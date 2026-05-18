【下田プリンスホテル】アーリーサマーシーズンアーリーサマーシーズン到来、海・磯遊び・プールを楽しむリゾートステイ6月の週末限定で「ガーデンプール」を前倒しオープン！

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

下田プリンスホテル（所在地:静岡県下田市白浜1547-1、総支配人:白井 利人）では、当初7月1日（水）から予定していた夏期プール営業を前倒しし、6月の週末（金曜日・土曜日・日曜日）限定で屋外ガーデンプールの営業を実施いたします。近年は初夏から気温が高くなる傾向が続いており、気象庁の3ヵ月予報でも「4～6月は全国的に気温が高い傾向」と発表されております。こうした気候背景を受け、下田プリンスホテルでは、夏本番に先駆けて6月週末限定でプール営業を開始いたします。ホテル目の前には白浜中央海水浴場が広がり、磯遊びや海辺散策など、自然を身近に感じる初夏ならではの滞在をお楽しみいただけます。天候や海況に恵まれた日には、例年海に入って初夏の海遊びを楽しむお客さまの姿も見られます。当ホテルでは、こうした気候変化に伴う酷暑対策、および「早い時期から安全に涼を楽しみたい」というお客さまのニーズにお応えするため、ガーデンプールとあわせて、下田ならではの海辺のリゾート体験をご提案いたします。

（出典：気象庁 https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/34.5/137/&elem=temperature&pattern=P3M&term=0&contents=season(https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/34.5/137/&elem=temperature&pattern=P3M&term=0&contents=season)）

◼実施の背景

近年、初夏から気温の高い日が増加しており、旅行需要も“夏の前倒し傾向”が見られています。特に伊豆エリアでは、海辺の開放感や自然体験を求める旅行ニーズが高まっています。下田プリンスホテルでは、こうした季節需要に対応するとともに、地域観光の活性化および観光需要の創出につなげる取り組みとして、 海を眺めるだけでなく、“海に触れる体験”へのニーズが高まるなか、初夏の下田らしい滞在価値の提供を目的として実施いたします。

※ホテル前の海岸は、海水浴場開設期間外のため、ライフセーバー等の監視員は常駐しておりません。

※海へ入られる際は、お客さまご自身で安全をご確認のうえ、ご利用をお願いいたします。

※天候・波の状況により、海遊びをお控えいただく場合がございます。

ガーデンプール詳細

深さ120cmと60cmに区分けされ、小さなお子さま連れでも目の届きやすい直径12mの円形型プールです。滞在をより楽しめるようプールサイドにお子さま用のエアスライダーを2基設置いたします。

※6才までのスライダー（黄色）と12才までのドルフィンスライダー（青色）

【営業期間】2026年6月1日（月）～6月30日（火）の金・土・日曜日限定

【営業時間】10:00A.M.～ 4:00P.M. 宿泊者専用（無料）

◆海やプール利用時のタオルについては有料となります。1枚\300

◆客室に備え付けのタオル類については、海やプールでのご利用をお断り申しあげます。

◆天候状況により入場制限および営業時間の短縮、営業形態(休止等)を予告なく実施する場合がございます。

ドルフィンスライダー

6月おすすめ宿泊プラン

【まるで万華鏡！300万輪の紫陽花と味わう「初夏あじさいコース」】

【期間】2026年6月1日（月）～6月30日（火）

【料金】1名さま\18,258～（1室2名さま利用時）

※料金には1泊の室料、夕食、朝食、消費税、サービス料が含まれております。

【内容】夕食朝食ともメインダイニングルームかもめにて

夕食は「伊豆のご褒美 初夏・あじさいコース」を提供します。

朝食は和洋ブッフェを提供いたします。

夕食時間は5:30P.M.～8:30P.M.

朝食時間は6:30A.M.～/7:45A.M.～/9:00A.M.～の60分3部制

※朝食については、状況によりセットメニューでの対応になる場合がございます。

プールサイドバーベキューコース

【期 間】2026年6月1日（月）～7月17日（金）・9月1日（火）～9月23日（水・祝）

【料 金】1名さま\6,500（税込み）

【営業時間】6:00P.M.～8:30P.M.（L.O.8:00P.M.）

※予約制【1部】6:00P.M.～ 【2部】6:30P.M.～

【メニュー】

【バーベキューセット】

「ミート アソート」

・5種盛り（牛ロース、牛バラ、豚トロ、豚バラ、骨付きフランク）

「ベジタブル アソート」

・7種盛り（玉ネギ、ナス、ズッキーニ、シイタケ、コーン、パプリカ、シシトウ）

「焼きおにぎり」

「アイスクリーム」

【対象】宿泊者、日帰り利用者

【ご予約・お問合せ】 0558-22-7575（予約係）10:00A.M.～5:00P.M.

※上記料金には、1名さまの夕食、消費税が含まれております。

※別途会計時にサービス料（13％）を加算させていただきます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、食品表示法により製造会社等（当社の食材仕入先）に表示義務のある特定原材料8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

初夏あじさいコースプールサイドべーべキュー（ミートアソート）

※写真はイメージです。※上記内容はリリース時点（5月18日（月））の情報です。