社は今後、記事掲載に参加する医療機関を◯施設まで拡大予定です。また、記事コンテンツと求職者向けAIマッチング機能との連携強化により、より精度の高い「想いのマッチング」を実現してまいります。記事掲載開始から一定期間後には、応募実績データをもとにした効果検証も公開する予定です。

■ 会社概要

会社名：株式会社イルミアテック

所在地：大阪市北区梅田1-2-2-12-12

事業内容：医療業界特化型AIマッチングプラットフォーム「ILMIA」の開発・運営

お問い合わせ：info@ilmiaco.com（24時間受付）