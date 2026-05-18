『作戦名は純情』 POP UP SHOPがダイバーシティ東京 プラザにてOPEN決定！
今回のイベントでは、『作戦名は純情』の新作グッズを販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=114000
【イベント情報】
イベント名：『作戦名は純情』 POP UP SHOP
開催期間：2026年5月30日(土)～6月16日(火)
開催場所：ダイバーシティ東京 プラザ 5F THEキャラSHOP
【ご購入者様特典】
【販売商品】
ホログラムカンバッジ(ランダム)
価格：715円(税込)
セット：8,580円(税込)
種類数：全12種
サイズ：約56mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
証明写真風ブロマイド(ランダム) PALE TONE series
価格：660円(税込)
セット：3,960円(税込)
種類数：全6種
サイズ：約89mm×１27mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ホログラムカード(ランダム)
価格：715円(税込)
セット：8,580円(税込)
種類数：全12種
サイズ：約86mm×54mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
お名前バッジ(ランダム)
価格：990円(税込)
セット：5,940円(税込)
種類数：全6種
サイズ：約54mm×86mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
コミックデザインアクリルマグネット(ランダム)
価格：990円(税込)
セット：5,940円(税込)
種類数：全6種
サイズ：約H80mm×W55mm×D5mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
場面写アクリルスタンド(ランダム)
価格：1,320円(税込)
セット：10,560円(税込)
種類数：全8種
サイズ：約H105mm×W85mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルコースター PALE TONE series
価格：各1,320円(税込)
種類数：全3種
サイズ：約90mm×90mm
ガラケーキーホルダー
価格：各2,090円(税込)
種類数：全3種
サイズ：約52mm×100mm
デカアクリルスタンド
価格：各2,420円(税込)
種類数：全3種
サイズ：全高約H180mm
ミニアクリルアート PALE TONE series
価格：各2,750円(税込)
種類数：全2種
サイズ：B6
巾着
価格：1,870円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約145mm×175mm
複製原稿
価格：各2,200円(税込)
種類数：全2種
サイズ：B4
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
【関連サイト】
公式URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0002485
THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
LINEマンガ 作戦名は純情 (C)kkokkalee・Dledumb. All rights reserved
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売